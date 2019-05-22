В Пентагоне заявили, что речи о войне с Ираном не идёт

Речи о войне не идёт. Речь идёт о защите наших интересов и проведении миссий на Ближнем Востоке. Мы не хотим эскалации, мы хотим, чтобы Иран не допускал грубых просчётов.

На фоне ввода дополнительных кораблей ВМС США в Персидский залив в Пентагоне прокомментировали вероятность войны против Ирана. Соответствующее заявление сделано главой ведомства Патриком Шанаханом.По словам Шанахана, армия Соединённых Штатов Америки не собирается начинать войну с Ираном, но «намерена защищать американские интересы в регионе».Шанахан:Здесь стоит отметить, что и ранее США далеко не всегда называли войны войнами. Обычно вторжение в ту или иную страну и обозначались как «миссия» или «операция», включая «Бурю в пустыне», «Несокрушимую свободу» и т.п. К чему приводили эти миссии, прекрасно известно. Поэтому заявления о том, что «о войне не идёт речь» выглядят несколько циничными.Другое дело, что эта война по большому счёту не нужна Дональду Трампу. В США не могут спрогнозировать её последствий, включая последствия для американских союзников на Ближнем Востоке. Одним из таких союзников является Израиль, который может получить «ответку» за атаку США иранских территорий и объектов. Кстати, ранее и в Израиле заявляли, что «не хотят войны с Ираном».