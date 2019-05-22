В Германии рассказали о "негативе" для ЕС от выплаты репараций за Вторую мировую

Немецкие войска в Польше

Моралисты и популисты согласны (с требованиями о репарациях), но эффект от удовлетворения этих претензий будет драматичным.

Поляки требуют нереальных сумм. Если Германия согласится, то после этого выстроится очередь из полутора десятков стран, которые оккупировала нацистская Германия.

Выходит, немецкие репарации вреднее немецких войн...

В немецких СМИ обратили внимание на растущее число стран, требующих репараций от Германии. Помимо Польши и Греции репарации от Берлина потребовали и отдельные политические силы Прибалтийских стран. Обозреватель немецкого журнала "Die Welt" Свен Феликс Келерхофф выдаёт материал с комментариями по поводу этих претензий к Германии со стороны государств Евросоюза и по поводу того "негатива", который несёт выплата репараций.Келерхофф:По словам Келерхоффа, такой сложный вопрос может внести раскол в Евросоюз, и тогда для тех стран, которые настаивают на получении репараций от Германии, могут наступить сложные экономические времена.Немецкий обозреватель призывает искать компромиссное решение, а не пытаться говорить языком ультиматумов, как поступает, например, Польша, требующая сотен миллиардов евро за оккупацию времён Второй мировой войны."Die Welt":Обозреватель Die Welt описывает негативные последствия репараций, которые канцлер Отто фон Бисмарк потребовал в 1871 году от побеждённой Франции.Келерхофф далее пишет, что вовсе не намекает на возможность новой войны с Польшей, но добавляет, что многомиллиардные репарации приведут к обвалу евро и возможному демонтажу всего Европейского союза.В Польше появились язвительные комментарии после этой статьи немецкого автора. Один из таких размещён на страницах крупного польского издания Rzeczpospolita: