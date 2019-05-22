В Германии рассказали о "негативе" для ЕС от выплаты репараций за Вторую мировую
В немецких СМИ обратили внимание на растущее число стран, требующих репараций от Германии. Помимо Польши и Греции репарации от Берлина потребовали и отдельные политические силы Прибалтийских стран. Обозреватель немецкого журнала "Die Welt" Свен Феликс Келерхофф выдаёт материал с комментариями по поводу этих претензий к Германии со стороны государств Евросоюза и по поводу того "негатива", который несёт выплата репараций.
Келерхофф:
По словам Келерхоффа, такой сложный вопрос может внести раскол в Евросоюз, и тогда для тех стран, которые настаивают на получении репараций от Германии, могут наступить сложные экономические времена.
Немецкий обозреватель призывает искать компромиссное решение, а не пытаться говорить языком ультиматумов, как поступает, например, Польша, требующая сотен миллиардов евро за оккупацию времён Второй мировой войны.
"Die Welt":
Обозреватель Die Welt описывает негативные последствия репараций, которые канцлер Отто фон Бисмарк потребовал в 1871 году от побеждённой Франции.
Париж должен был заплатить пять миллиардов франков золотом. Это усугубило вражду между двумя странами и привело к новой войне в 1914 году. В Германии сильное вливание денег привело к «перегреву» экономики и обвалу рынка в 1873 году.
Келерхофф далее пишет, что вовсе не намекает на возможность новой войны с Польшей, но добавляет, что многомиллиардные репарации приведут к обвалу евро и возможному демонтажу всего Европейского союза.
В Польше появились язвительные комментарии после этой статьи немецкого автора. Один из таких размещён на страницах крупного польского издания Rzeczpospolita:
Немецкие войска в Польше
Келерхофф:
Моралисты и популисты согласны (с требованиями о репарациях), но эффект от удовлетворения этих претензий будет драматичным.
По словам Келерхоффа, такой сложный вопрос может внести раскол в Евросоюз, и тогда для тех стран, которые настаивают на получении репараций от Германии, могут наступить сложные экономические времена.
Немецкий обозреватель призывает искать компромиссное решение, а не пытаться говорить языком ультиматумов, как поступает, например, Польша, требующая сотен миллиардов евро за оккупацию времён Второй мировой войны.
"Die Welt":
Поляки требуют нереальных сумм. Если Германия согласится, то после этого выстроится очередь из полутора десятков стран, которые оккупировала нацистская Германия.
Обозреватель Die Welt описывает негативные последствия репараций, которые канцлер Отто фон Бисмарк потребовал в 1871 году от побеждённой Франции.
Париж должен был заплатить пять миллиардов франков золотом. Это усугубило вражду между двумя странами и привело к новой войне в 1914 году. В Германии сильное вливание денег привело к «перегреву» экономики и обвалу рынка в 1873 году.
Келерхофф далее пишет, что вовсе не намекает на возможность новой войны с Польшей, но добавляет, что многомиллиардные репарации приведут к обвалу евро и возможному демонтажу всего Европейского союза.
В Польше появились язвительные комментарии после этой статьи немецкого автора. Один из таких размещён на страницах крупного польского издания Rzeczpospolita:
Выходит, немецкие репарации вреднее немецких войн...
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