Россия преодолевает зависимость от украинских вертолётных двигателей

Украинские СМИ неоднократно сообщали о тяжком кризисе российского авиадвигателестроения, о чудовищном ударе по нашей обороноспособности, по экспорту, вызванных обострением российско-украинских отношений. Тех отношений, в ходе которых украинские предприятия прекратили поставки своих двигателей в Россию для машин гражданского и военного назначения.Однако, как показывает время, будущее российской авиации вовсе не так печально, как прогнозировали украинские власти.Так, на днях в России произошло событие, которое в скором будущем позволит радикально снизить зависимость нашего государства от поставок вертолётных двигателей украинского производства и, тем самым, открыть новую страницу в развитии всей российской авиации.Речь идёт о презентации новой модификации турбовального двигателя ВК-2500ПС-02 для многофункционального вертолёта Ка-32. Данный двигатель, разработанный Объединённой двигателестроительной корпорацией, не просто способен стать заменой импортному образцу, по своим эксплуатационным характеристикам он значительно его превосходит. Помимо этого, что очень важно, для создания новинки использовались только российские комплектующие.