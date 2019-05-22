Столица Индонезии охвачена массовыми беспорядками

Массовыми беспорядками охвачены 12-миллионная Джакарта другие крупные города Индонезии. В стычках с полицией участвуют тысячи манифестантов.По некоторым данным, в результате столкновений появились первые жертвы. На этот момент индонезийские СМИ сообщают о шести жертвах вспыхнувшего конфликта.Поводом для беспорядков стали результаты выборов президента страны. ЦИК Индонезии объявил, что действующий президент Джоко Видодо на выборах победил с результатом 55,5%. У его соперника – отставного генерала Прабово Субианто – около 44% голосов избирателей.Субианто заявил, что не признаёт итоги выборов, отмечая, что Видодо использовал админресурс.После этого на улицы Джакарты стали выходить сторонники генерала и требовать пересмотра итогов выборов. А через некоторое время в толпе стали появляться представители радикальных движений, многие из которых выступают за превращение Индонезии в исламскую республику. Одним из таких движений является «Движение в защиту ислама», в которое входят и откровенно экстремистские течения.Протестующие начали жечь покрышки в центре Джакарты и других городов, стали закидывать полицейских камнями и дымовыми шашками. У рынка столицы Индонезии и у административных зданий сожжены десятки автомобилей. Протестующие выстраивают баррикады.На этом фоне оппозиционный экс-кандидат Прабово Субианто объявил, что в случае вступления в должность президента он увеличит денежное довольствие военнослужащих и сотрудников полиции. Цель очевидна – попытаться заручиться поддержкой силовых структур. Последние пока на стороне Видодо.