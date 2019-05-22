В Британии закупки золота Россией назвали "плохим знаком"

Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества

Увеличение закупок золота Россией является "плохим знаком" для мира, считают в Великобритании. С таким утверждением выступил глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш, пишет газета Daily Express По утверждению Эша, Россия в первом квартале этого года скупила рекордное количество золота, увеличив свои золотые резервы на 145,5 тонны, что является "плохим знаком" для остального мира. Одновременно с закупкой золота Россия уменьшает вложения в американские ценные бумаги, снижая зависимость от американской валюты, стремясь защититься от вероятного мирового экономического кризиса. Скупая золото, Москва ограничивает власть Вашингтона и укрепляется на мировой арене, считает он.- заявил аналитик.Тем не менее в Британии считают, что хотя Москва и пытается скупить как можно больше золота, но его процент в общих золотовалютных запасах страны не превышает 20 процентов, а сама Россия по-прежнему остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов. Однако, придерживаясь такого курса, она в ближайшем будущем может значительно нарастить свой золотой резерв и войти в тройку стран с самыми большими золотыми запасами.Между тем издание отмечает, что как бы Россия не стремилась закупать золото, догнать США ей не удастся, так как у американцев самые большие золотые резервы, о чем говорит "огромное влияние США на мировую экономику".