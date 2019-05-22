Заявлено, что Ми-17 ВВС Индии в феврале сбили свои из ЗРК производства Израиля

В Индии (и не только в Индии) продолжают обсуждать тему, связанную с потерей вертолёта Ми-17 в конце февраля. Речь идёт о тот самом дне, когда ВВС Индии потеряли ещё и МиГ-21, которым управлял теперешний национальный герой страны Абхинандан Вартхаман. По заявлениям индийского командования, именно он сбил F-16 ВВС Пакистана.Первоначально в Нью-Дели заявляли о том, что Ми-17 был потерян в результате «технической неисправности». Однако в средствах массовой информации отмечалось, что вертолёт загорелся в воздухе и начал разрушаться ещё до падения на землю. Индийские эксперты предположили, что вертолёт мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса. Но в районе осуществления полёта Ми-17 находились только индийские военнослужащие.Это дало повод говорить о том, что вертолёт сбили свои. Ранее «ВО» уже писало об этом предположении индийских экспертов в своём материале.Теперь в индийской газете The Hindustan Times вышла статья Судхи Ранджана, в которой говорится, что именно «дружественный огонь» имел место 27 февраля.Другие источники считают, что индийские военные приняли вертолёт за вражеский (пакистанский) и использовали против него ЗРК малой дальности Spyder - именно эти ЗРК размещены в районе проведения операции. Spyder - средство ПВО, произведённое в Израиле компанией Rafael.В материале The Hindustan Times утверждается, что 27 февраля на вертолёте, который был отправлен фактически в зону ведения воздушного боя, была отключена система идентификации. Якобы это и привело к нанесению удара с земли своими же военнослужащими.В прессе Индии напомнили об инциденте 2018 года, когда при появлении транспортника C-130 американского производства и истребителя Су-30 не произошло должной идентификации самолётов.В командовании ВВС Индии, как отмечено, на вопросы журналистов относительно виновников не отвечают, заявляя лишь то, что расследование продолжается и близится к завершению.