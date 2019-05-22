США выдвинули Турции ультиматум по российской ЗРС С-400
Соединенные Штаты дали Турции две последние недели, в течение которых она должна отказаться от покупки российской зенитной ракетной системы С-400 и закупить американские комплексы. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, Вашингтон поставил Анкаре ультиматум, в котором сообщил, что в течение двух недель турки должны отказаться от закупки российской ЗРС С-400 и купить американский комплекс противоракетной обороны Patriot. В случае невыполнения данных требований Соединенные Штаты исключат Турцию из программы разработки самолета пятого поколения F-35 ,тем самым лишив ее не только производства некоторых элементов самолета, но и поставок ста F-35 для ВВС страны.
Кроме того, если требование выполнено не будет, Вашингтон обещает ввести против Турции санкции. При этом подчеркивается, что это "последнее предложение Госдепа США".
Турция в 2017 году подписала контракт на закупку в России четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долларов. Поставки комплекса начнутся уже в июне этого года.
Несмотря на обрушившуюся критику со стороны США и других стран НАТО, в Анкаре заявляют, что не будут отказываться от российской зенитной системы. Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что С-400 не представляют угрозы для американских истребителей, а сама ЗРС не будет интегрирована в систему ПВО НАТО.
По данным телеканала, Вашингтон поставил Анкаре ультиматум, в котором сообщил, что в течение двух недель турки должны отказаться от закупки российской ЗРС С-400 и купить американский комплекс противоракетной обороны Patriot. В случае невыполнения данных требований Соединенные Штаты исключат Турцию из программы разработки самолета пятого поколения F-35 ,тем самым лишив ее не только производства некоторых элементов самолета, но и поставок ста F-35 для ВВС страны.
Кроме того, если требование выполнено не будет, Вашингтон обещает ввести против Турции санкции. При этом подчеркивается, что это "последнее предложение Госдепа США".
Турция в 2017 году подписала контракт на закупку в России четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долларов. Поставки комплекса начнутся уже в июне этого года.
Несмотря на обрушившуюся критику со стороны США и других стран НАТО, в Анкаре заявляют, что не будут отказываться от российской зенитной системы. Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что С-400 не представляют угрозы для американских истребителей, а сама ЗРС не будет интегрирована в систему ПВО НАТО.
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