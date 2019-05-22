В Киеве решили вынести вопрос о переговорах с Россией на референдум

Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, - чтобы народ Украины принял это решение

Новый президент Украины Владимир Зеленский намерен организовать народный референдум, на который будет вынесен вопрос о формате переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" По словам Богдана, на референдум планируется вынести вопросы по конфликту на Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Он заявил, что за данные вопросы должен голосовать украинский народ, а не только президент и депутаты парламента.- приводит телеканал слова Богдана.При этом глава администрации Зеленского отметил, что для инициации народного референдума по данному вопросу сначала необходимо принять необходимую законодательную базу.Также Богдан заявил, что Украина при новом президенте в отношениях с Россией будет придерживаться политики "кнута и пряника".Он подчеркнул, что в случае, если Москва будет готова идти навстречу Киеву и мирно разрешать конфликты, будет применяться "политика пряника", а в случае, если Россия не будет выполнять требований Украины, то переходить к "политике кнута". При этом он пояснил, что в этом случае Киев будет просить мировое сообщество о давлении на Россию для того, чтобы она принимала то или иное решение.Кстати, до вступления в должность главы администрации нового президента Андрей Богдан был советником и адвокатом Игоря Коломойского.