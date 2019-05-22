В Киеве решили вынести вопрос о переговорах с Россией на референдум
Новый президент Украины Владимир Зеленский намерен организовать народный референдум, на который будет вынесен вопрос о формате переговорного процесса с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина".
По словам Богдана, на референдум планируется вынести вопросы по конфликту на Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Он заявил, что за данные вопросы должен голосовать украинский народ, а не только президент и депутаты парламента.
- приводит телеканал слова Богдана.
При этом глава администрации Зеленского отметил, что для инициации народного референдума по данному вопросу сначала необходимо принять необходимую законодательную базу.
Также Богдан заявил, что Украина при новом президенте в отношениях с Россией будет придерживаться политики "кнута и пряника".
Он подчеркнул, что в случае, если Москва будет готова идти навстречу Киеву и мирно разрешать конфликты, будет применяться "политика пряника", а в случае, если Россия не будет выполнять требований Украины, то переходить к "политике кнута". При этом он пояснил, что в этом случае Киев будет просить мировое сообщество о давлении на Россию для того, чтобы она принимала то или иное решение.
Кстати, до вступления в должность главы администрации нового президента Андрей Богдан был советником и адвокатом Игоря Коломойского.
По словам Богдана, на референдум планируется вынести вопросы по конфликту на Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Он заявил, что за данные вопросы должен голосовать украинский народ, а не только президент и депутаты парламента.
Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, - чтобы народ Украины принял это решение
- приводит телеканал слова Богдана.
При этом глава администрации Зеленского отметил, что для инициации народного референдума по данному вопросу сначала необходимо принять необходимую законодательную базу.
Также Богдан заявил, что Украина при новом президенте в отношениях с Россией будет придерживаться политики "кнута и пряника".
Он подчеркнул, что в случае, если Москва будет готова идти навстречу Киеву и мирно разрешать конфликты, будет применяться "политика пряника", а в случае, если Россия не будет выполнять требований Украины, то переходить к "политике кнута". При этом он пояснил, что в этом случае Киев будет просить мировое сообщество о давлении на Россию для того, чтобы она принимала то или иное решение.
Кстати, до вступления в должность главы администрации нового президента Андрей Богдан был советником и адвокатом Игоря Коломойского.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter