Дания "пригрозила" России размещением боевых самолётов в Гренландии

Российская авиация могла бы достигнуть и авиационной базы в Туле (авиабаза ВВС США на севере Гренландии - прим. "ВО"). Мы внимательно наблюдаем, и в случае необходимости оперативно отреагируем

Дания пригрозила России переброской своей боевой авиации в Гренландию, если российские самолеты, размещаемые на архипелаге Земля Франца-Иосифа, будут нарушать воздушное пространство острова. Соответствующее заявление сделал министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.Датский министр обороны пообещал разместить истребители ВВС страны в Гренландии, если российские самолеты будут нарушать воздушное пространство острова. По его словам такое решение вполне возможно, поскольку Россия ведет активную военную деятельность в Арктике и "накаляет ситуацию".- заявил глава оборонного ведомства Дании, одновременно признав, что вооруженные силы Дании пока не готовы обнаруживать российские самолеты, так как попросту не ведут таких наблюдений.Между тем, в комментариях к вчерашнему сообщению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter о "перехвате" российских стратегов Ту-95МС и истребителей сопровождения Су-35С над нейтральными водами около побережья Аляски американскими F-22, зазвучали призывыПредложения некоторых комментирующих, которых оказалось немало, звучали как "сбить ублюдков, а потом принести официальные извинения". При этом указывалось, что Россия - враг США, самая воинственная нация на Земле, развязавшая множество военных конфликтов, особенно на Украине и т.д.