Арашукова лишили статуса сенатора

В Совете Федерации наконец-то определились со статусом Рауфа Арашукова, который в верхней палате российского парламента представлял Карачаево-Черкесию. Напомним, что несколько месяцев назад Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, после чего отправили в СИЗО на время расследования инкриминируемых ему преступлений.До настоящего момента Рауф Арашуков оставался сенатором от упомянутой республики Северного Кавказа, что вызывало немало вопросов. И вот – в Совфеде статуса сенатора г-на Арашукова лишили. Основанием выбрано то, что в назначенный срок представитель верховной власти не подал декларацию о доходах. Примечательно, что отсылка идёт к апрелю 2018 года.Напомним, что около двух месяцев назад Басманный суд города Москвы вынес вердикт, на основании которого Арашукова «временно отстранили от исполнения обязанностей» представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде ФС РФ. Было заявлено, что Арашуков может воспользоваться своим должностным положением для оказания давления на свидетелей и следствие.Арашукова подозревают в причастности к совершению целого ряда преступлений, в том числе - в причастности к созданию преступного сообщества.