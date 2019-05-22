На Украине продемонстрировали нового боевого робота "Ласка 2.0"

Это многофункциональная платформа - она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых

На Украине продолжаются попытки создать роботизированные платформы для использования не только в боевых действиях, но и для перемещения грузов и эвакуации раненых. На прошедшей 16 мая этого года выставке боевой техники в Броварах под Киевом, компания "Инфоком ЛТД" представила боевого колесного робота "Ласка 2.0".Новый украинский робот разработан в инициативном порядке и представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название - "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0". Аппарат позиционируется как "средство огневой поддержки на уровне взвод-рота-батальон".- заявили разработчики из запорожской компании "Инфоком ЛТД".Как сообщается, движение робота обеспечивает обычный двигатель внутреннего сгорания, а питание электронного оборудования (радар, связь, видеокамеры и т.д.) осуществляется от аккумулятора, заряда которого хватает на сутки. На вооружении платформы стоит 7,62-мм пулемет, размещенный в боевом модуле с дистанционным управлением. Управление роботом может осуществляться на дальности до 2 км с помощью Wi-Fi.По утверждению разработчиков, робот уже прошел первый этап испытаний на танковом полигоне, где "показал неплохие результаты".