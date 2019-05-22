Госдеп США обвинил официальный Дамаск в применении химоружия

Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, однако мы повторяем наше предупреждение: если режим Асада будет применять химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом

Госдеп США в очередной раз обвинил официальный Дамаск в причастности к химической атаке, произошедшей на северо-западе страны утром 19 мая этого года.С обвинением выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, которая заявила, что у Вашингтона имеются подозрения в том, что власти Асада по прежнему якобы используют химическое оружие , в том числе и при атаке 19 мая. По ее словам, якобы при атаке правительственные силы использовали хлор, однако США еще собирают "доказательства".- заявила Ортагус, при этом подчеркнув, что Сирия совместно с Россией "ведет кампанию по дезинформации" мирового общества, обвиняя в причастности к химатакам "Белые каски", тем самым "скрывая свое участие в применении химического оружия".Как это было и ранее, в Госдепе "не заметили" предупреждения России о подготовке провокации с применением химоружия, подготавливаемой террористами из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", которое прозвучало в Совбезе ООН еще 18 мая. Сообщается, что у группировки появилось "химическое крыло", предназначенное для инсценировки химических атак. Его возглавляет некий Абу Басыр аль-Британни, в подразделение входят выходцы из Европы и бывших республик СССР.В том же заявлении США обвинили Сирию в срыве соглашения о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, приведшей, по их убеждению, к дестабилизации обстановки.Между тем, положительные по мнению Запада боевики, возглавляемые запрещенной в России группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") начали наступление на позиции правительственной армии с применением танков и "джихад-мобилей" с двух направлений. Армия Сирии ведет бои.