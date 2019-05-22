Госдеп США обвинил официальный Дамаск в применении химоружия
Госдеп США в очередной раз обвинил официальный Дамаск в причастности к химической атаке, произошедшей на северо-западе страны утром 19 мая этого года.
С обвинением выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, которая заявила, что у Вашингтона имеются подозрения в том, что власти Асада по прежнему якобы используют химическое оружие, в том числе и при атаке 19 мая. По ее словам, якобы при атаке правительственные силы использовали хлор, однако США еще собирают "доказательства".
- заявила Ортагус, при этом подчеркнув, что Сирия совместно с Россией "ведет кампанию по дезинформации" мирового общества, обвиняя в причастности к химатакам "Белые каски", тем самым "скрывая свое участие в применении химического оружия".
Как это было и ранее, в Госдепе "не заметили" предупреждения России о подготовке провокации с применением химоружия, подготавливаемой террористами из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", которое прозвучало в Совбезе ООН еще 18 мая. Сообщается, что у группировки появилось "химическое крыло", предназначенное для инсценировки химических атак. Его возглавляет некий Абу Басыр аль-Британни, в подразделение входят выходцы из Европы и бывших республик СССР.
В том же заявлении США обвинили Сирию в срыве соглашения о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, приведшей, по их убеждению, к дестабилизации обстановки.
Между тем, положительные по мнению Запада боевики, возглавляемые запрещенной в России группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") начали наступление на позиции правительственной армии с применением танков и "джихад-мобилей" с двух направлений. Армия Сирии ведет бои.
С обвинением выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, которая заявила, что у Вашингтона имеются подозрения в том, что власти Асада по прежнему якобы используют химическое оружие, в том числе и при атаке 19 мая. По ее словам, якобы при атаке правительственные силы использовали хлор, однако США еще собирают "доказательства".
Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, однако мы повторяем наше предупреждение: если режим Асада будет применять химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники отреагируют быстро и надлежащим образом
- заявила Ортагус, при этом подчеркнув, что Сирия совместно с Россией "ведет кампанию по дезинформации" мирового общества, обвиняя в причастности к химатакам "Белые каски", тем самым "скрывая свое участие в применении химического оружия".
Как это было и ранее, в Госдепе "не заметили" предупреждения России о подготовке провокации с применением химоружия, подготавливаемой террористами из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра", которое прозвучало в Совбезе ООН еще 18 мая. Сообщается, что у группировки появилось "химическое крыло", предназначенное для инсценировки химических атак. Его возглавляет некий Абу Басыр аль-Британни, в подразделение входят выходцы из Европы и бывших республик СССР.
В том же заявлении США обвинили Сирию в срыве соглашения о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, приведшей, по их убеждению, к дестабилизации обстановки.
Между тем, положительные по мнению Запада боевики, возглавляемые запрещенной в России группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра") начали наступление на позиции правительственной армии с применением танков и "джихад-мобилей" с двух направлений. Армия Сирии ведет бои.
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