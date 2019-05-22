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Заявлено о попадании в плен восьмерых "заблудившихся" военнослужащих ВСУ

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Штаб так называемой Операции объединённых сил Украины сообщает об инциденте с украинскими военнослужащими. Заявлено о попадании восьми представителей ВСУ в плен, после того, как те "заблудились" - "сбились с маршрута".

Заявлено о попадании в плен восьмерых "заблудившихся" военнослужащих ВСУ



Пресс-служба ООС на официальной странице в соцсети заявляет, что автомобиль с украинскими военнослужащими «ошибочно отклонился от маршрута» и оказался на «временно оккупированной территории» (так украинская сторона продолжает именовать территорию ЛДНР).

Грузовик с украинскими военнослужащими выехал с одной из позиций ВСУ, расположенной неподалёку от линии соприкосновения. В районе населённого пункта Новотроицкое автомобиль начал движение в сторону линии соприкосновения и оказался на неподконтрольных Киеву территориях.

Военнослужащими народной милиции украинские военнослужащие были задержаны. По предварительным данным, украинские силовики никакого сопротивления не оказали. Это даёт повод заподозрить пресс-службу ООС во лжи относительно «ошибочного отклонения грузовика от маршрута».

Высказывается предположение о том, что украинские военные могли сознательно направиться в ЛДНР с целью выхода из подчинения командования ООС и перехода на сторону республик Донбасса. Подозрений добавляет и то, что в ООС не говорят, куда именно выезжали военнослужащие на грузовике.

При этом в штабе ООС заявляют о принятии мер «для освобождения военнослужащих». Хотят ли военнослужащие возвращаться обратно? – открытый вопрос.
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