Миссия МВФ досрочно покинула Украину

В ближайшие день или два миссия вернется в Вашингтон. Программа пересматриваться не будет. Причина – роспуск Рады.

Представители Международного валютного фонда (МВФ), на днях прибывшие в Киев в рамках оценки реформ для выделения Украине нового транша, покинули страну. Их визит должен был продлиться около двух недель, однако миссия МВФ покинула страну досрочно.Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ. В стране представители фонда пробыли всего один день.Агентство «Украинские новости », ссылаясь на собственные источники, сообщает, что причиной прекращения визита стал роспуск Верховной Рады Украины. Напомним, что новоизбранный президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении функций верхового законодательного органа страны по причине фактического отсутствия коалиции.Визит проходил в рамках пролонгирования новой программы помощи stand-by, подписанной в конце декабря 2018 года. Она рассчитана на 14 месяцев. В течение этого периода Киев должен был получить сумму 3,9 миллиарда долларов. Миссия прибыла на Украину, чтобы оценить возможность перевода очередного транша в 1,3 миллиарда долларов.- завил источник «Украинских новостей».По оценке советника Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олега Устиненко, данной им 20 мая в интервью «Интерфакс-Украина», возобновление переговоров по программе возможно после подведения итогов досрочных выборов и формирования новых коалиции и правительства. Устиненко предполагает, что переговоры либо по возобновлению старой программы кредитования, либо о подписании новой, пройдут не раньше августа.