Иран перебросил ЗРС С-300 ПМУ-2 в район АЭС в Бушере
Иран перебросил в район атомной электростанции в Бушере стоящие на вооружении ПВО армии российские зенитные ракетные комплексы С-300ПМУ2. Особенностью передислокации явилось то, что вся техника перевозилась на большегрузных тралах, а не двигалась самостоятельно.
На фоне обострения ситуации в Персидском заливе, где в последнее время замечена большая активность военно-морских сил США, военно-политическое руководство Ирана приняло решение о передислокации самых передовых средств ПВО и ПРО, стоящих на вооружении иранских вооруженных сил, в район расположения АЭС. В сети появилось видео, где показана передислокация зенитных систем С-300ПМУ2 в данный район, при этом техника перевозится на трейлерах. По мнению экспертов, таким образом иранские военные сохраняют ресурс техники и обеспечивают большую безопасность в пути.
Как известно, иранская армия обладает внушительной группировкой ПВО, однако только российские ЗРС С-300ПМУ-2 "Фаворит" и ЗРК "Тор-М1" являются самыми современными системами в ее составе. Остальные комплексы уже устарели и не могут обеспечить необходимый уровень защиты объектов от атак с воздуха. Ранее заявлялось о создании иранских систем ПВО современного уровня, но все они находятся в состоянии доработки.
Между там глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что к недавним нападениям на танкеры у берегов ОАЭ с большой вероятностью может быть причастен Иран. К такому выводу госсекретарь пришел, "изучив историю конфликтов в данном регионе". Однако пока США не стали публично обвинять Тегеран в причастности к инциденту, но предупредили, что "и дальше будут отстаивать интересы США и союзников на Ближнем Востоке".
В настоящее время у берегов Ирана собралась весьма многочисленная американская группировка ВМС, на вооружении которой кроме авиакрыла авианосца "Авраам Линкольн", находится большое количество крылатых ракет, которые могут быть применены для удара по Ирану.
На фоне обострения ситуации в Персидском заливе, где в последнее время замечена большая активность военно-морских сил США, военно-политическое руководство Ирана приняло решение о передислокации самых передовых средств ПВО и ПРО, стоящих на вооружении иранских вооруженных сил, в район расположения АЭС. В сети появилось видео, где показана передислокация зенитных систем С-300ПМУ2 в данный район, при этом техника перевозится на трейлерах. По мнению экспертов, таким образом иранские военные сохраняют ресурс техники и обеспечивают большую безопасность в пути.
Как известно, иранская армия обладает внушительной группировкой ПВО, однако только российские ЗРС С-300ПМУ-2 "Фаворит" и ЗРК "Тор-М1" являются самыми современными системами в ее составе. Остальные комплексы уже устарели и не могут обеспечить необходимый уровень защиты объектов от атак с воздуха. Ранее заявлялось о создании иранских систем ПВО современного уровня, но все они находятся в состоянии доработки.
Между там глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что к недавним нападениям на танкеры у берегов ОАЭ с большой вероятностью может быть причастен Иран. К такому выводу госсекретарь пришел, "изучив историю конфликтов в данном регионе". Однако пока США не стали публично обвинять Тегеран в причастности к инциденту, но предупредили, что "и дальше будут отстаивать интересы США и союзников на Ближнем Востоке".
В настоящее время у берегов Ирана собралась весьма многочисленная американская группировка ВМС, на вооружении которой кроме авиакрыла авианосца "Авраам Линкольн", находится большое количество крылатых ракет, которые могут быть применены для удара по Ирану.
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