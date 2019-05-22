Военные специалисты из Турции отправились в Россию изучать С-400
Расчеты ПВО из Турции, которые будут эксплуатировать зенитный ракетный комплекс С-400, уже находятся в России и проходят обучение. Об этом заявил министр национальной обороны.
Министр национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акар заявил, что команды военных специалистов отправились в Российскую Федерацию для прохождения курса обучения эксплуатации ЗРК С-400 «Триумф».
- цитирует слова Акара местное издание Milliyet.
Анкара может попасть под санкции
Тем временем Анкара не прекращает и диалог с Вашингтоном. Турция неоднократно отмечала, что заинтересована в системах ПВО «Патриот», однако ее не устраивают цена и условия, на которых ЗРС будут поставлены.
На данный момент последнее предложение Вашингтона по ЗРК Patriot поступило в конце марта. Судя по тому, что Анкара не изменила позиции, предложение американцев ее не устроило.
Американские угрозы
США пригрозили Турции, что, если страна в двухнедельный срок не откажется от закупки С-400, Вашингтон расторгнет контракт на поставку Турции самолетов пятого поколения F-35, а также запретит производство и экспорт деталей для этих многофункциональных и малозаметных истребителей.
16 мая Конгресс США вынес на рассмотрение ряда профильных комитетов совместную демократов и республиканцев резолюцию. В ней призывается применить по отношению к Турции норм закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в случае, если последняя все-таки приобретет С-400. Подобный шаг также приведет к исключению страны из программы JFS, в рамках которой производится F-35.
Несмотря на то, что резолюции Палаты представителей и Сената носят рекомендательный характер, есть высокая вероятность, что Белый дом поддержит данное решение.
Кремль против давления на Турцию
Москва, в свою очередь, призывает Вашингтон прекратить оказывать давление на Анкару. Кремль считает требования, озвученные Соединенными Штатами по отношению к Турции, непозволительными, а саму сделку рассматривает как свершившуюся. Это заявление было сделано Дмитрием Песковым в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.
- заявил пресс-секретарь президента России.
Согласно цифре, озвученной в декабре 2017 года генеральным директором компании «Ростех» Сергеем Чемезовым, общая стоимость контракта с Анкарой составляет 2,5 миллиарда долларов. Предполагается, что впоследствии Россия с Турцией наладят совместное производство элементов комплекса на турецкой территории. Об этом неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.
Министр национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акар заявил, что команды военных специалистов отправились в Российскую Федерацию для прохождения курса обучения эксплуатации ЗРК С-400 «Триумф».
Обучение наших специалистов работе с комплексом С-400 начнется сегодня и продлится в течение ближайших нескольких месяцев. Численность турецких военных, проходящих обучение, будет постоянно меняться, у каждого своя специфика, свой фронт работы
- цитирует слова Акара местное издание Milliyet.
Анкара может попасть под санкции
Тем временем Анкара не прекращает и диалог с Вашингтоном. Турция неоднократно отмечала, что заинтересована в системах ПВО «Патриот», однако ее не устраивают цена и условия, на которых ЗРС будут поставлены.
На данный момент последнее предложение Вашингтона по ЗРК Patriot поступило в конце марта. Судя по тому, что Анкара не изменила позиции, предложение американцев ее не устроило.
Американские угрозы
США пригрозили Турции, что, если страна в двухнедельный срок не откажется от закупки С-400, Вашингтон расторгнет контракт на поставку Турции самолетов пятого поколения F-35, а также запретит производство и экспорт деталей для этих многофункциональных и малозаметных истребителей.
16 мая Конгресс США вынес на рассмотрение ряда профильных комитетов совместную демократов и республиканцев резолюцию. В ней призывается применить по отношению к Турции норм закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в случае, если последняя все-таки приобретет С-400. Подобный шаг также приведет к исключению страны из программы JFS, в рамках которой производится F-35.
Несмотря на то, что резолюции Палаты представителей и Сената носят рекомендательный характер, есть высокая вероятность, что Белый дом поддержит данное решение.
Кремль против давления на Турцию
Москва, в свою очередь, призывает Вашингтон прекратить оказывать давление на Анкару. Кремль считает требования, озвученные Соединенными Штатами по отношению к Турции, непозволительными, а саму сделку рассматривает как свершившуюся. Это заявление было сделано Дмитрием Песковым в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.
К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
- заявил пресс-секретарь президента России.
Согласно цифре, озвученной в декабре 2017 года генеральным директором компании «Ростех» Сергеем Чемезовым, общая стоимость контракта с Анкарой составляет 2,5 миллиарда долларов. Предполагается, что впоследствии Россия с Турцией наладят совместное производство элементов комплекса на турецкой территории. Об этом неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.
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