Минобороны показало новый бронеавтомобиль К-4386-ПВО "Тайфун-ПВО"

Новейший бронеавтомобиль К-4386-ПВО "Тайфун-ПВО", предназначенный для перевозки расчетов мобильных ПЗРК, показали на полигоне "Воронцовский" 726-ого учебного центра ПВО сухопутных войск РФ. Два новейших бронеавтомобиля проходят на полигоне этап опытной эксплуатации.Как сообщается, новая бронемашина К-4386-ПВО "Тайфун-ПВО" является модификацией уже стоящего на вооружении броневика "Тайфун-ВДВ". Главным отличием от базовой модели является турельная установка с пулеметом калибра 12,7 мм и наличие двух люков в крыше: один для стрелка-пулеметчика, второй для стрелка-оператора ПЗРК, позволяющий вести огонь по летательным аппаратам.Полная масса броневика чуть боле 14 тонн. Двигатель мощностью в 350 л.с. и 9-ти ступенчатая КПП позволяют разгонять автомобиль до 105 км/час и преодолевать расстояние в 1200 км. Экипаж 5 человек: механик-водитель, командир расчета и 3 стрелка расчета ПЗРК.Основное предназначение нового броневика - прикрытие войсковых колонн, механизированных групп на марше и в местах стоянки, а также оперативная смена позиций расчетов мобильных зенитных комплексов. Кроме этого машина может быть использована в качестве командирской или связи.На данном этапе опытной войсковой эксплуатации испытывается не только сам бронеавтомобиль, но и его радио-электронная база. По результатам этих тестов будет принято решение об использовании данной машины на этапе международных соревнований "Чистое небо", которые пройдут в августе этого года на территории Китая.