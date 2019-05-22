Героизм милиционера Попрядухина: история из 1970-х
Среди Героев Советского Союза – лётчики-испытатели, участники Великой Отечественной войны, проявившие героизм в боях с нацистами, покорители Арктики, космоса. А вот с награждением званием Героя СССР рядовых сотрудников советской милиции дела обстояли сложнее. Обычно милиционеров награждали ведомственными наградами или же государственными медалями, но чтобы Золотая звезда Героя – случай редчайший.
Один из таких случаев произошёл со старшим лейтенантом московской милиции Александром Попрядухиным в 70-е годы.
Телеканал «История» решил провести собственное расследование с целью выяснить причину присвоения московскому инспектору звания Героя Советского Союза. Отмечается, что началось всё с небольшой заметки в газете, где сообщалось, что Попрядухин в парке им.Горького задержал особо опасного преступника в ноябре 1973 года. В архивах МВД никакой конкретики по задержанию каких-либо преступников в московском ЦПКиО не оказалось.
Расследование привело к информации о захвате пассажирского борта, который 2 ноября 1973 года следовал рейсом из Москвы в Брянск. На борту самолёта разыгралась драма, которая, как оказалось, была связана с захватом этого самолёта группой подростков, решивших лететь на Запад.
В фильме телеканала «История» представлены все подробности этого интересного дела.
Справа - Попрядухин в звании капитана
Один из таких случаев произошёл со старшим лейтенантом московской милиции Александром Попрядухиным в 70-е годы.
Телеканал «История» решил провести собственное расследование с целью выяснить причину присвоения московскому инспектору звания Героя Советского Союза. Отмечается, что началось всё с небольшой заметки в газете, где сообщалось, что Попрядухин в парке им.Горького задержал особо опасного преступника в ноябре 1973 года. В архивах МВД никакой конкретики по задержанию каких-либо преступников в московском ЦПКиО не оказалось.
Расследование привело к информации о захвате пассажирского борта, который 2 ноября 1973 года следовал рейсом из Москвы в Брянск. На борту самолёта разыгралась драма, которая, как оказалось, была связана с захватом этого самолёта группой подростков, решивших лететь на Запад.
В фильме телеканала «История» представлены все подробности этого интересного дела.
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