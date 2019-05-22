Российские "Медведи" Ту-95МС второй день летают у берегов Аляски

Российские стратегические ракетоносцы Дальней авиации ВКС РФ Ту-95МС второй день подряд совершают плановые полеты в районе акваторий трех морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Согласно распространенному сообщению, два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ совершили пролет в воздушном пространстве над водами Чукотского, Берингова, Охотского морей, а также вдоль побережья Аляски и Алеутских островов. В общей сложности российские самолеты находились в воздухе около 11 часов. О сопровождении ракетоносцев не сообщается, но вчера, 21 мая, четверку наших "стратегов" в полете сопровождали истребители Су-35С ВКС РФ.По данным Минобороны, на некоторых участках маршрута российские Ту-95МС сопровождались истребителями пятого поколения F-35 ВВС США, дислоцированных на авиабазе ПВО Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на Аляске.Отметим, что это уже второй полет российских стратегов за два дня. 21 мая четыре российских ракетоносца пролетели по данному маршруту, находясь в воздухе более 12 часов.В Минобороны подчеркнули, что российские самолеты совершили плановый полет без захода в воздушное пространство других государств, а российские ракетоносцы регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.