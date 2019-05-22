В Раде отказались от рассмотрения инициативы президента Зеленского

Верховная рада продемонстрировала готовность саботировать инициативы президента Владимира Зеленского. Речь идёт о решении ВРУ по инициативе нового президента Украины, связанной с внесением изменений в законодательство по выборам народных депутатов.Напомним, что накануне во время встречи с главам фракций и верхушкой ВРУ Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду до 3%, отказаться от так называемых выборов по мажоритарному варианту. Прозвучали и другие предложения.Однако этот документ депутаты ВРУ попросту решили даже не ставить на голосование. После того, как присутствовавшие в зале заседаний нажали на кнопки, выяснилось следующее: за внесение инициативы Зеленского в повестку для обсуждения проголосовали лишь 92 депутата. При этом необходимый минимум должен был составить 226 голосов нардепов. Парубий, который ранее назвал решение о роспуске Рады нелегитимным, не скрывал удовлетворения "сливом" инициативы Зеленского.Одними из главных критиков законопроекта стали депутаты от «Блока Петра Порошенко», которые явно не готовы столкнуться с большей конкуренцией в украинском парламенте и пытаются создать подходящие для себя условия перед внеочередными выборами. Напомним, что эти выборы назначены на 21 июля.Как видно, ВРУ готова попросту не допускать инициативы Зеленского до полноценного парламентского обсуждения.