В Раде отказались от рассмотрения инициативы президента Зеленского
Верховная рада продемонстрировала готовность саботировать инициативы президента Владимира Зеленского. Речь идёт о решении ВРУ по инициативе нового президента Украины, связанной с внесением изменений в законодательство по выборам народных депутатов.
Напомним, что накануне во время встречи с главам фракций и верхушкой ВРУ Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду до 3%, отказаться от так называемых выборов по мажоритарному варианту. Прозвучали и другие предложения.
Однако этот документ депутаты ВРУ попросту решили даже не ставить на голосование. После того, как присутствовавшие в зале заседаний нажали на кнопки, выяснилось следующее: за внесение инициативы Зеленского в повестку для обсуждения проголосовали лишь 92 депутата. При этом необходимый минимум должен был составить 226 голосов нардепов. Парубий, который ранее назвал решение о роспуске Рады нелегитимным, не скрывал удовлетворения "сливом" инициативы Зеленского.
Одними из главных критиков законопроекта стали депутаты от «Блока Петра Порошенко», которые явно не готовы столкнуться с большей конкуренцией в украинском парламенте и пытаются создать подходящие для себя условия перед внеочередными выборами. Напомним, что эти выборы назначены на 21 июля.
Как видно, ВРУ готова попросту не допускать инициативы Зеленского до полноценного парламентского обсуждения.
Напомним, что накануне во время встречи с главам фракций и верхушкой ВРУ Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду до 3%, отказаться от так называемых выборов по мажоритарному варианту. Прозвучали и другие предложения.
Однако этот документ депутаты ВРУ попросту решили даже не ставить на голосование. После того, как присутствовавшие в зале заседаний нажали на кнопки, выяснилось следующее: за внесение инициативы Зеленского в повестку для обсуждения проголосовали лишь 92 депутата. При этом необходимый минимум должен был составить 226 голосов нардепов. Парубий, который ранее назвал решение о роспуске Рады нелегитимным, не скрывал удовлетворения "сливом" инициативы Зеленского.
Одними из главных критиков законопроекта стали депутаты от «Блока Петра Порошенко», которые явно не готовы столкнуться с большей конкуренцией в украинском парламенте и пытаются создать подходящие для себя условия перед внеочередными выборами. Напомним, что эти выборы назначены на 21 июля.
Как видно, ВРУ готова попросту не допускать инициативы Зеленского до полноценного парламентского обсуждения.
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