Новейший ракетный комплекс "Авангард" начал поступать в РВСН

Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать на вооружение новейший комплекс "Авангард", первый полк с новыми комплексами встанет на боевое дежурство к концу этого года. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.По словам командующего, в настоящее время в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области развернута инфраструктура для размещения полка с новыми комплексами "Авангард". Полк заступит на боевое дежурство уже в этом году.Каракаев отметил, что РВСН продолжают насыщение новейшими стационарными и мобильными комплексами ракетных соединений, выводя из состава последние комплексы, поставленные на боевое дежурство еще во времена Советского Союза. На сегодняшний день в состав ракетных войск поставляются комплексы полностью российского производства без использования иностранных комплектующих.- сообщил Каракаев.Отметим, что Ясненская ракетная бригада уже имеет опыт обращения с новейшим ракетным комплексом "Авангард", ведь именно ее ракетчики в конце прошлого года провели успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Стартовавшая из позиционного района "Домбаровский" ракета успешно поразила цель на Камчатке примерно в 6 тысячах километров.Ранее сообщалось, что снимаемые с дежурства ракетные комплексы стационарного и мобильного размещения не утилизируют, а используют для испытаний нового боевого оснащения для перспективных ракет.