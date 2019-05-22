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Новейший ракетный комплекс "Авангард" начал поступать в РВСН

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать на вооружение новейший комплекс "Авангард", первый полк с новыми комплексами встанет на боевое дежурство к концу этого года. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Новейший ракетный комплекс "Авангард" начал поступать в РВСН



По словам командующего, в настоящее время в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области развернута инфраструктура для размещения полка с новыми комплексами "Авангард". Полк заступит на боевое дежурство уже в этом году.

Каракаев отметил, что РВСН продолжают насыщение новейшими стационарными и мобильными комплексами ракетных соединений, выводя из состава последние комплексы, поставленные на боевое дежурство еще во времена Советского Союза. На сегодняшний день в состав ракетных войск поставляются комплексы полностью российского производства без использования иностранных комплектующих.

Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард"

- сообщил Каракаев.

Отметим, что Ясненская ракетная бригада уже имеет опыт обращения с новейшим ракетным комплексом "Авангард", ведь именно ее ракетчики в конце прошлого года провели успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Стартовавшая из позиционного района "Домбаровский" ракета успешно поразила цель на Камчатке примерно в 6 тысячах километров.

Ранее сообщалось, что снимаемые с дежурства ракетные комплексы стационарного и мобильного размещения не утилизируют, а используют для испытаний нового боевого оснащения для перспективных ракет.
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