Боевики обстреляли Хмеймим. Сирийская армия ведет тяжелые бои

Боевики террористических группировок, сосредоточенные в зоне деэскалации Идлиб, не прекращают попыток нанести ущерб российской авиабазе Хмеймим своими обстрелами. 22 мая боевики выпустили в направлении авиабазы 17 снарядов реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.По данным военного ведомства, боевики обстреляли из зоны деэскалации Идлиб российскую авиабазу Хмеймим, выпустив в ее направлении 17 реактивных снарядов. Как сообщается, только девять из выпущенных боеприпасов смогли достичь базы, но были ликвидированы дежурными силами ПВО. Восемь снарядов до базы так и не долетели. На территории самой базы жертв и разрушений нет, авиабаза работает в обычном режиме.Между тем только за утренние часы правительственные силы Сирии отразили три массированные атаки террористов, проведенные из провинции Идлиб. В нападении на позиции сирийской армии в населенном пункте Кафр-Нбуда участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре БМП, тридцать "джихад-мобилей" с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля, начиненных взрывчаткой под управлением смертников.Одновременно с этими атаками террористы предприняли две попытки прорыва обороны армии Сирии в районе населенного пункта Эль-Хайрат. В атаке участвовало более 200 боевиков, четыре БМП и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением.Все атаки удалось отбить, уничтожено свыше 150 боевиков, три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со смертниками.В тоже время правительственным силам не удалось занять горный город Кабани в провинции Латакии, контролируемый запрещенной в России группировкой "Хайят Тахрир аш-Шами" ("Джабхат ан-Нусра"). Подразделения армии отступили, понеся значительные потери.Кабани является ключевым городом, расположенным на границе между главным портом страны Латакией и Турцией. В случае его занятия правительственными силами, боевики в Латакии будут отрезаны от поставок припасов из провинции Идлиб.Ранее сообщалось, что США обвинили Сирию в срыве режима прекращения огня.