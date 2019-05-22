ВВС Индии впервые поразили ракетой BRAHMOS-A наземную цель

Крылатая ракета воздушного базирования BRAHMOS-A успешно подтвердила свои возможности по поражению наземных целей и вывела боевую мощь ВВС Индии на недостижимый уровень

Индия продолжает работы по адаптации российско-индийской ракеты BRAHMOS для запусков с истребителя Су-30МКИ. 22 мая прошел очередной этап испытаний, во время которого ракета впервые в истории поразила наземную цель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение директора по маркетингу BrahMos Aerospace Правина Патака.Согласно опубликованной информации, авиационная версия ракеты BRAHMOS-A, разработку которой ведет совместное предприятие BrahMos Aerospace, в ходе испытательного пуска впервые поразила наземную цель. Ракета была запущена с подфлюзеляжной подвески многофункционального самолета Су-30МКИ ВВС Индии по группе наземных целей на острове Кар-Никобар и поразила цель с абсолютной точностью. При этом уточняется, что запуск ракеты производился на полную дальность полета.На испытаниях присутствовало высшее военно-политическое руководство Индии.- заявила после пуска министр обороны Индии Нирмалу СитхараманКак ранее сообщалось, Министерство обороны Индии запланировало модернизацию самолетов Су-30МКИ под применение новой 2,5 тонной ракеты BRAHMOS-A. Индийские предприятия заняты усилением шасси истребителя, заменой системы электропитания и изменениями в программном обеспечении – в первую очередь, в системе управления вооружениями. Одновременно заявлялось о начале сборки первых серийных ракет BRAHMOS-A авиационного базирования.