Представлены результаты опроса в Екатеринбурге по теме "Храм или сквер"
Опубликованы результаты опроса жителей Екатеринбурга по проблематике строительства православного храма на месте одного из скверов. Напомним, что вопрос строительства храма Святой Екатерины приобрёл общероссийский резонанс в связи с тем, что на улицы Екатеринбурга вышли сотни протестующих, дошло до столкновений с полицией.
Скандал «докатился» и до федерального центра, после чего президент России и предложил в качестве решения проведение опроса. По словам Владимира Путина, опрашивать нужно именно жителей Екатеринбурга, а не тех, кто занимается самопиаром на этом вопросе, прибыв, например, из Москвы. Проводили опрос с 16 по 20 мая. Результаты опроса, который можно было бы озаглавить "Храм или сквер" озвучены сегодня.
В общей сложности, как сообщает ВЦИОМ, опрос коснулся 3 тысяч жителей города. Вопросов было несколько. Выясняется, что против строительства храма выступают около 18% опрошенных. 14% респондентов заявили, что храм может быть построен на месте сквера.
При этом 74% опрошенных считают выбранное (изначально) для строительства место (а это сквер у местного Драматического театра) не подходит.
Получается, что большинство жителей города выступают и за строительство храма, и за сохранение сквера у театра.
Отдельный вопрос касался информации о проекте строительства храма. 27% жителей Екатеринбурга из числа опрошенных отметили, что им не хватает информации по объёмам финансирование на строительство храма.
Напомним, что храм, как утверждается, собрались строить исключительно на средства представителей бизнеса.
Внимание обращает на себя заявление мэра Екатеринбурга по поводу результатов опроса. По его словам, опрос, который провёл ВЦИОМ, не является решающим.
Скандал «докатился» и до федерального центра, после чего президент России и предложил в качестве решения проведение опроса. По словам Владимира Путина, опрашивать нужно именно жителей Екатеринбурга, а не тех, кто занимается самопиаром на этом вопросе, прибыв, например, из Москвы. Проводили опрос с 16 по 20 мая. Результаты опроса, который можно было бы озаглавить "Храм или сквер" озвучены сегодня.
В общей сложности, как сообщает ВЦИОМ, опрос коснулся 3 тысяч жителей города. Вопросов было несколько. Выясняется, что против строительства храма выступают около 18% опрошенных. 14% респондентов заявили, что храм может быть построен на месте сквера.
При этом 74% опрошенных считают выбранное (изначально) для строительства место (а это сквер у местного Драматического театра) не подходит.
Получается, что большинство жителей города выступают и за строительство храма, и за сохранение сквера у театра.
Отдельный вопрос касался информации о проекте строительства храма. 27% жителей Екатеринбурга из числа опрошенных отметили, что им не хватает информации по объёмам финансирование на строительство храма.
Напомним, что храм, как утверждается, собрались строить исключительно на средства представителей бизнеса.
Внимание обращает на себя заявление мэра Екатеринбурга по поводу результатов опроса. По его словам, опрос, который провёл ВЦИОМ, не является решающим.
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