ВВС США получили на вооружение электромагнитные крылатые ракеты

На вооружение Военно-воздушных сил США приняты крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями, разработанные в рамках программы CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project). Новые ракеты предполагается использовать для вывода из строя электронных систем противника.Как сообщается, работы по проекту вели сразу три американские компании - Boeing, Raytheon и Lockheed Martin. Первое успешное испытание новой ракеты было проведено в 2012 году, когда одна запущенная ракета смогла за полет последовательно отключить семь различных целей с помощью излучателя, представляющего собой мощный магнетрон, излучающий микроволны. По заявлению разработчиков по силе воздействия он сопоставим с воздушным атомным взрывом, но поражает только электронику.В качестве носителя "микроволновки" выбрана крылатая ракета AGM-86 с дальностью полета порядка 1100 км (700 миль). Установленный мощный импульсный электромагнитный излучатель способен направленно воздействовать на объекты при пролете мимо них, полностью выводя из строя всю электронику. Одна ракета может выдать до ста электромагнитных "залпов".В 2016 году электромагнитный излучатель был доработан, однако подробности проведенных усовершенствований не раскрываются.Как сообщает Forecast International, американские ВВС уже получили на вооружение около 20 новых ракет, носителями которых станут стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Все ракеты полностью готовы к применению.