В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Ведь натовские крылатые ракеты и самолёты достигали своих целей после поставок С-400 в Сирию. Они обманывали российские комплексы.

Чего США пока не понимают, так это того, что сделка заключалась по принуждению из-за недостаточных объёмов закупок у России. Индия отменила своё участие в злополучной программе Су-57, это нанесло удар по российской промышленности. Индия просто не могла себе позволить купить самолёт, который устарел бы, пока пошёл в серийное производство. В итоге покупают С-400.

Именно поэтому американское предложение по THAAD является неуместным (у Китая нет THAAD)