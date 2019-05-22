В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения. При этом суждения зачастую встречаются, если можно так выразиться, экстравагантными.
Именно так можно охарактеризовать то, что выдал в своём материале в индийском издании Money Control обозреватель Абхиджит Айер-Митра (Abhijit Iyer-Mitra). Он начинает с того, что в Индии в позитивных тонах отзываются о возможностях российских ЗРК С-400. Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана. Также приводятся высказывания о том, как Россия смогла эффективно перекрыть «кислород» натовской авиации в небе над Сирией после поставок С-400 на авиабазу «Хмеймим». Далее индийский обозреватель делает ремарку о том, что всё это «половина правды».
Абхиджит Айер-Митра:
После этой фразы возникает вопрос о компетентности обозревателя. С чего он взял, что перед расчётами С-400 ставилась задача по перехвату натовских ракет, которые не угрожали авиабазе «Хмеймим»? С чего он взял, что С-400 "не видели" перемещений американской авиации?
Далее тот же человек пишет, что С-400 «невозможно интегрировать» в систему ПВО Индии, да и вообще Индия, «оказывается», подписала контракт «по принуждению». Из материала:
Отказ в обмен на контракт
То есть, автор продвигает идею о том, что Россия якобы потребовала от Индии купить «что-то взамен»? И Индия «на это пошла». И кто же конкретно "принуждал Индию"?
Айер-Митра, ударяясь в дальнейшие размышления, заявляет, что возможной пользой С-400 для Индии является изучение их возможностей на предмет перехвата самолётов Rafale. Якобы проверяться будет возможность проникновения этих истребителей в воздушное пространство Китая, которое прикрывается ЗРК С-400.
Напомним, что Индия уже приобрела у Франции более трёх десятков Rafale и готовится приобрести ещё.
Автор:
Далее автор фактически предлагает властям «подтвердить» его слова о «хоть какой-то значимости С-400» для Индии.
Именно так можно охарактеризовать то, что выдал в своём материале в индийском издании Money Control обозреватель Абхиджит Айер-Митра (Abhijit Iyer-Mitra). Он начинает с того, что в Индии в позитивных тонах отзываются о возможностях российских ЗРК С-400. Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана. Также приводятся высказывания о том, как Россия смогла эффективно перекрыть «кислород» натовской авиации в небе над Сирией после поставок С-400 на авиабазу «Хмеймим». Далее индийский обозреватель делает ремарку о том, что всё это «половина правды».
Абхиджит Айер-Митра:
Ведь натовские крылатые ракеты и самолёты достигали своих целей после поставок С-400 в Сирию. Они обманывали российские комплексы.
После этой фразы возникает вопрос о компетентности обозревателя. С чего он взял, что перед расчётами С-400 ставилась задача по перехвату натовских ракет, которые не угрожали авиабазе «Хмеймим»? С чего он взял, что С-400 "не видели" перемещений американской авиации?
Далее тот же человек пишет, что С-400 «невозможно интегрировать» в систему ПВО Индии, да и вообще Индия, «оказывается», подписала контракт «по принуждению». Из материала:
Чего США пока не понимают, так это того, что сделка заключалась по принуждению из-за недостаточных объёмов закупок у России. Индия отменила своё участие в злополучной программе Су-57, это нанесло удар по российской промышленности. Индия просто не могла себе позволить купить самолёт, который устарел бы, пока пошёл в серийное производство. В итоге покупают С-400.
Отказ в обмен на контракт
То есть, автор продвигает идею о том, что Россия якобы потребовала от Индии купить «что-то взамен»? И Индия «на это пошла». И кто же конкретно "принуждал Индию"?
Айер-Митра, ударяясь в дальнейшие размышления, заявляет, что возможной пользой С-400 для Индии является изучение их возможностей на предмет перехвата самолётов Rafale. Якобы проверяться будет возможность проникновения этих истребителей в воздушное пространство Китая, которое прикрывается ЗРК С-400.
Напомним, что Индия уже приобрела у Франции более трёх десятков Rafale и готовится приобрести ещё.
Автор:
Именно поэтому американское предложение по THAAD является неуместным (у Китая нет THAAD)
Далее автор фактически предлагает властям «подтвердить» его слова о «хоть какой-то значимости С-400» для Индии.
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