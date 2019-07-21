«Чемодан» против убежища
Воздействие артиллерийского снаряда на различные типы убежищ – это крайне интересный вопрос. Мы уже как-то касались его (см. Бетонка Первой мировой), а теперь хотим углубиться в тему, посмотрев как снаряды особо тяжелых калибров (420-мм, 380-мм и 305-мм, называемые в годы Первой мировой войны «чемоданами») могли преодолевать различные типы преград – в данном случае крепости Верден. Главным источником статьи послужила малоизвестная работа выдающегося отечественного специалиста по теме – полковника русской армии и дивинженера РККА В. И. Рдултовского.
Убежища крепости Верден классифицируются по 3 основным типам:
№ 1 — Каменные убежища из песчаника или известняка, в общем мягкого, толщиной в замке 1 — 1,5 метра, покрытые 2 — 5-метровым слоем земли.
№ 2 — Убежища из тех же материалов, усиленные бетонным тюфяком толщиной около 2,5 метров (иногда менее), с промежуточным слоем песка в 1 метр толщиной.
№ 3 — Убежища с опорными стенами из специального бетона, с перекрытиями из железобетонных плит разной толщины, — в зависимости от положения объекта на фронте.
Все они сооружены на глинистой почве или на трещиноватом известняке, — более или менее прочном.
Полный вес снаряда — 930 кг, разрывной заряд 106 кг (впоследствии был веден новый снаряд весом 795 кг с разрывным зарядом 137 кг). Снаряды имели трубку с замедлением, производили воронки от 8 до 13 метров в диаметре и от 2,5 до 6 метров глубиной (в зависимости от почвы). В глинистых известняках 420-мм снаряд иногда проделывал канал очень большой глубины. 18-го февраля 1915 г. один из таких снарядов, упавший под углом 60 градусов к горизонту на гласис горжи форта, сделал в известняковой скале с каменистой насыпью (впрочем, трещиноватой и довольно плохого качества) канал от 0,6 до 0,8 метра в диаметре и 10,1 метра по траектории, или 8,75 метра, считая по вертикали.
Воздействие на обычные каменные постройки
Падая позади эскарповых и контр-эскарповых стен, 420-мм снаряды разрушали их на 8-15 метров по длине – в зависимости от расстояния точки падения от внутренней поверхности стены и от свойства почвы и каменной кладки.
4 таких бомбы, упавшие на форт позади эскарповых и контр-эскарповых стен, создали в них брешь около 30 метров длиной.
Каменные постройки типа № 1 этими снарядами были пробиты; своды оказались пронизаны как ножом, а воздействие газов зачастую разрушало фасадные стены казематов. В откосе земляной насыпи снаряд пробил цилиндрический канал длиной 8 метров, затем пробил последовательно 2 свода в 2 и в 1,5 метра толщиной, и, наконец, вершина снаряда впилась на 0,5 метра в стену погреба.
Попав в свод из неармированного бетона толщиной 4 метра, 420-мм снаряд пробил его, и продолжая свой путь, пробил стену в 1 метр толщиной, а затем проник в противоположную стену на 0,5 метра; взрыва не последовало.
Хотя эти снаряды и претерпевают значительное сопротивление при прохождении сквозь насыпи и каменную кладку — все же потеря от этого их скорости не всегда была достаточна для действия донной трубки, которой они были снабжены; именно поэтому многие из этих снарядов не взрывались. Эти снаряды могли пронизать и второй свод.
Действие по бетону
Каменные постройки типа № 2 могли быть пробиты этими снарядами, — как это имело место на одном из фортов 15 февраля 1915 г.: тамбур при хлебопекарне был пробит одним снарядом, а свод самой хлебопекарни — двумя снарядами, упавшими почти одновременно. Образовавшееся отверстие имело от 3 до 4 метров в диаметре. Однако необходимо отметить, что эти своды были защищены присыпкой песка в 1 метр поверх бетонного тюфяка толщиной лишь в 1,5 метра.
Один снаряд, упавший над входом в пороховой погреб упрочненного типа, разрушил бетон на 7 метров в длину, 3 метра в ширину и около 0,6 метра в глубину.
Убежища типа № 3 этими снарядами часто разрушались.
Железобетонные плиты 1,25 метра толщиной, перекрывающие ходы сообщения, были пробиты.
Железобетонные плиты 1,5 метра толщиной, покрывавшие убежища под валом, кофры и погреба, также были пробиты, и плиты в 0,25 метра толщиной, отделявшие иногда этажи в убежищах, были разрушены, вероятно, действием газов, — так как внутри помещений было найдено лишь небольшое количество осколков снаряда. Бомба взрывалась в плите; в самом деле, на верхней стороне плиты была воронка около 0,7 метра в диаметре и 0,6 – 0,7 метра глубиной; затем следовала камера взрыва, бетон в которой был обращен в пыль, а железо уничтожено на протяжении 1,5 — 1,8 метра. В плитах толщиной 1,5 метра последние железные тяги, прежде чем оказаться перебитыми, были сильно изогнуты.
В одном форту плита толщиной 1,64 метра, перекрывающая погреб, была полностью не разрушена; последние железные тяги не были перебиты, и только изогнулись, причем наибольший изгиб последних достигал 0,5 метров в окружности, 2,2 — 2,5 метра в диаметре. И бетон, разбитый на куски среднего размера, эти тяги еще поддерживали. Внутри помещения следы от взрыва снаряда отсутствовали.
В одном из укреплений в плиту 1,75 метра толщиной, перекрывающую промежуточный капонир, попал близ ее опоры 420-мм снаряд, который вызвал на ее нижней поверхности лишь ничтожный прогиб; последние ряды арматуры остались невредимы.
Попадая в бетонные воротники или аванкирасы броневых башен, 420-мм снаряды вызывали в массиве трещины, снося его на глубину 1 — 1,65 метра. Некоторые из фасонных камней при этом раздвигались и сталкивались с места. Исправление таких повреждений, в целом, осуществлялось быстро.
Эти первоначальные наблюдения позволяли констатировать, что плиты либо массивы из армированного бетона, для того чтобы противостоять одиночному попаданию 420-мм снаряда, должны были обладать толщиной не менее 1,75 метра.
В одном из фортов железная арматура бетона зачастую оказывалась обнаженной. Следы бетонной массы, в которую она была погружена, отсутствовали. По-видимому, отделение железной арматуры от бетонной массы было облегчено тем, что колебания, вызываемые мощным ударом и последующим взрывом снаряда, имеют в железе и в бетоне различную скорость и напряжение, и, таким образом, способствуют разделению этих двух материалов.
В целом, вокруг мест попадания этих снарядов отмечалось разделение последовательных бетонных слоев, обнаруживающееся расслоением наружной поверхности. Разрушенный железобетон бывал разбит на мелкие куски и зачастую обращен в порошок.
420-мм снаряд мог разрушить опорные стены, своды и плиты из специального бетона; он чаще всего разделял их на большие куски, около 0,5 кубич. метра. Некоторые из них бывали отброшены взрывом снаряда, но другие часто оставались в равновесии, предохраняя, таким образом, массив от полного разрушения.
Полный вес 750 кг, разрывной заряд 68 кг, начальная скорость 940 метров в секунду.
Действие по насыпям
В насыпях эти снаряды создавали воронки 3 — 11,5 метров в диаметре и глубиной (в глине) от 4 до 5 метров. В песчаной и каменистой почве глубина бывала меньше.
Действие на обыкновенные каменные постройки
380-мм снаряд снабжен донной трубкой без замедления, и поэтому взрывается в момент удара в твердую преграду. Если сооружение не имело плиты, которая принимала на себя взрыв снаряда, то снаряд мог разрушить убежища типа № 1, образуя в них пробоины от 3 до 4 метров в диаметре.
Снаряд разрушал эскарповые и контр-эскарповые стены на 5 — 6 метров в длину и около 4 метров по высоте.
В одном случае была пробита наружная стена эскарповой галереи, толщиной 1,3 метра, а внутренняя стена не была серьезно затронута.
Действие по городу
Так как 380-мм морская пушка обладала большим могуществом и очень большой дальностью огня (38 километров), то немцы часто применяли ее для бомбардировки городов, и в частности — для бомбардировки Вердена.
4 июня 1915 года по этому городу было выпущено около тридцати таких снарядов.
Осколки снаряда, сопровождаемые множеством камней, разлетаются в стороны на 200 — 300 метров. Ввинтное дно, которое имеет 12 см толщины и весит 54 кг, оказывается почти всегда невредимым и отбрасывается назад.
При попадании по нормали со стороны фасада в каменные здания обыкновенного устройства, действие газов разрывного заряда уничтожало все, опустошая не менее чем 15-метровое пространство, но давление газов быстро ослабевало, и уже в 20 метрах обычные стены и даже перегородки оставались целыми.
На примере исследования большого количества домов Вердена отмечено следующее:
1) Если дом состоял из чердака, нижнего этажа и подвального помещения, то чердак и нижний этаж разрушались от попадания в крышу 380-мм снаряда, а подвал обычно оставался неповрежденным.
2) При аналогичном попадании в многоэтажный дом, происходило разрушение верхних этажей, тогда как нижние оставались не повреждены, — при условии, если стройматериалы были достаточно качественными, а перекрытия между этажами — достаточно прочными.
Дом № 15 по улице de la Reviere мог служить характерным примером: чердак и верхний этаж, которые были освобождены от жильцов перед бомбардировкой, были разрушены, но в столовой, которая находилась в нижнем стаже, подвешенные предметы остались нетронутыми, и в кухне ничего не было разбито. В соседнем доме повреждения нижнего этажа, по-видимому, были причинены обвалом междуэтажного перекрытия, вызванного взрывом снаряда и падением мебели из верхнего этажа и чердака.
В казарме Beaurepaire разрушения коснулись лишь чердака и верхнего этажа, и были остановлены сводом следующего этажа. Точно так же в школе Buvignier два верхних этажа были разрушены, но нижний остался неповрежденным.
В случае отсутствия подземных убежищ, французы рекомендовали укрываться от обстрела 380-мм снарядами в задних коридорах нижних этажей многоэтажных казарм, а также в сводчатых погребах домов (при условии усиления — как будет сказано позднее – от угрозы со стороны 305-мм снарядов). На земляных обсыпках казематов необходимо делать плиты, воспринимающие взрывы.
Действие на постройки типа № 2
380-мм снаряды производили на постройки типа № 2, по-видимому, лишь поверхностное воздействие. Вероятно, этим снарядам (а не 420-мм) следует приписать относительно слабые разрушения казематов, а также порохового погреба, усиленных по типу № 2. Там присутствовали воронки 0,6 метра глубиной и 2-3 метра в диаметре, а от 2-х снарядов, попавших почти одновременно — воронки около 1 метра глубиной.
Галерея, соединяющая упомянутые выше казематы, была перекрыта просто плитой из специального бетона толщиной 2 метра. От удара снаряда бетон растрескался, и большие куски его, до ¼ куб. метра каждый, были отбиты от свода и от опорной стены. При попадании 380-мм бомбы, влияние прослойки песка между бетонной плитой и обыкновенной каменной кладкой оказалось весьма значительным, ибо в казематах, усиленных слоем песка и бетонной плитой, отсутствовали признаки повреждения бетона.
Действие на убежище № 3
Один 380-мм снаряд произвел в железобетонном своде толщиной 1,6 метра над галереей, находившейся между казематами, воронку, которая вызвала на нижней поверхности свода вспучивание около 0,1 метра и 4 — 5 метров в диаметре.
В аналогичных условиях в другом укреплении 380-мм снаряд угодил в свод галереи между казематами, образовав воронку около 1,8 метра в диаметре и 1 метр глубиной. Она сопровождалась вспучиванием нижней поверхности свода на 0,6-метровой высоте и около 2 метров в диаметре.
27 февраля 1916 г. один аналогичный снаряд попал в плиту 1,5-метровой толщины, перекрывающую убежище № 15, и образовал более значительную воронку, сопровождающуюся раздроблением железобетона и разрывом большей части металлической арматуры.
Подобные результаты были замечены 21 июня 1916 г. в другом месте бетонного коридора при каземате.
Полный вес 383 кг, разрывной заряд — 37 кг.
В насыпях 305-мм снаряды производили воронки от 3 до 8 метров в диаметре и 2 — 5 метров глубиной.
Постройки типа № 1 пробивались этим снарядом; он мог взрываться и до пробития свода, но обычно взрывался в своде, а иногда и ниже его, и взрыв был столь сильным, что фасадные стены (либо стены аналогичного сопротивления) опрокидывались. В казарме одного форта, верхний этаж которой был отделен от нижнего лишь сводом из кирпичей толщиной 0,22 метра, всего лишь после 3 — 4 попаданий снаряды проникли в нижний этаж. Можно, однако, допустить, что при недостатке глубоких убежищ относительную безопасность против кратковременного и не очень интенсивного обстрела 305-мм снарядами представляли бы задние галереи нижних этажей этажных казематов из обычной каменной кладки, прикрытых землей, — при условии серьезного усиления перегородок в нижней части каземата и при помещении на верхний пол (предварительно подпертый) слоя песка, гравия или мелких камней. Эта засыпка необходима лишь над защищаемой частью и должна иметь толщину 3 — 4 метра.
Невозможно с уверенностью отметить действие 305-мм снарядов на убежище типа № 2 и типа № 3, так как обстрел этими снарядами производился одновременно с 380- и 420-мм, и точно определить причиняемые ими разрушения не представилось возможным.
Следует отметить действие одного 305-мм снаряда, угодившего в 1,5-метровую железобетонную плиту, перекрывавшую двойной кофр: образовалась входная воронка 0,5 метра в диаметре и глубиной 0,3 — 0,4 метров; затем снаряд взорвался в плите, дробя бетон и перерезывая железную арматуру, вследствие чего на нижней поверхности плиты появился откол в 0,2 – 0,3 метра глубиной при диаметре 1,5 – 1,8 метра.
Окончание следует…
Убежища крепости Верден классифицируются по 3 основным типам:
№ 1 — Каменные убежища из песчаника или известняка, в общем мягкого, толщиной в замке 1 — 1,5 метра, покрытые 2 — 5-метровым слоем земли.
№ 2 — Убежища из тех же материалов, усиленные бетонным тюфяком толщиной около 2,5 метров (иногда менее), с промежуточным слоем песка в 1 метр толщиной.
№ 3 — Убежища с опорными стенами из специального бетона, с перекрытиями из железобетонных плит разной толщины, — в зависимости от положения объекта на фронте.
Форт Дуомон в январе 1916 г.
Все они сооружены на глинистой почве или на трещиноватом известняке, — более или менее прочном.
420-мм снаряд
Полный вес снаряда — 930 кг, разрывной заряд 106 кг (впоследствии был веден новый снаряд весом 795 кг с разрывным зарядом 137 кг). Снаряды имели трубку с замедлением, производили воронки от 8 до 13 метров в диаметре и от 2,5 до 6 метров глубиной (в зависимости от почвы). В глинистых известняках 420-мм снаряд иногда проделывал канал очень большой глубины. 18-го февраля 1915 г. один из таких снарядов, упавший под углом 60 градусов к горизонту на гласис горжи форта, сделал в известняковой скале с каменистой насыпью (впрочем, трещиноватой и довольно плохого качества) канал от 0,6 до 0,8 метра в диаметре и 10,1 метра по траектории, или 8,75 метра, считая по вертикали.
Вход в форт Дуомон, январь 1916 г.
Воздействие на обычные каменные постройки
Падая позади эскарповых и контр-эскарповых стен, 420-мм снаряды разрушали их на 8-15 метров по длине – в зависимости от расстояния точки падения от внутренней поверхности стены и от свойства почвы и каменной кладки.
4 таких бомбы, упавшие на форт позади эскарповых и контр-эскарповых стен, создали в них брешь около 30 метров длиной.
Форт Дуомон перед германским наступлением
Каменные постройки типа № 1 этими снарядами были пробиты; своды оказались пронизаны как ножом, а воздействие газов зачастую разрушало фасадные стены казематов. В откосе земляной насыпи снаряд пробил цилиндрический канал длиной 8 метров, затем пробил последовательно 2 свода в 2 и в 1,5 метра толщиной, и, наконец, вершина снаряда впилась на 0,5 метра в стену погреба.
Попав в свод из неармированного бетона толщиной 4 метра, 420-мм снаряд пробил его, и продолжая свой путь, пробил стену в 1 метр толщиной, а затем проник в противоположную стену на 0,5 метра; взрыва не последовало.
Хотя эти снаряды и претерпевают значительное сопротивление при прохождении сквозь насыпи и каменную кладку — все же потеря от этого их скорости не всегда была достаточна для действия донной трубки, которой они были снабжены; именно поэтому многие из этих снарядов не взрывались. Эти снаряды могли пронизать и второй свод.
Рвы форта Во, июнь 1916 г.
Действие по бетону
Каменные постройки типа № 2 могли быть пробиты этими снарядами, — как это имело место на одном из фортов 15 февраля 1915 г.: тамбур при хлебопекарне был пробит одним снарядом, а свод самой хлебопекарни — двумя снарядами, упавшими почти одновременно. Образовавшееся отверстие имело от 3 до 4 метров в диаметре. Однако необходимо отметить, что эти своды были защищены присыпкой песка в 1 метр поверх бетонного тюфяка толщиной лишь в 1,5 метра.
Один снаряд, упавший над входом в пороховой погреб упрочненного типа, разрушил бетон на 7 метров в длину, 3 метра в ширину и около 0,6 метра в глубину.
Интерьер форта Тавеннес
Убежища типа № 3 этими снарядами часто разрушались.
Железобетонные плиты 1,25 метра толщиной, перекрывающие ходы сообщения, были пробиты.
Железобетонные плиты 1,5 метра толщиной, покрывавшие убежища под валом, кофры и погреба, также были пробиты, и плиты в 0,25 метра толщиной, отделявшие иногда этажи в убежищах, были разрушены, вероятно, действием газов, — так как внутри помещений было найдено лишь небольшое количество осколков снаряда. Бомба взрывалась в плите; в самом деле, на верхней стороне плиты была воронка около 0,7 метра в диаметре и 0,6 – 0,7 метра глубиной; затем следовала камера взрыва, бетон в которой был обращен в пыль, а железо уничтожено на протяжении 1,5 — 1,8 метра. В плитах толщиной 1,5 метра последние железные тяги, прежде чем оказаться перебитыми, были сильно изогнуты.
Старый вход в форт Сювилль, сентябрь 1916 г.
В одном форту плита толщиной 1,64 метра, перекрывающая погреб, была полностью не разрушена; последние железные тяги не были перебиты, и только изогнулись, причем наибольший изгиб последних достигал 0,5 метров в окружности, 2,2 — 2,5 метра в диаметре. И бетон, разбитый на куски среднего размера, эти тяги еще поддерживали. Внутри помещения следы от взрыва снаряда отсутствовали.
В одном из укреплений в плиту 1,75 метра толщиной, перекрывающую промежуточный капонир, попал близ ее опоры 420-мм снаряд, который вызвал на ее нижней поверхности лишь ничтожный прогиб; последние ряды арматуры остались невредимы.
Попадая в бетонные воротники или аванкирасы броневых башен, 420-мм снаряды вызывали в массиве трещины, снося его на глубину 1 — 1,65 метра. Некоторые из фасонных камней при этом раздвигались и сталкивались с места. Исправление таких повреждений, в целом, осуществлялось быстро.
Эти первоначальные наблюдения позволяли констатировать, что плиты либо массивы из армированного бетона, для того чтобы противостоять одиночному попаданию 420-мм снаряда, должны были обладать толщиной не менее 1,75 метра.
В одном из фортов железная арматура бетона зачастую оказывалась обнаженной. Следы бетонной массы, в которую она была погружена, отсутствовали. По-видимому, отделение железной арматуры от бетонной массы было облегчено тем, что колебания, вызываемые мощным ударом и последующим взрывом снаряда, имеют в железе и в бетоне различную скорость и напряжение, и, таким образом, способствуют разделению этих двух материалов.
В целом, вокруг мест попадания этих снарядов отмечалось разделение последовательных бетонных слоев, обнаруживающееся расслоением наружной поверхности. Разрушенный железобетон бывал разбит на мелкие куски и зачастую обращен в порошок.
Форт Сювилль в марте 1917 г.
420-мм снаряд мог разрушить опорные стены, своды и плиты из специального бетона; он чаще всего разделял их на большие куски, около 0,5 кубич. метра. Некоторые из них бывали отброшены взрывом снаряда, но другие часто оставались в равновесии, предохраняя, таким образом, массив от полного разрушения.
380-мм снаряды
Полный вес 750 кг, разрывной заряд 68 кг, начальная скорость 940 метров в секунду.
Действие по насыпям
В насыпях эти снаряды создавали воронки 3 — 11,5 метров в диаметре и глубиной (в глине) от 4 до 5 метров. В песчаной и каменистой почве глубина бывала меньше.
Действие на обыкновенные каменные постройки
380-мм снаряд снабжен донной трубкой без замедления, и поэтому взрывается в момент удара в твердую преграду. Если сооружение не имело плиты, которая принимала на себя взрыв снаряда, то снаряд мог разрушить убежища типа № 1, образуя в них пробоины от 3 до 4 метров в диаметре.
Южный ров форта Тавеннес
Снаряд разрушал эскарповые и контр-эскарповые стены на 5 — 6 метров в длину и около 4 метров по высоте.
В одном случае была пробита наружная стена эскарповой галереи, толщиной 1,3 метра, а внутренняя стена не была серьезно затронута.
Действие по городу
Так как 380-мм морская пушка обладала большим могуществом и очень большой дальностью огня (38 километров), то немцы часто применяли ее для бомбардировки городов, и в частности — для бомбардировки Вердена.
4 июня 1915 года по этому городу было выпущено около тридцати таких снарядов.
Осколки снаряда, сопровождаемые множеством камней, разлетаются в стороны на 200 — 300 метров. Ввинтное дно, которое имеет 12 см толщины и весит 54 кг, оказывается почти всегда невредимым и отбрасывается назад.
При попадании по нормали со стороны фасада в каменные здания обыкновенного устройства, действие газов разрывного заряда уничтожало все, опустошая не менее чем 15-метровое пространство, но давление газов быстро ослабевало, и уже в 20 метрах обычные стены и даже перегородки оставались целыми.
На примере исследования большого количества домов Вердена отмечено следующее:
1) Если дом состоял из чердака, нижнего этажа и подвального помещения, то чердак и нижний этаж разрушались от попадания в крышу 380-мм снаряда, а подвал обычно оставался неповрежденным.
2) При аналогичном попадании в многоэтажный дом, происходило разрушение верхних этажей, тогда как нижние оставались не повреждены, — при условии, если стройматериалы были достаточно качественными, а перекрытия между этажами — достаточно прочными.
Дом № 15 по улице de la Reviere мог служить характерным примером: чердак и верхний этаж, которые были освобождены от жильцов перед бомбардировкой, были разрушены, но в столовой, которая находилась в нижнем стаже, подвешенные предметы остались нетронутыми, и в кухне ничего не было разбито. В соседнем доме повреждения нижнего этажа, по-видимому, были причинены обвалом междуэтажного перекрытия, вызванного взрывом снаряда и падением мебели из верхнего этажа и чердака.
В казарме Beaurepaire разрушения коснулись лишь чердака и верхнего этажа, и были остановлены сводом следующего этажа. Точно так же в школе Buvignier два верхних этажа были разрушены, но нижний остался неповрежденным.
Форт Дуомон. Современное состояние
В случае отсутствия подземных убежищ, французы рекомендовали укрываться от обстрела 380-мм снарядами в задних коридорах нижних этажей многоэтажных казарм, а также в сводчатых погребах домов (при условии усиления — как будет сказано позднее – от угрозы со стороны 305-мм снарядов). На земляных обсыпках казематов необходимо делать плиты, воспринимающие взрывы.
Действие на постройки типа № 2
380-мм снаряды производили на постройки типа № 2, по-видимому, лишь поверхностное воздействие. Вероятно, этим снарядам (а не 420-мм) следует приписать относительно слабые разрушения казематов, а также порохового погреба, усиленных по типу № 2. Там присутствовали воронки 0,6 метра глубиной и 2-3 метра в диаметре, а от 2-х снарядов, попавших почти одновременно — воронки около 1 метра глубиной.
Галерея, соединяющая упомянутые выше казематы, была перекрыта просто плитой из специального бетона толщиной 2 метра. От удара снаряда бетон растрескался, и большие куски его, до ¼ куб. метра каждый, были отбиты от свода и от опорной стены. При попадании 380-мм бомбы, влияние прослойки песка между бетонной плитой и обыкновенной каменной кладкой оказалось весьма значительным, ибо в казематах, усиленных слоем песка и бетонной плитой, отсутствовали признаки повреждения бетона.
Действие на убежище № 3
Один 380-мм снаряд произвел в железобетонном своде толщиной 1,6 метра над галереей, находившейся между казематами, воронку, которая вызвала на нижней поверхности свода вспучивание около 0,1 метра и 4 — 5 метров в диаметре.
В аналогичных условиях в другом укреплении 380-мм снаряд угодил в свод галереи между казематами, образовав воронку около 1,8 метра в диаметре и 1 метр глубиной. Она сопровождалась вспучиванием нижней поверхности свода на 0,6-метровой высоте и около 2 метров в диаметре.
27 февраля 1916 г. один аналогичный снаряд попал в плиту 1,5-метровой толщины, перекрывающую убежище № 15, и образовал более значительную воронку, сопровождающуюся раздроблением железобетона и разрывом большей части металлической арматуры.
Подобные результаты были замечены 21 июня 1916 г. в другом месте бетонного коридора при каземате.
305-мм снаряды
Полный вес 383 кг, разрывной заряд — 37 кг.
В насыпях 305-мм снаряды производили воронки от 3 до 8 метров в диаметре и 2 — 5 метров глубиной.
Постройки типа № 1 пробивались этим снарядом; он мог взрываться и до пробития свода, но обычно взрывался в своде, а иногда и ниже его, и взрыв был столь сильным, что фасадные стены (либо стены аналогичного сопротивления) опрокидывались. В казарме одного форта, верхний этаж которой был отделен от нижнего лишь сводом из кирпичей толщиной 0,22 метра, всего лишь после 3 — 4 попаданий снаряды проникли в нижний этаж. Можно, однако, допустить, что при недостатке глубоких убежищ относительную безопасность против кратковременного и не очень интенсивного обстрела 305-мм снарядами представляли бы задние галереи нижних этажей этажных казематов из обычной каменной кладки, прикрытых землей, — при условии серьезного усиления перегородок в нижней части каземата и при помещении на верхний пол (предварительно подпертый) слоя песка, гравия или мелких камней. Эта засыпка необходима лишь над защищаемой частью и должна иметь толщину 3 — 4 метра.
Форт Во. Современное состояние
Невозможно с уверенностью отметить действие 305-мм снарядов на убежище типа № 2 и типа № 3, так как обстрел этими снарядами производился одновременно с 380- и 420-мм, и точно определить причиняемые ими разрушения не представилось возможным.
Следует отметить действие одного 305-мм снаряда, угодившего в 1,5-метровую железобетонную плиту, перекрывавшую двойной кофр: образовалась входная воронка 0,5 метра в диаметре и глубиной 0,3 — 0,4 метров; затем снаряд взорвался в плите, дробя бетон и перерезывая железную арматуру, вследствие чего на нижней поверхности плиты появился откол в 0,2 – 0,3 метра глубиной при диаметре 1,5 – 1,8 метра.
Окончание следует…
- Автор:
- Олейников Алексей
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