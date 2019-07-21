Асимметрия как признак современности, или Ганшип для российской армии
Каким должен быть российский ганшип? Недавно ТАСС, ссылаясь на свой источник в ОПК на форуме «Армия-2019», сообщило, что у нас начата разработка собственного самолета «ганшип» на базе Ан-12. Вооружать его, дескать, планируется 57-мм пушками (что, конечно, очень круто). Хотя о количестве пушек на Ан-12 и не сообщается. То есть мы опять-таки имеем интересную информацию, поданную, так сказать, еще до срока: еще нет ни коня, ни воза, но… «разработка начата». Можно радоваться за наш отечественный ВПК, инженеров, оружейников, летчиков, производителей титана. Всем им будет работа, премии и награды! Что, безусловно, хорошо. Вопрос том, что получится у нас на базе Ан-12 (и почему именно Ан-12) и зачем нам вообще такой самолет понадобился? Впрочем, назывался также самолет Ил-106 и даже вариант оригинального летательного аппарата.
Для начала немного истории. Вспомним, откуда к нам пришли воздушные «пушечные корабли». Первые попытки создания самолетов, способных «стрелять вбок», в американской армии имели место еще в конце Второй мировой войны. Несколько самолетов были переоборудованы и использовались в боях против японцев. Однако несмотря на показанную ими эффективность с окончанием войны про них попросту забыли.
А затем в годы войны во Вьетнаме армии США опять потребовалась весьма специфическая воздушная поддержка. Самолеты не должны были «налетать на цель», в особенности «тропу Хо Ши Мина», а непрерывно висеть над определенной целью и… поливать ее огнем из пулеметов. При этом самолет поворачивался к цели одним бортом, в котором как раз вооружение и устанавливалось. Более того, этот борт был бронирован, что позволяло защитить персонал стрелковых установок от огня с земли. Большой запас боеприпасов и топлива позволял таким самолетам часами находиться в воздухе, что пресекало все попытки внизу начать движение. «Ганшип» мог также следовать курсом вдоль «тропы» и обстреливать ее на большом протяжении, что также было очень важно.
По американским данным, эффективность ударов самолетов типа «ганшип» с воздуха была очень высокой. Ими было уничтожено около 10 тысяч грузовиков, а ведь на каждом из них был к тому же еще и важный груз. А еще это люди, которые этот груз сопровождали и были ранены и убиты. Причем, не просто люди, а водители, умевшие управлять этими авто. Заменить их крестьянами, которые сложнее мотыги и АК в руках ничего не держали, было не так-то легко. Значит, опять проблемы, значит, опять расходы, расходы времени, денег, «человеческого материала». Словом, все как в известном стишке: «Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя!» Причем в боях, то есть от огневого воздействия противника, погибло всего лишь 7 самолетов «ганшип» и это за время с мая 1989 года по январь 1991-ого! Два самолета пришли в негодность по техническим причинам и… все!
Однако если сначала «ганшипы» сооружали из всего, что под руками, то по мере накопления опыта эти машины становились все совершеннее. Первыми «ганшипами» стали самолеты ДC-47, получившие прозвище «Spooky». Шестиствольные пулеметы «Миниган» устанавливались на них прямо по борту в открытых в окнах. Прицельным приспособлением для пилота сначала и вовсе служил крест из белого скотча на бортовом остеклении кабины. Затем стали использовать и другие самолеты, пока военные не остановились на четырехмоторном транспортнике АС-130 «Геркулес». Уже самое первое применение этого самолета в качестве «ганшипа» принесло успех – было уничтожено сразу 6 грузовиков! Неудивительно, что вооружение самолета усиливалось от образца к образцу!
Например, модернизированный до уровня «ганшина» самолет AC-130E. Имел 1х20-мм M61 шестиствольную пушку «Вулкан», имевшую скорострельность 6000 в минуту, затем 1х40-мм автоматическое орудие L60 и, наконец, 1х105-мм М102 – по сути, полевую гаубицу, поставленную на самолет.
Следующий вариант AC-130U «Spooky» на базе C-130H имел уже 1х25-мм автопушку GAU-12/U, 1х40-мм L60, 1х105-мм М102. Ну, а на сегодня наиболее актуальной версией американского «ганшипа» является модель AC-130W «Stinger II», вооруженная 30-мм GAU-23/A и 105-мм М102.
Экипаж такого самолета совсем не мал и состоит из 12 человек, включая 4 офицеров: пилота, второго пилота, оператора управления огнем и оператора РЭБ; 8 сержантов: бортинженера, оператора ТВ-системы, оператора ИК-системы, специалиста по погрузочно-разгрузочным работам и целых 4 стрелка.
Самолет имеет традиционную для «ганшипа» компоновку — то есть его стрелково-пушечное вооружение расположено по левому борту грузовой кабины (в направлении полета), то есть перпендикулярно оси самолета, так что для стрельбы по наземным целям он должен лететь с постоянным левым виражом в районе цели. Отсек вооружения от остального пространства кабины отделяет противодымная штора, а заряжающие и стрелки работают в масках, поскольку загазованность от интенсивной стрельбы бывает очень высокой!
И вот теперь (наконец-то) «ганшип понадобился и армии РФ. Тут, однако, следует вспомнить, что уже под конец вьетнамской войны американские самолеты этого типа сбивались и из 57-мм орудий, и ракетами С-25, и при помощи ПЗРК «Стрела». То есть наш современный самолет должен быть недосягаем для средств поражения, которыми может располагать их потенциальный противник, ну, скажем, все те бандформирования на Ближнем Востоке. А отсюда следует вывод, что, конечно, можно нарезать амбразур и в борту Ан-12, поставить современные прицельные комплексы и даже бронировать левый борт, но только новый самолет, отвечающий требованиям ХХI века будет куда более предпочтителен. Ведь зачем нам вообще такой самолет? Да прежде всего, как, впрочем, и многое другое, для того, чтобы произвести на всех впечатление! «Мы можем!», «У нас самое лучшее!», «Нам такое по силам», «Все упали в обморок!» – разве не читаем мы едва ли не ежедневно заголовки журналистских статей о тех или иных видах российских вооружений? Нам хочется, если уж не высокими зарплатами и пенсиями, то хотя бы уж этим доказать всем остальным, что… «мы можем»! Но раз так, то от модернизации Ан-12 мы много не выиграем. Просто повторим опыт американцев и так и останемся на вторых ролях.
А нужно показать себя впереди планеты всей, причем не только в области балета. Вот сделали новый мощный танк, так почему бы не сделать и новый мощный «ганшип»? И каким же может стать подобный самолет, чтобы уж сразу «на вылет»?! Ну хотя бы для начала… асимметричным. На борту, обращенном к противнику, двигателей на крыле быть не должно. Зачем подвергать поражению «пламенный мотор», а то и не один? Нет! Два двигателя должны размещаться на противоположном крыле, тогда до них средствам поражения противника добраться будет сложнее!
Если это будут турбовинтовые двигатели, то пусть располагаются в тандеме, а если турбореактивные, то один на крыле, а другой сразу под ним. Соответственно и оперение самолета должны быть таким, чтобы его было труднее всего вывести из строя, то есть киль должен прикрывать горизонтальное оперение, смещенное вправо, причем там должен находиться еще один киль.
Что касается вооружения, то, конечно, 57-мм орудия хороши, но столь же хорошо может работать по наземным целям и спарка из 100 или 120-мм орудий и 30-мм автомата, плюс к ним бортовая батарея из шестиствольных пулеметов. Крепить орудия намертво, то есть так, чтобы их наведение осуществлялось пилотом-оператором изменением положения самолета, смысла не имеет. Нужно, чтобы они располагались в двух шарообразных турелях спереди и сзади и могли бы как обстреливать цели прямо по курсу самолета, так и вести огонь на левый борт в традиционном режиме «ганшипа».
А теперь представьте себе, какой фурор произведет подобный асимметричный самолет в том же парижском Ле-Бурже, как его будут фотографировать, как печатать снимки во всех газетах, как грозно он будет вращать своими пушечными установками на турелях на глазах у публики… Это произведет потрясающее впечатление, а ведь именно этого-то нам, по большому счету, и хочется, не так ли?
«От „Спуки“ до „Спектра“: эволюция самолетов ганшип». Картина Аттильо Синагры из коллекции ВВС США
Забытая эффективность
Для начала немного истории. Вспомним, откуда к нам пришли воздушные «пушечные корабли». Первые попытки создания самолетов, способных «стрелять вбок», в американской армии имели место еще в конце Второй мировой войны. Несколько самолетов были переоборудованы и использовались в боях против японцев. Однако несмотря на показанную ими эффективность с окончанием войны про них попросту забыли.
AC-47 в музее вооружений в Эглине штат Флорида. Хорошо видно, как низкорасположенное крыло мешает вести огонь вниз
Огонь с небес
А затем в годы войны во Вьетнаме армии США опять потребовалась весьма специфическая воздушная поддержка. Самолеты не должны были «налетать на цель», в особенности «тропу Хо Ши Мина», а непрерывно висеть над определенной целью и… поливать ее огнем из пулеметов. При этом самолет поворачивался к цели одним бортом, в котором как раз вооружение и устанавливалось. Более того, этот борт был бронирован, что позволяло защитить персонал стрелковых установок от огня с земли. Большой запас боеприпасов и топлива позволял таким самолетам часами находиться в воздухе, что пресекало все попытки внизу начать движение. «Ганшип» мог также следовать курсом вдоль «тропы» и обстреливать ее на большом протяжении, что также было очень важно.
Целых три шестиствольных пулемета могли низвергнуть с неба на землю настоящий шквал смертоносного огня!
Если правда, то это, конечно, много
По американским данным, эффективность ударов самолетов типа «ганшип» с воздуха была очень высокой. Ими было уничтожено около 10 тысяч грузовиков, а ведь на каждом из них был к тому же еще и важный груз. А еще это люди, которые этот груз сопровождали и были ранены и убиты. Причем, не просто люди, а водители, умевшие управлять этими авто. Заменить их крестьянами, которые сложнее мотыги и АК в руках ничего не держали, было не так-то легко. Значит, опять проблемы, значит, опять расходы, расходы времени, денег, «человеческого материала». Словом, все как в известном стишке: «Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя!» Причем в боях, то есть от огневого воздействия противника, погибло всего лишь 7 самолетов «ганшип» и это за время с мая 1989 года по январь 1991-ого! Два самолета пришли в негодность по техническим причинам и… все!
Четыре «минигана» на борту AC-119G «Shadow» — ганшипа следующего поколения
Из всего, что под руками!
Однако если сначала «ганшипы» сооружали из всего, что под руками, то по мере накопления опыта эти машины становились все совершеннее. Первыми «ганшипами» стали самолеты ДC-47, получившие прозвище «Spooky». Шестиствольные пулеметы «Миниган» устанавливались на них прямо по борту в открытых в окнах. Прицельным приспособлением для пилота сначала и вовсе служил крест из белого скотча на бортовом остеклении кабины. Затем стали использовать и другие самолеты, пока военные не остановились на четырехмоторном транспортнике АС-130 «Геркулес». Уже самое первое применение этого самолета в качестве «ганшипа» принесло успех – было уничтожено сразу 6 грузовиков! Неудивительно, что вооружение самолета усиливалось от образца к образцу!
AC-119G «Shadow» в полете. База Тан Сон Нут, 1969 г.
Например, модернизированный до уровня «ганшина» самолет AC-130E. Имел 1х20-мм M61 шестиствольную пушку «Вулкан», имевшую скорострельность 6000 в минуту, затем 1х40-мм автоматическое орудие L60 и, наконец, 1х105-мм М102 – по сути, полевую гаубицу, поставленную на самолет.
«Азраил» — ангел смерти. Борт одного из самолетов AC-130
Следующий вариант AC-130U «Spooky» на базе C-130H имел уже 1х25-мм автопушку GAU-12/U, 1х40-мм L60, 1х105-мм М102. Ну, а на сегодня наиболее актуальной версией американского «ганшипа» является модель AC-130W «Stinger II», вооруженная 30-мм GAU-23/A и 105-мм М102.
AС-130Н «Spectre»
Экипаж такого самолета совсем не мал и состоит из 12 человек, включая 4 офицеров: пилота, второго пилота, оператора управления огнем и оператора РЭБ; 8 сержантов: бортинженера, оператора ТВ-системы, оператора ИК-системы, специалиста по погрузочно-разгрузочным работам и целых 4 стрелка.
Выстрел из 105-мм орудия с борта АС-130
Самолет имеет традиционную для «ганшипа» компоновку — то есть его стрелково-пушечное вооружение расположено по левому борту грузовой кабины (в направлении полета), то есть перпендикулярно оси самолета, так что для стрельбы по наземным целям он должен лететь с постоянным левым виражом в районе цели. Отсек вооружения от остального пространства кабины отделяет противодымная штора, а заряжающие и стрелки работают в масках, поскольку загазованность от интенсивной стрельбы бывает очень высокой!
Пушка GAU-23/A на борту АС-130W
А что может понадобиться нам?
И вот теперь (наконец-то) «ганшип понадобился и армии РФ. Тут, однако, следует вспомнить, что уже под конец вьетнамской войны американские самолеты этого типа сбивались и из 57-мм орудий, и ракетами С-25, и при помощи ПЗРК «Стрела». То есть наш современный самолет должен быть недосягаем для средств поражения, которыми может располагать их потенциальный противник, ну, скажем, все те бандформирования на Ближнем Востоке. А отсюда следует вывод, что, конечно, можно нарезать амбразур и в борту Ан-12, поставить современные прицельные комплексы и даже бронировать левый борт, но только новый самолет, отвечающий требованиям ХХI века будет куда более предпочтителен. Ведь зачем нам вообще такой самолет? Да прежде всего, как, впрочем, и многое другое, для того, чтобы произвести на всех впечатление! «Мы можем!», «У нас самое лучшее!», «Нам такое по силам», «Все упали в обморок!» – разве не читаем мы едва ли не ежедневно заголовки журналистских статей о тех или иных видах российских вооружений? Нам хочется, если уж не высокими зарплатами и пенсиями, то хотя бы уж этим доказать всем остальным, что… «мы можем»! Но раз так, то от модернизации Ан-12 мы много не выиграем. Просто повторим опыт американцев и так и останемся на вторых ролях.
AC-130U: расчет 105-мм пушки.
А нужно показать себя впереди планеты всей, причем не только в области балета. Вот сделали новый мощный танк, так почему бы не сделать и новый мощный «ганшип»? И каким же может стать подобный самолет, чтобы уж сразу «на вылет»?! Ну хотя бы для начала… асимметричным. На борту, обращенном к противнику, двигателей на крыле быть не должно. Зачем подвергать поражению «пламенный мотор», а то и не один? Нет! Два двигателя должны размещаться на противоположном крыле, тогда до них средствам поражения противника добраться будет сложнее!
Если это будут турбовинтовые двигатели, то пусть располагаются в тандеме, а если турбореактивные, то один на крыле, а другой сразу под ним. Соответственно и оперение самолета должны быть таким, чтобы его было труднее всего вывести из строя, то есть киль должен прикрывать горизонтальное оперение, смещенное вправо, причем там должен находиться еще один киль.
АС-130 отстреливает ИК-ловушки
Что касается вооружения, то, конечно, 57-мм орудия хороши, но столь же хорошо может работать по наземным целям и спарка из 100 или 120-мм орудий и 30-мм автомата, плюс к ним бортовая батарея из шестиствольных пулеметов. Крепить орудия намертво, то есть так, чтобы их наведение осуществлялось пилотом-оператором изменением положения самолета, смысла не имеет. Нужно, чтобы они располагались в двух шарообразных турелях спереди и сзади и могли бы как обстреливать цели прямо по курсу самолета, так и вести огонь на левый борт в традиционном режиме «ганшипа».
А теперь представьте себе, какой фурор произведет подобный асимметричный самолет в том же парижском Ле-Бурже, как его будут фотографировать, как печатать снимки во всех газетах, как грозно он будет вращать своими пушечными установками на турелях на глазах у публики… Это произведет потрясающее впечатление, а ведь именно этого-то нам, по большому счету, и хочется, не так ли?
- Автор:
- Константин Таратынов
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