Асимметрия как признак современности, или Ганшип для российской армии

«От „Спуки“ до „Спектра“: эволюция самолетов ганшип». Картина Аттильо Синагры из коллекции ВВС США

AC-47 в музее вооружений в Эглине штат Флорида. Хорошо видно, как низкорасположенное крыло мешает вести огонь вниз