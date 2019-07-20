Сегодня и завтра тактической авиации КВВС Великобритании
В прошлом Королевские военно-воздушные силы Великобритании имели многочисленный и мощный флот истребителей и ударных самолетов. Однако в последние десятилетия ситуация серьезно изменилась. Общее количество боевых самолетов тактического звена сократилось до исторического минимума, но командование намерено ответить на падение количества техники ростом ее качества. Рассмотрим нынешнее положение дел и возможные перспективы КВВС.
Самолет Panavia Tornado над аэродромом Кандагар, 2009 г. Фото Минобороны Великобритании / defenceimagery.mod.uk
Тенденция к сокращению парка боевых самолетов КВВС проявилась к концу прошлого десятилетия. Причиной этого стало завершение списания ударных самолетов SEPECAT Jaguar и решение о постепенном выводе из эксплуатации машин Panavia Tornado. С начала семидесятых КВВС получили 200 «Ягуаров» и около 400 «Торнадо». Самолеты Jaguar были списаны до 2007 г., а эксплуатация более новых Tornado завершилась в этом году.
Самолеты Tornado были самыми массовыми в современной истории КВВС, и отказ от них привел к серьезнейшему сокращению численности боевой авиации. После списания «Торнадо» на службе остаются истребители всего двух типов – Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35B Lightning II.
На данный момент все боевые самолеты британских КВВС служат в составе 1-й авиационной группы. Весь этот парк распределен между восемью эскадрильями, базирующимися на трех аэродромах. Истребительная и ударная авиация включает менее 180 самолетов двух типов. При этом часть такой техники выведена в резерв или пока не доведена до оперативной готовности.
На авиабазе Конингсби базируется три эскадрильи, эксплуатирующие истребители-бомбардировщики Eurofighter Typhoon. 3-я и 11-я являются боевыми, тогда как 29-я отвечает за подготовку летного состава. База Лоссимут является домом для 1-й, 2-й, 6-й и 9-й истребительных эскадрилий на «Тайфунах». На базе Мархам несет службу 617-я эскадрилья, осваивающая самолеты F-35B. Прочие подразделения из состава 1-й авиагруппы укомплектованы самолетами разного назначения, БПЛА и т.д., но не истребителями и бомбардировщиками.
Группировка боевых самолетов КВВС сейчас не выглядит особо мощной и многочисленной. В то же время, материальную часть нельзя назвать старой или устаревшей. Основу боевой авиации составляют истребители-бомбардировщики Typhoon, поступившие на вооружение в начале двухтысячных годов. F-35B производятся и поставляются прямо сейчас.
Великобритания заказала 160 самолетов «Тайфун» нескольких модификаций, предназначенных для распределения между истребительными и бомбардировочными эскадрильями. Почти все заказанные самолеты были получены и поступили на службу. Однако часть техники по разным причинам небоеспособна. Так, в феврале этого года командование сообщало, что из 156 имеющихся самолетов пригодны к работе только 142. Из них 102 можно задействовать в любой момент, тогда как оставшиеся 40 единиц остаются «во второй линии».
В 2015 г. КВВС заявили о намерении приобрести 138 истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35B Lightning II. Согласно подписанному позже американо-британскому соглашению, часть самолетов построят в США, а прочие будут собираться в Великобритании. К настоящему времени имеющиеся планы выполнены лишь частично, и заказчик получил только 15 самолетов.
Полученные «Лайтнинги» распределены между 17-й испытательной и 617-й эскадрильями. В дальнейшем новым эксплуатантом такой техники станет 207-я бомбардировочная эскадрилья. По мере поступления новых самолетов американской и местной сборки будет осуществляться перевооружение существующих подразделений, формирование новых или восстановление ранее расформированных.
Также необходимо отметить, что американские F-35 будут поступать не только в КВВС, но и в КВМФ. Однако старт эксплуатации в морской авиации запланирован только на 2022-23 гг. Первой новую технику получит 809-я морская эскадрилья. Анонсировано перевооружение еще одного подразделения, но его номер не уточняется.
В начале прошлого года КВВС были вынуждены принять план, предусматривавший списание и разборку на запчасти 16 самолетов Typhoon двухместной версии. Командование посчитало, что это не окажет серьезного влияния на боеспособность, но позволит сократить расходы на боевую авиацию на 800 млн фунтов стерлингов. Запчасти с разобранных самолетов планировалось использовать при ремонте остающихся в строю.
Дальнейшее будущее истребителей-бомбардировщиков «Тайфун» связывают со своевременным проведением ремонтов и модернизаций разного рода. Такие мероприятия должны обеспечивать рост боеспособности при разумной стоимости. Новые сокращения парка самолетов не предусматриваются. Наоборот, необходимо принимать меры по восстановлению резервных истребителей для их возвращения в первую линию.
Большое будущее прочат импортным истребителям F-35. Текущие планы предусматривают поставку 138 таких самолетов в модификации «B» с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Полтора десятка полученных машин использовались в целях освоения техники; начинается полноценная войсковая эксплуатация. Так, 25 июня британские «Лайтнинги» впервые участвовали в воздушной разведке целей на территории Ирака и Сирии.
Согласно существующему контракту, к 2023 г. Великобритания получит более 40 истребителей F-35B. Их передадут учебным и боевым эскадрильям. К тому времени должна начаться сборка техники из поставляемых комплектующих. Последние из заказанных самолетов должны поступить на службу в тридцатых годах.
Впрочем, желание КВВС закупать истребители F-35B подвергается критике. Этот самолет все еще имеет массу проблем, а кроме того, весьма дорог. Из-за этого его критикуют как в США, так и в Великобритании.
К примеру, в начале февраля этого года Парламентский комитет по распределению государственных средств на закупку вооружений назвал текущие финансовые планы КВВС слишком оптимистичными. Парламентарии посчитали, что закупка самолетов не уложится в запланированные 7,5 млрд фунтов. Вследствие этого министерству обороны вновь пришлось выслушивать обвинения в растрате.
События последних лет в КВВС вызывают ожидаемую реакцию британской прессы и общественности. К примеру, в конце июня издание Daily Mail опубликовало пугающую статью, в которой раскрывалась страшная динамика «развития» военно-воздушных сил. Не отстают и другие СМИ; беспокойство проявляет общественность.
Daily Mail указывает, что на данный момент в строю имеется всего 102 «Тайфуна» и 17 «Лайтнингов». Таким образом, общая численность боевой авиации КВВС на 43% меньше, чем была в 2007 г. – на момент после полного списания SEPECAT Jaguar и частичного отказа от Panavia Tornado. Затем издание вспоминает конец холодной войны. В 1989 г. на вооружении состояли самолеты четырех типов в количестве 850 единиц. Таким образом, за последние 30 лет истребительная и бомбардировочная авиация тактического звена уменьшилась в 7 раз. В этом контексте также вспоминают, что во времена Второй мировой войны в строю находилось до 35 тыс. истребителей.
Сокращение численности боевой авиации после завершения холодной войны не является удивительным. Однако новое противостояние на международной арене предъявляет свои требования и заставляет уделять больше внимания перевооружению. КВВС принимают необходимые меры, но они пока не выглядят достаточными.
Впрочем, командование КВВС не склонно к паникерству и срочному выбиванию денег на закупку новой авиационной техники. Согласно официальным заявлениям, командование не собирается гнаться за количеством самолетов, но обращает внимание на их качество и возможности. Отмечается, что Typhoon и F-35B по своим боевым качествам превосходят более старые Jaguar и Tornado, и потому могут закупаться в меньших количествах без негативного влияния на общую боеспособность КВВС.
Также следует учитывать финансовую сторону дела. Даже с бюджетом уровня холодной войны КВВС не смогли бы позволить себе замену «Торнадо» на «Лайтнинги» в пропорции один к одному.
В итоге из доступных возможностей и имеющихся желаний складываются актуальные планы, согласно которым Eurofighter Typhoon будут продолжать службу в количестве не более 100-150 единиц. Со временем их усилят 138 новыми F-35B. Таким образом, в обозримом будущем на вооружении КВВС будут те же типы самолетов, что и сейчас, но количество и пропорции техники разных моделей изменятся.
Подобное положение дел будет сохраняться до тридцатых годов, когда Великобритания планирует запустить серийное производство истребителя шестого поколения Tempest. Минобороны не собирается догонять другие страны с пятым поколением истребителя, и потому сразу приступает к созданию следующего. Серийные «Темпесты» должны будут заменить «Тайфуны» и присоединиться к «Лайтнингам».
Появление истребителя шестого поколения ожидается в отдаленном будущем, а в ближайшие годы командованию КВВС предстоит решать иные задачи. Ему необходимо создать необходимый баланс количества и качества современной и перспективной техники, за счет которого будет получена требуемая боеспособность истребительной и бомбардировочной авиации. Насколько удачными будут предлагаемые меры – покажет время.
Самолет Panavia Tornado над аэродромом Кандагар, 2009 г. Фото Минобороны Великобритании / defenceimagery.mod.uk
Базы, эскадрильи и самолеты
Тенденция к сокращению парка боевых самолетов КВВС проявилась к концу прошлого десятилетия. Причиной этого стало завершение списания ударных самолетов SEPECAT Jaguar и решение о постепенном выводе из эксплуатации машин Panavia Tornado. С начала семидесятых КВВС получили 200 «Ягуаров» и около 400 «Торнадо». Самолеты Jaguar были списаны до 2007 г., а эксплуатация более новых Tornado завершилась в этом году.
Самолеты Tornado были самыми массовыми в современной истории КВВС, и отказ от них привел к серьезнейшему сокращению численности боевой авиации. После списания «Торнадо» на службе остаются истребители всего двух типов – Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35B Lightning II.
На данный момент все боевые самолеты британских КВВС служат в составе 1-й авиационной группы. Весь этот парк распределен между восемью эскадрильями, базирующимися на трех аэродромах. Истребительная и ударная авиация включает менее 180 самолетов двух типов. При этом часть такой техники выведена в резерв или пока не доведена до оперативной готовности.
На авиабазе Конингсби базируется три эскадрильи, эксплуатирующие истребители-бомбардировщики Eurofighter Typhoon. 3-я и 11-я являются боевыми, тогда как 29-я отвечает за подготовку летного состава. База Лоссимут является домом для 1-й, 2-й, 6-й и 9-й истребительных эскадрилий на «Тайфунах». На базе Мархам несет службу 617-я эскадрилья, осваивающая самолеты F-35B. Прочие подразделения из состава 1-й авиагруппы укомплектованы самолетами разного назначения, БПЛА и т.д., но не истребителями и бомбардировщиками.
Группировка боевых самолетов КВВС сейчас не выглядит особо мощной и многочисленной. В то же время, материальную часть нельзя назвать старой или устаревшей. Основу боевой авиации составляют истребители-бомбардировщики Typhoon, поступившие на вооружение в начале двухтысячных годов. F-35B производятся и поставляются прямо сейчас.
Великобритания заказала 160 самолетов «Тайфун» нескольких модификаций, предназначенных для распределения между истребительными и бомбардировочными эскадрильями. Почти все заказанные самолеты были получены и поступили на службу. Однако часть техники по разным причинам небоеспособна. Так, в феврале этого года командование сообщало, что из 156 имеющихся самолетов пригодны к работе только 142. Из них 102 можно задействовать в любой момент, тогда как оставшиеся 40 единиц остаются «во второй линии».
В 2015 г. КВВС заявили о намерении приобрести 138 истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35B Lightning II. Согласно подписанному позже американо-британскому соглашению, часть самолетов построят в США, а прочие будут собираться в Великобритании. К настоящему времени имеющиеся планы выполнены лишь частично, и заказчик получил только 15 самолетов.
Полученные «Лайтнинги» распределены между 17-й испытательной и 617-й эскадрильями. В дальнейшем новым эксплуатантом такой техники станет 207-я бомбардировочная эскадрилья. По мере поступления новых самолетов американской и местной сборки будет осуществляться перевооружение существующих подразделений, формирование новых или восстановление ранее расформированных.
Также необходимо отметить, что американские F-35 будут поступать не только в КВВС, но и в КВМФ. Однако старт эксплуатации в морской авиации запланирован только на 2022-23 гг. Первой новую технику получит 809-я морская эскадрилья. Анонсировано перевооружение еще одного подразделения, но его номер не уточняется.
Планы на будущее
В начале прошлого года КВВС были вынуждены принять план, предусматривавший списание и разборку на запчасти 16 самолетов Typhoon двухместной версии. Командование посчитало, что это не окажет серьезного влияния на боеспособность, но позволит сократить расходы на боевую авиацию на 800 млн фунтов стерлингов. Запчасти с разобранных самолетов планировалось использовать при ремонте остающихся в строю.
Дальнейшее будущее истребителей-бомбардировщиков «Тайфун» связывают со своевременным проведением ремонтов и модернизаций разного рода. Такие мероприятия должны обеспечивать рост боеспособности при разумной стоимости. Новые сокращения парка самолетов не предусматриваются. Наоборот, необходимо принимать меры по восстановлению резервных истребителей для их возвращения в первую линию.
Большое будущее прочат импортным истребителям F-35. Текущие планы предусматривают поставку 138 таких самолетов в модификации «B» с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Полтора десятка полученных машин использовались в целях освоения техники; начинается полноценная войсковая эксплуатация. Так, 25 июня британские «Лайтнинги» впервые участвовали в воздушной разведке целей на территории Ирака и Сирии.
Согласно существующему контракту, к 2023 г. Великобритания получит более 40 истребителей F-35B. Их передадут учебным и боевым эскадрильям. К тому времени должна начаться сборка техники из поставляемых комплектующих. Последние из заказанных самолетов должны поступить на службу в тридцатых годах.
Впрочем, желание КВВС закупать истребители F-35B подвергается критике. Этот самолет все еще имеет массу проблем, а кроме того, весьма дорог. Из-за этого его критикуют как в США, так и в Великобритании.
К примеру, в начале февраля этого года Парламентский комитет по распределению государственных средств на закупку вооружений назвал текущие финансовые планы КВВС слишком оптимистичными. Парламентарии посчитали, что закупка самолетов не уложится в запланированные 7,5 млрд фунтов. Вследствие этого министерству обороны вновь пришлось выслушивать обвинения в растрате.
Количество и качество
События последних лет в КВВС вызывают ожидаемую реакцию британской прессы и общественности. К примеру, в конце июня издание Daily Mail опубликовало пугающую статью, в которой раскрывалась страшная динамика «развития» военно-воздушных сил. Не отстают и другие СМИ; беспокойство проявляет общественность.
Daily Mail указывает, что на данный момент в строю имеется всего 102 «Тайфуна» и 17 «Лайтнингов». Таким образом, общая численность боевой авиации КВВС на 43% меньше, чем была в 2007 г. – на момент после полного списания SEPECAT Jaguar и частичного отказа от Panavia Tornado. Затем издание вспоминает конец холодной войны. В 1989 г. на вооружении состояли самолеты четырех типов в количестве 850 единиц. Таким образом, за последние 30 лет истребительная и бомбардировочная авиация тактического звена уменьшилась в 7 раз. В этом контексте также вспоминают, что во времена Второй мировой войны в строю находилось до 35 тыс. истребителей.
Сокращение численности боевой авиации после завершения холодной войны не является удивительным. Однако новое противостояние на международной арене предъявляет свои требования и заставляет уделять больше внимания перевооружению. КВВС принимают необходимые меры, но они пока не выглядят достаточными.
Впрочем, командование КВВС не склонно к паникерству и срочному выбиванию денег на закупку новой авиационной техники. Согласно официальным заявлениям, командование не собирается гнаться за количеством самолетов, но обращает внимание на их качество и возможности. Отмечается, что Typhoon и F-35B по своим боевым качествам превосходят более старые Jaguar и Tornado, и потому могут закупаться в меньших количествах без негативного влияния на общую боеспособность КВВС.
Также следует учитывать финансовую сторону дела. Даже с бюджетом уровня холодной войны КВВС не смогли бы позволить себе замену «Торнадо» на «Лайтнинги» в пропорции один к одному.
В итоге из доступных возможностей и имеющихся желаний складываются актуальные планы, согласно которым Eurofighter Typhoon будут продолжать службу в количестве не более 100-150 единиц. Со временем их усилят 138 новыми F-35B. Таким образом, в обозримом будущем на вооружении КВВС будут те же типы самолетов, что и сейчас, но количество и пропорции техники разных моделей изменятся.
Подобное положение дел будет сохраняться до тридцатых годов, когда Великобритания планирует запустить серийное производство истребителя шестого поколения Tempest. Минобороны не собирается догонять другие страны с пятым поколением истребителя, и потому сразу приступает к созданию следующего. Серийные «Темпесты» должны будут заменить «Тайфуны» и присоединиться к «Лайтнингам».
Появление истребителя шестого поколения ожидается в отдаленном будущем, а в ближайшие годы командованию КВВС предстоит решать иные задачи. Ему необходимо создать необходимый баланс количества и качества современной и перспективной техники, за счет которого будет получена требуемая боеспособность истребительной и бомбардировочной авиации. Насколько удачными будут предлагаемые меры – покажет время.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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