Изготовители оружия. От АR-10 к АR-15 и далее
Фирмы, которые производят оружие. Сегодня мы начинаем новый цикл публикаций, посвященных фирмам, производившим и производящим стрелковое оружие. Естественно, будет рассказана их история, но главный упор будет сделан на то, что эти фирмы представляют из себя сегодня. Об отдельных образцах, которые они производят, тоже будет рассказано, так что, вы, уважаемые читатели «ВО», получите представление не только о «фирменном почерке» того или иного производителя, но и познакомитесь с лучшими образцами того, что они предлагают на рынок… Но начнем мы рассказ не с какой-то конкретной фирмы, а с истории винтовки АR-15, ставшей своего рода эталоном для промышленного производства оружейными фирмами в самых разных странах мира.
На сегодня семейство винтовок AR-15/M16 включает как армейские автоматические штурмовые винтовки, так и самозарядные гражданские винтовки, а его представители всех видов и калибров являются на сегодня едва ли не самыми распространенными в мире. Что неудивительно, ведь выпускают их в сотнях самых разных вариантов исполнения. Номенклатура калибров винтовок AR-15 столь же огромна и насчитывает десятки образцов. При этом конструкция винтовки характеризуется высоким уровнем модульности, также заложенным в нее большим запасом прочности. Это позволяет применять в ней как пистолетные патроны, так и мощные винтовочные. Самым крупным производителем винтовок этого семейства и, одновременно, их потребителем являются, конечно же, США. Но и винтовки, и карабины типа AR-15 производят и многие другие государства. Например, их выпуск налажен в Канаде, Швейцарии, Италии, Германии, Турции, Чехии, Китае, Украине и даже у нас в России, где, казалось бы, и своего оружия вполне хватает.
Про автоматическую винтовку АR- 10 – непосредственную предшественницу AR-15, на ВО уже рассказывалось в материале «Автоматическая винтовка Армалайт AR 10, калибр 7,62 мм» от 30 января 2014 года, поэтому здесь вряд ли стоит повторять все то, о чем в нем сообщалось. Стоит лишь подчеркнуть, что «начиналась» она именно как винтовка стандартного для американской армии калибра 7,62 мм для замены более традиционной винтовки М-14.
Но затем было принято решение перейти на калибр 5,56-мм и вот тогда-то Юджин Стоунер, ставший во главе команды разработчиков фирмы «Армалайт», как раз и сделал AR-15. Причем, сделал из… «кубиков», позаимствовав «готовые детали» из самых разных винтовок и собрав все лучшее из них воедино.
Винтовка AR-10: газоотводная трубка и ствольные накладки. Кстати, именно эта тоненькая газоотводная трубочка и является одной из изюминок конструкции и одновременно ее плюсом и минусом. Плюсом потому, что не нужен поршень, не нужна лишняя пружина, что упрощает конструкцию. Минусом потому, что она при интенсивной стрельбе раскалятся так, что… буквально светится в темноте. При этом она может запросто лопнуть и тогда винтовка выйдет из строя. Да и чистить ее от нагара совсем нелегко!
По сути винтовка AR-15 это та же самая винтовка AR-10, но с небольшими изменениями в конструкции и приспособленная под патроны 5,56-мм. Изначально AR-15 компания «Амалайт» создавала как свою винтовку для армии США. Разработку ее начали в 1957 году и с принятием ее на вооружение американской армии связана целая драматическая история, по которой можно даже кино снимать. Противники винтовки пускали в ход самые подлые приемы, но, как это бывает очень часто, необходимость, возникшая в результате войны, заставила их скрипя зубами согласиться на то, чтобы она поступила на вооружение. Причем сначала она пошла в авиацию, так как, видимо, общение со сложной техникой делает людей умнее, а затем и в полевые войска… союзников США южных вьетнамцев, низкий рост которых и слабосильность которых не позволял им эффективно управлять с винтовками Гаранда и М-14. Ну, а потом то, что винтовка хорошая, дошло и до всех остальных чинов американской армии. Не стала препятствием и несанкционированная замена пороха в патронах, произведенная фирмой-производителей. Да, винтовка в результате стала покрываться нагаром, она стала заедать, однако вины в этом конструктора не было – просто нужно было использовать соответствующий порох и снабдить ее приспособлениями для чистки. И меры тут же были приняты. За три года, с 1967 по 1970-й, дешевый и «грязный» порох заменили более «чистым»; срочно закупили комплекты для чистки; а сам канал ствола, патронник и затворную группу начали хромировать. Ну, а в войсках стала осуществляться программа по обучению солдат уходу за винтовкой М16, причем наставления были выпущены в виде ярких и запоминающихся комиксов.
Словом, все со временем трудности преодолели, и винтовка AR-15 под обозначением М-16 стала стандартным стрелковым оружием армии США. При этом обозначение «AR-15» сохранилось. Оно является торговой маркой, которая официально зарегистрирована и принадлежит американской компании Colt's Manufacturing Co, Inc. Только она может маркировать им свои винтовки и карабины, а вот все другие разработанные и выпускающиеся образцы на основе ее конструкции следует называть «AR-15 type», либо «AR-15 style», то есть «винтовка типа AR-15» или же «винтовка в стиле AR-15». Имеются также образцы «AR-15/M16 type» или же «M16 type». Причем чем-то они могут отличаться, в каких-то деталях, а во всем остальном соответствовать базовому образцу. Проще всего, например, навесить на цевье сразу четыре планки Пикаттини и…будет у вас своя собственная винтовка AR-15, если вы только, конечно, купите лицензию на ее производство. А можно, напротив – все пластмассовые детали превратить в деревянные, из светлого дерева, и продавать, рекламируя, как самую «неагрессивную винтовку на свете!»
Для гражданского рынка оружия компания «Кольт» винтовки AR-15/M16 выставила в 1963 году. От армейских М16 они отличаются только маркировкой и отсутствием возможности стрелять очередью. Однако лишь после появления модификации М16А2 это оружие приобрело в США популярность. Подчеркнем, что производить винтовки AR-15/M16 разрешается любому производителю, поскольку права на их конструкцию правительство США у компании «Кольт» купило и они не защищаются теперь никакими патентами, в отличие от торговой марки.
Гражданских версий винтовок М16 много. Эти и винтовки армейского калибра под патрон 5,56х45 (.223 Remington). Потом винтовки под 5,6-мм патрон .22LR с кольцевым воспламенением. Причем конструкция винтовки не меняется совершенно, просто к затвору и стволу приобретаются специальные адаптеры. Выпускаются винтовки под… пистолетные патроны 9х19 и 11,43х23, то есть по сути дела это уже и не винтовки даже, а пистолеты-пулеметы, лишенные функции автоматического огня, а также версии под патроны FN 5,7х28 и наш советский патрон 7,62х25 ТТ – вот ведь какие чудеса бывают на свете!
Однако производителям и этого показалось мало. Появились винтовки под патроны 6.8 Remington SPC (6,8х43) и 6.5 Grendel (6,5х38), затем под старые советские патроны 7,62х39 для автомата Калашникова и патроны .300 Whisper (7,8х34). Наконец, появилась версия под старый американский винтовочный патрон 7,62х51, то есть она стала возвращением к модели AR-10. А теперь еще появились винтовки под патроны крупного калибра, которые спроектированы специально именно для этого оружия: .450 Bushmaster (11,4х43), .458 SOCOM (11,6х40) .499 LWR (12,5х44) и даже .50 Beowulf (12,7х42). Пули этих патронов обладают феноменальным останавливающим действием на малых и средних дистанциях стрельбы, поэтому их можно использовать для охоты на среднюю дичь и даже отдельные виды крупной дичи. Существует и огромный выбор стволов для этих винтовок, которые могут быть длиной от 406 до 600 мм.
Кроме того, у стволов может быть стандартный, облегченный и тяжелый профиль. Соответственно ствольная коробка может быть оснащена как «планками Пикатинни», так и не иметь их. Также выпускается большое количество вариантов прикладов для AR-15 всех видов, не только регулируемых по длине, но и с регулируемыми щечками и затыльниками, и даже со встроенными в них элементами питания для электронных прицелов и фонарей.
Продолжение следует…
Современная винтовка AR-10
Винтовка AR-10 в современном исполнении
На сегодня семейство винтовок AR-15/M16 включает как армейские автоматические штурмовые винтовки, так и самозарядные гражданские винтовки, а его представители всех видов и калибров являются на сегодня едва ли не самыми распространенными в мире. Что неудивительно, ведь выпускают их в сотнях самых разных вариантов исполнения. Номенклатура калибров винтовок AR-15 столь же огромна и насчитывает десятки образцов. При этом конструкция винтовки характеризуется высоким уровнем модульности, также заложенным в нее большим запасом прочности. Это позволяет применять в ней как пистолетные патроны, так и мощные винтовочные. Самым крупным производителем винтовок этого семейства и, одновременно, их потребителем являются, конечно же, США. Но и винтовки, и карабины типа AR-15 производят и многие другие государства. Например, их выпуск налажен в Канаде, Швейцарии, Италии, Германии, Турции, Чехии, Китае, Украине и даже у нас в России, где, казалось бы, и своего оружия вполне хватает.
Z-15 — самозарядная винтовка на базе AR-10 киевской компании ООО «Зброяр».
AR-10T индонезийской полиции, 2016 г.
Про автоматическую винтовку АR- 10 – непосредственную предшественницу AR-15, на ВО уже рассказывалось в материале «Автоматическая винтовка Армалайт AR 10, калибр 7,62 мм» от 30 января 2014 года, поэтому здесь вряд ли стоит повторять все то, о чем в нем сообщалось. Стоит лишь подчеркнуть, что «начиналась» она именно как винтовка стандартного для американской армии калибра 7,62 мм для замены более традиционной винтовки М-14.
Винтовка М-14.
Но затем было принято решение перейти на калибр 5,56-мм и вот тогда-то Юджин Стоунер, ставший во главе команды разработчиков фирмы «Армалайт», как раз и сделал AR-15. Причем, сделал из… «кубиков», позаимствовав «готовые детали» из самых разных винтовок и собрав все лучшее из них воедино.
Винтовка AR-10 с пластмассовым цевьем, штыком и патронами.
Винтовка AR-10: затвор и магазины на 20 патронов.
Винтовка AR-10: газоотводная трубка и ствольные накладки. Кстати, именно эта тоненькая газоотводная трубочка и является одной из изюминок конструкции и одновременно ее плюсом и минусом. Плюсом потому, что не нужен поршень, не нужна лишняя пружина, что упрощает конструкцию. Минусом потому, что она при интенсивной стрельбе раскалятся так, что… буквально светится в темноте. При этом она может запросто лопнуть и тогда винтовка выйдет из строя. Да и чистить ее от нагара совсем нелегко!
Винтовка AR-10: затвор.
По сути винтовка AR-15 это та же самая винтовка AR-10, но с небольшими изменениями в конструкции и приспособленная под патроны 5,56-мм. Изначально AR-15 компания «Амалайт» создавала как свою винтовку для армии США. Разработку ее начали в 1957 году и с принятием ее на вооружение американской армии связана целая драматическая история, по которой можно даже кино снимать. Противники винтовки пускали в ход самые подлые приемы, но, как это бывает очень часто, необходимость, возникшая в результате войны, заставила их скрипя зубами согласиться на то, чтобы она поступила на вооружение. Причем сначала она пошла в авиацию, так как, видимо, общение со сложной техникой делает людей умнее, а затем и в полевые войска… союзников США южных вьетнамцев, низкий рост которых и слабосильность которых не позволял им эффективно управлять с винтовками Гаранда и М-14. Ну, а потом то, что винтовка хорошая, дошло и до всех остальных чинов американской армии. Не стала препятствием и несанкционированная замена пороха в патронах, произведенная фирмой-производителей. Да, винтовка в результате стала покрываться нагаром, она стала заедать, однако вины в этом конструктора не было – просто нужно было использовать соответствующий порох и снабдить ее приспособлениями для чистки. И меры тут же были приняты. За три года, с 1967 по 1970-й, дешевый и «грязный» порох заменили более «чистым»; срочно закупили комплекты для чистки; а сам канал ствола, патронник и затворную группу начали хромировать. Ну, а в войсках стала осуществляться программа по обучению солдат уходу за винтовкой М16, причем наставления были выпущены в виде ярких и запоминающихся комиксов.
В американской армии М16 используется в разной комплектации, включая и подствольный 40-мм гранатомет. Модель M16A4.
Словом, все со временем трудности преодолели, и винтовка AR-15 под обозначением М-16 стала стандартным стрелковым оружием армии США. При этом обозначение «AR-15» сохранилось. Оно является торговой маркой, которая официально зарегистрирована и принадлежит американской компании Colt's Manufacturing Co, Inc. Только она может маркировать им свои винтовки и карабины, а вот все другие разработанные и выпускающиеся образцы на основе ее конструкции следует называть «AR-15 type», либо «AR-15 style», то есть «винтовка типа AR-15» или же «винтовка в стиле AR-15». Имеются также образцы «AR-15/M16 type» или же «M16 type». Причем чем-то они могут отличаться, в каких-то деталях, а во всем остальном соответствовать базовому образцу. Проще всего, например, навесить на цевье сразу четыре планки Пикаттини и…будет у вас своя собственная винтовка AR-15, если вы только, конечно, купите лицензию на ее производство. А можно, напротив – все пластмассовые детали превратить в деревянные, из светлого дерева, и продавать, рекламируя, как самую «неагрессивную винтовку на свете!»
Для гражданского рынка оружия компания «Кольт» винтовки AR-15/M16 выставила в 1963 году. От армейских М16 они отличаются только маркировкой и отсутствием возможности стрелять очередью. Однако лишь после появления модификации М16А2 это оружие приобрело в США популярность. Подчеркнем, что производить винтовки AR-15/M16 разрешается любому производителю, поскольку права на их конструкцию правительство США у компании «Кольт» купило и они не защищаются теперь никакими патентами, в отличие от торговой марки.
AR-15 в варианте укороченного карабина М4.
Гражданских версий винтовок М16 много. Эти и винтовки армейского калибра под патрон 5,56х45 (.223 Remington). Потом винтовки под 5,6-мм патрон .22LR с кольцевым воспламенением. Причем конструкция винтовки не меняется совершенно, просто к затвору и стволу приобретаются специальные адаптеры. Выпускаются винтовки под… пистолетные патроны 9х19 и 11,43х23, то есть по сути дела это уже и не винтовки даже, а пистолеты-пулеметы, лишенные функции автоматического огня, а также версии под патроны FN 5,7х28 и наш советский патрон 7,62х25 ТТ – вот ведь какие чудеса бывают на свете!
А вот это тоже AR-15. Выпускается компанией «Даниэль Дифенс» Марти Дэниэля в Саванне, штат Джорджия, которая была основана в 2002 году. После быстрого роста в 2009 году компания переехала на новое предприятие в Блэк-Крик.
Однако производителям и этого показалось мало. Появились винтовки под патроны 6.8 Remington SPC (6,8х43) и 6.5 Grendel (6,5х38), затем под старые советские патроны 7,62х39 для автомата Калашникова и патроны .300 Whisper (7,8х34). Наконец, появилась версия под старый американский винтовочный патрон 7,62х51, то есть она стала возвращением к модели AR-10. А теперь еще появились винтовки под патроны крупного калибра, которые спроектированы специально именно для этого оружия: .450 Bushmaster (11,4х43), .458 SOCOM (11,6х40) .499 LWR (12,5х44) и даже .50 Beowulf (12,7х42). Пули этих патронов обладают феноменальным останавливающим действием на малых и средних дистанциях стрельбы, поэтому их можно использовать для охоты на среднюю дичь и даже отдельные виды крупной дичи. Существует и огромный выбор стволов для этих винтовок, которые могут быть длиной от 406 до 600 мм.
Еще одна разработка AR-15 фирмы «Даниэль Дифенс» в камуфляжной раскраске, с четырьмя планками Пикатинни и кожаным подщечником на прикладе. Сегодня винтовка может иметь самое различное покрытие – быть черной, песочной, зеленой, «в разводах», иметь самые разные стволы и даже различаться применяемой на них автоматикой.
Кроме того, у стволов может быть стандартный, облегченный и тяжелый профиль. Соответственно ствольная коробка может быть оснащена как «планками Пикатинни», так и не иметь их. Также выпускается большое количество вариантов прикладов для AR-15 всех видов, не только регулируемых по длине, но и с регулируемыми щечками и затыльниками, и даже со встроенными в них элементами питания для электронных прицелов и фонарей.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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