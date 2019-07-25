Изготовители оружия. От АR-10 к АR-15 и далее

Современная винтовка AR-10

Винтовка AR-10 в современном исполнении

Z-15 — самозарядная винтовка на базе AR-10 киевской компании ООО «Зброяр».

AR-10T индонезийской полиции, 2016 г.

Винтовка М-14.

Винтовка AR-10 с пластмассовым цевьем, штыком и патронами.

Винтовка AR-10: затвор и магазины на 20 патронов.

Винтовка AR-10: затвор.

В американской армии М16 используется в разной комплектации, включая и подствольный 40-мм гранатомет. Модель M16A4.

AR-15 в варианте укороченного карабина М4.

А вот это тоже AR-15. Выпускается компанией «Даниэль Дифенс» Марти Дэниэля в Саванне, штат Джорджия, которая была основана в 2002 году. После быстрого роста в 2009 году компания переехала на новое предприятие в Блэк-Крик.

Еще одна разработка AR-15 фирмы «Даниэль Дифенс» в камуфляжной раскраске, с четырьмя планками Пикатинни и кожаным подщечником на прикладе. Сегодня винтовка может иметь самое различное покрытие – быть черной, песочной, зеленой, «в разводах», иметь самые разные стволы и даже различаться применяемой на них автоматикой.