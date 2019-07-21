Третья неудача Наполеона Бонапарта. За Дунаем – Асперн и Эсслинг. День второй, 22 мая 1809 г.

Даву не помог

В руках у эрцгерцога Карла — знамя полка Цаха.

Этот чёртов «голубой» Дунай

Австрийские гренадеры штурмуют один из амбаров между Асперном и Эсслингом

Я нашёл его пигмеем, а потерял гигантом

Аспернский лев — один из "тихих" памятников в имперской Вене