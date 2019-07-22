Первый серийный броневик VBMR Griffon: большие французские надежды
В настоящее время во Франции реализуется программа перевооружения сухопутных войск SCORPION (Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’Infovalorisation), предусматривающая поставку принципиально новых боевых бронированных машин. Недавно в истории этой программы произошло важнейшее событие – заказчику передали первый серийный бронеавтомобиль типа VBMR Griffon. В ближайшее время количество такой техники в войсках увеличится в разы, что в дальнейшем приведет к требуемому обновлению парка.
Планы французского военного ведомства предусматривают закупку большого количества броневиков VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multi-Rôles). В апреле 2017 г. был подписан первый контракт на поставку такой техники. В соответствии с ним в ближайшие годы промышленность должна была построить и передать армии 319 «Грифонов». Разработка и строительство машин осуществляется группой компаний Groupement Momentané d’Entreprises (GME) в составе Nexter, Arquus и Thales.
В двадцатых числах июня 2019-го было объявлено о завершении заводских испытаний первого серийного броневика VBMR. На ближайшее время запланировали торжественную церемонию передачи машины войскам. Параллельно предприятия GME продолжают сборку новых машин и испытания уже построенных.
Передача машины армии состоялась 4 июля на площадке GME в Сатори. На мероприятии присутствовала делегация военного ведомства во главе с министром обороны Флоранс Парли. Первый серийный «Грифон» получил свой номерной знак и официально поступил на службу.
Также на церемонии прозвучали заявления о важной роли проекта VBMR в перевооружении французской армии, о преимуществах такой техники и т.д. Кроме того, было объявлено о расширении имеющихся планов в отношении количества приобретаемой технике. Заказ будет увеличен, а график строительства изменен.
До недавнего времени Минобороны Франции в рамках программы SCORPION планировало приобрести 1722 бронеавтомобиля VBMR и определенные количества унифицированной техники других типов. Строительство таких машин уже стартовало. Первый броневик передан заказчику, а последний сдадут в 2030 г.
В ходе недавней церемонии Ф. Парли раскрыла планы по увеличению серии «Грифонов» на 150 единиц. Таким образом, общая численность такой техники вырастет до 1872. Также пересматривается график производства в сторону ускорения работ. Теперь половина серии (936 машин) будет выполнена к 2025 г. Планы по другим образцам программы SCORPION пока не пересматриваются.
Для выполнения таких планов группе GME необходимо выпускать не менее полутора сотен броневиков в год. Впрочем, пока темпы строительства будут скромнее. На 2019 г. запланирована поставка 92 серийных машин, и только со следующего начнется выход на запланированные темпы. Ежегодная поставка 140-160 машин обеспечит выполнение текущих планов – 936 единиц к середине двадцатых годов.
Вторая половина общих планов по VBMR Griffon будет выполняться во второй половине двадцатых годов. Для реализации таких планов может понадобиться наращивание темпов производства до 180-190 единиц в год. В противном случае строительство 1872 бронеавтомобилей может выйти за установленные рамки и продолжиться в тридцатых годах. Конечно, если армия не решит уменьшать заказ или увеличивать сроки его выполнения.
Следует отметить, что группе GME предстоит одновременно выполнять два заказа. В 2017 г. был подписан контракт на поставку 417 броневиков «Грифон» армии Бельгии. Таким образом, перед подрядчиком стоит достаточно сложная задача по одновременному выпуску больших количеств техники для двух заказчиков.
Бронеавтомобиль VBMR Griffon с самого начала рассматривался в качестве современной замены для устаревших бронетранспортеров VAB. В войсках имеется несколько тысяч таких машин – как в конфигурации защищенного транспорта, так и в виде носителей вооружения или специального оборудования. БТР VAB давно не соответствуют актуальным требованиям, из-за чего нуждаются в замене.
Поставки этого года позволят начать перевооружение нескольких крупных соединений сухопутных войск и морской пехоты. По данным французских СМИ, это будут 1-й пехотный полк, 13-й батальон альпийских егерей, а также 3-й и 21-й полки морской пехоты. Количество броневиков, запланированных к передаче тем или иным частям, пока не уточнялось.
По мере продолжения серийного производства, в следующем году и до конца десятилетия, на новую технику перейдут почти все остальные подразделения и соединения, ныне эксплуатирующие устаревшие бронетранспортеры. Те части, которым не достанутся броневики «Грифон», будут использовать перспективные машины VBMR-L Serval аналогичного назначения.
По итогам выполнения программы SCORPION пехотные подразделения французской армии полностью перейдут на новые образцы бронетехники, соответствующие актуальным требованиям и угрозам.
Одной из основных задач программы SCORPION и проекта VBMR Griffon является повышение уровня защиты экипажа в характерных условиях современного вооруженного конфликта. Кроме того, предусматривается повышение боеспособности за счет включения подразделения и его транспорта в общую систему связи и управления войсками. Броневики новых проектов нередко именуют самыми развитыми с точки зрения электроники французскими изделиями.
К проекту VBMR также предъявлялись требования по стоимости – цена серийного броневика не должна была превышать 1 млн евро. Эту задачу группа GME решила за счет максимального использования готовых агрегатов. Так, броневик строится на переработанном трехосном шасси серийного грузовика марки Renault. Большая часть прочего оснащения тоже представляет собой серийные образцы.
На колесном шасси монтируется бронекорпус капотной компоновки с баллистической и противоминной защитой. Уровень защиты остается неизвестным. Экипаж из двух человек и восемь десантников размещены в общем обитаемом отсеке. Обеспечивается быстрая посадка и высадка в любых условиях. Имеется набор бронестекол, дающих хороший обзор местности. Броневик оснащен современными средствами связи и управления, которые упростят взаимодействие войск в разных условиях.
В конфигурации транспортного бронеавтомобиля «Грифон» оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом нормального или крупного калибра. Также предлагается применение модулей с противотанковыми ракетами или специального оснащения.
Боевая масса броневика составляет 24,5 т. Дизельный двигатель мощностью 400 л.с. позволяет ей разгоняться до 110 км/ч, запас хода – 800 км. По проходимости VBMR не уступает заменяемой бронетехнике.
На программу SCORPION в целом и на бронеавтомобили VBMR Griffon возлагаются большие надежды. С их помощью в течение следующего десятилетия Франция планирует провести кардинальную модернизацию парка техники сухопутных войск и морской пехоты. Такое переоснащение должно обеспечить полное соответствие пехотных подразделений современным требованиям. Как следствие, техника скажется на боеспособности армии.
По всей видимости, речь действительно идет об удачном образце многоцелевой боевой бронированной машины. Французским «Грифоном» уже заинтересовались зарубежные страны, и одна из них даже разместила реальный заказ. Строительство двух с лишним тысяч броневиков Griffon и Serval, не считая перспективной техники других типов, будет весьма сложной задачей. Однако группа компаний GME должна приложить все усилия для ее успешного решения. Тогда две армии получат желаемую современную технику, а промышленность – честно заработанные деньги.
Первый серийный
Планы французского военного ведомства предусматривают закупку большого количества броневиков VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multi-Rôles). В апреле 2017 г. был подписан первый контракт на поставку такой техники. В соответствии с ним в ближайшие годы промышленность должна была построить и передать армии 319 «Грифонов». Разработка и строительство машин осуществляется группой компаний Groupement Momentané d’Entreprises (GME) в составе Nexter, Arquus и Thales.
В двадцатых числах июня 2019-го было объявлено о завершении заводских испытаний первого серийного броневика VBMR. На ближайшее время запланировали торжественную церемонию передачи машины войскам. Параллельно предприятия GME продолжают сборку новых машин и испытания уже построенных.
Передача машины армии состоялась 4 июля на площадке GME в Сатори. На мероприятии присутствовала делегация военного ведомства во главе с министром обороны Флоранс Парли. Первый серийный «Грифон» получил свой номерной знак и официально поступил на службу.
Также на церемонии прозвучали заявления о важной роли проекта VBMR в перевооружении французской армии, о преимуществах такой техники и т.д. Кроме того, было объявлено о расширении имеющихся планов в отношении количества приобретаемой технике. Заказ будет увеличен, а график строительства изменен.
Планы и поставки
До недавнего времени Минобороны Франции в рамках программы SCORPION планировало приобрести 1722 бронеавтомобиля VBMR и определенные количества унифицированной техники других типов. Строительство таких машин уже стартовало. Первый броневик передан заказчику, а последний сдадут в 2030 г.
В ходе недавней церемонии Ф. Парли раскрыла планы по увеличению серии «Грифонов» на 150 единиц. Таким образом, общая численность такой техники вырастет до 1872. Также пересматривается график производства в сторону ускорения работ. Теперь половина серии (936 машин) будет выполнена к 2025 г. Планы по другим образцам программы SCORPION пока не пересматриваются.
Для выполнения таких планов группе GME необходимо выпускать не менее полутора сотен броневиков в год. Впрочем, пока темпы строительства будут скромнее. На 2019 г. запланирована поставка 92 серийных машин, и только со следующего начнется выход на запланированные темпы. Ежегодная поставка 140-160 машин обеспечит выполнение текущих планов – 936 единиц к середине двадцатых годов.
Вторая половина общих планов по VBMR Griffon будет выполняться во второй половине двадцатых годов. Для реализации таких планов может понадобиться наращивание темпов производства до 180-190 единиц в год. В противном случае строительство 1872 бронеавтомобилей может выйти за установленные рамки и продолжиться в тридцатых годах. Конечно, если армия не решит уменьшать заказ или увеличивать сроки его выполнения.
Следует отметить, что группе GME предстоит одновременно выполнять два заказа. В 2017 г. был подписан контракт на поставку 417 броневиков «Грифон» армии Бельгии. Таким образом, перед подрядчиком стоит достаточно сложная задача по одновременному выпуску больших количеств техники для двух заказчиков.
Роль в войсках
Бронеавтомобиль VBMR Griffon с самого начала рассматривался в качестве современной замены для устаревших бронетранспортеров VAB. В войсках имеется несколько тысяч таких машин – как в конфигурации защищенного транспорта, так и в виде носителей вооружения или специального оборудования. БТР VAB давно не соответствуют актуальным требованиям, из-за чего нуждаются в замене.
Поставки этого года позволят начать перевооружение нескольких крупных соединений сухопутных войск и морской пехоты. По данным французских СМИ, это будут 1-й пехотный полк, 13-й батальон альпийских егерей, а также 3-й и 21-й полки морской пехоты. Количество броневиков, запланированных к передаче тем или иным частям, пока не уточнялось.
По мере продолжения серийного производства, в следующем году и до конца десятилетия, на новую технику перейдут почти все остальные подразделения и соединения, ныне эксплуатирующие устаревшие бронетранспортеры. Те части, которым не достанутся броневики «Грифон», будут использовать перспективные машины VBMR-L Serval аналогичного назначения.
По итогам выполнения программы SCORPION пехотные подразделения французской армии полностью перейдут на новые образцы бронетехники, соответствующие актуальным требованиям и угрозам.
Технические особенности
Одной из основных задач программы SCORPION и проекта VBMR Griffon является повышение уровня защиты экипажа в характерных условиях современного вооруженного конфликта. Кроме того, предусматривается повышение боеспособности за счет включения подразделения и его транспорта в общую систему связи и управления войсками. Броневики новых проектов нередко именуют самыми развитыми с точки зрения электроники французскими изделиями.
К проекту VBMR также предъявлялись требования по стоимости – цена серийного броневика не должна была превышать 1 млн евро. Эту задачу группа GME решила за счет максимального использования готовых агрегатов. Так, броневик строится на переработанном трехосном шасси серийного грузовика марки Renault. Большая часть прочего оснащения тоже представляет собой серийные образцы.
На колесном шасси монтируется бронекорпус капотной компоновки с баллистической и противоминной защитой. Уровень защиты остается неизвестным. Экипаж из двух человек и восемь десантников размещены в общем обитаемом отсеке. Обеспечивается быстрая посадка и высадка в любых условиях. Имеется набор бронестекол, дающих хороший обзор местности. Броневик оснащен современными средствами связи и управления, которые упростят взаимодействие войск в разных условиях.
В конфигурации транспортного бронеавтомобиля «Грифон» оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом нормального или крупного калибра. Также предлагается применение модулей с противотанковыми ракетами или специального оснащения.
Боевая масса броневика составляет 24,5 т. Дизельный двигатель мощностью 400 л.с. позволяет ей разгоняться до 110 км/ч, запас хода – 800 км. По проходимости VBMR не уступает заменяемой бронетехнике.
Большие надежды
На программу SCORPION в целом и на бронеавтомобили VBMR Griffon возлагаются большие надежды. С их помощью в течение следующего десятилетия Франция планирует провести кардинальную модернизацию парка техники сухопутных войск и морской пехоты. Такое переоснащение должно обеспечить полное соответствие пехотных подразделений современным требованиям. Как следствие, техника скажется на боеспособности армии.
По всей видимости, речь действительно идет об удачном образце многоцелевой боевой бронированной машины. Французским «Грифоном» уже заинтересовались зарубежные страны, и одна из них даже разместила реальный заказ. Строительство двух с лишним тысяч броневиков Griffon и Serval, не считая перспективной техники других типов, будет весьма сложной задачей. Однако группа компаний GME должна приложить все усилия для ее успешного решения. Тогда две армии получат желаемую современную технику, а промышленность – честно заработанные деньги.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Nexter / nexter-group.fr, Twitter.com/florence_parly
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