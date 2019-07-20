Переговоры в Минске: прорыв или очередная пустышка?

Удачные переговоры?

Говорит Зеленский

«Президент Российской Федерации мне сказал, что «я вижу решение вопроса пленных моряков всех на всех». Я ему откровенно сказал, что всех на всех я с радостью. Но есть одна ситуация, что список именно всех тех ребят, что находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют наши оккупированные территории. Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем тех, кто в России, в Крыму, и начнем с моряков»,

Новый президент – новый формат

Представители Контактной группы ЛДНР отчитались о результатах переговоров в Минске 17 июля 2019 года, которые представитель ЛНР Владислав Дейнего уже назвал «одними из самых продуктивных за последние годы». В частности, был согласован обмен военнопленными по формуле «всех на всех», предусмотренной Минскими соглашениями, а также бессрочное прекращение огня, которое начнется 21 июля. Причем в этот раз формат прекращения огня будет включать «обнародование сторонами информации об издании приказов о запрете огня и мерах ответственности за его нарушение, запрет диверсионно-разведывательной деятельности и снайперского огня» и т. д.Разумеется, в том случае, если прекращение огня все-таки состоится. При всем желании разделить оптимизм Контактной группы не удается: все предыдущие договоренности о прекращении огня, а их были десятки, сорвала украинская сторона. Даже если на этот раз киевские власти преисполнились миролюбия, открытым остается вопрос контроля над подразделениями ВСУ, базирующимися вдоль линии разграничения. На сегодняшний день способность нового украинского президента и новоиспеченного парламента, который сразу после выборов займется кулуарными договоренностями и торговлей голосами, контролировать военных, вызывает обоснованные сомнения.Президент Украины Владимир Зеленский уже приступил к манипуляциям, нивелируя договоренности об обмене «всех на всех». 18 июля Зеленский сделал заявление, смысл которого непросто понять с первого раза.— заявил Зеленский.Если попытаться перевести это на человеческий язык, то можно понять спич украинского президента таким образом: он желает, чтобы в обмен со стороны ЛДНР были включены украинцы, находящиеся в местах лишения свободы на территории РФ, а вообще обмен должен начинаться с освобождения украинских моряков, пытавшихся незаконно пройти Керченский пролив. Разумеется, представители ЛДНР не имеют полномочий решать подобные вопросы, и вообще военнопленные, находящиеся на территории Новороссии, никакого отношения к украинским морякам, находящимся на территории РФ, не имеют.Вместо реализации Минских соглашений Зеленский вновь занимается вымогательством и спекуляциями. Кроме того, украинская сторона очень любит манипулировать списками военнопленных и политзаключенных, внося туда уголовников, подменяя ополченцев однофамильцами и т. д. В любом случае впереди длительный процесс верификации.Изначально многие политологи безосновательно делали ставку на договороспособность Зеленского, предрекая качественные изменения в политике Киева. Сегодня, когда политика начинающего украинского президента является последовательным продолжением политики Порошенко, ставка делается на новый состав Верховной рады. Насколько обоснованно, покажет ближайшее будущее. Достаточно будет посмотреть, как долго продлится обещанное перемирие.В случае, если очередные договоренности будут сорваны, имеет смысл подумать о нахождении нового, более конструктивного формата. Разумеется, отказываться от переговоров в Минске не стоит, тем не менее, логичным было бы найти средства давления на Украину, с целью заставить Киев выполнять обещанное.В этом отношении России, вероятно, стоило бы взять пример с США, которые запросто вводят санкции вообще без всяких на то оснований и полномочий. В случае России, являющейся одним из гарантов Минских соглашений, вполне обоснованным было бы казнить Киев рублем, вводя действительно эффективные экономические и персональные санкции. Не совсем понятно, почему это еще не было сделано.Хочется верить, что надежды на договороспособность Зеленского и влияние искусно накачанного политическим весом Медведчука на украинский парламент окажутся обоснованными. В противном случае пора бы уже вводить план «Б». Иначе бесполезность переговоров будет не столько свидетельствовать о непорядочности киевских политиков, сколько говорить о политическом бессилии Кремля.