ВПК Республики Беларусь
Прошедшая в Минске в мае выставка вооружений MILEX-2019 стала смотринами новинок белорусского военно-промышленного комплекса. Выставка прошла в столице Республики Беларусь уже в 9-й раз. Как отмечают специалисты, данное мероприятие претендует на звание крупнейшего форума оборонной промышленности в Восточной Европе. В рамках выставки ВПК Белоруссии представил более ста новинок, а объем заключенных на выставке сделок удвоился по сравнению с показателями 2017 года, достигнув 200 миллионов долларов.
ВПК Белоруссии сегодня – это прямое наследие Советского Союза. Республика традиционно отличалась высокой долей военного производства в своей экономике. Так на территории Белорусской ССР размещалось примерно 120 организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе 15 КБ и НИИ. Несмотря на достаточно большое количество оборонных предприятий, практически все они имели одну особенность, из-за своего приграничного расположения на территории Белоруссии не размещали крупные предприятия по выпуску основных систем вооружений и основных видов конечной оборонной продукции. Практически единственным исключением из данного правила, стал Минский автомобильный завод, который специализировался на производстве тяжелых колесных тягачей для монтажа разных образцов вооружения, в первую очередь ракетных систем. В целом же многие оборонные предприятия Белоруссии выполняли роль субподрядчиков и специализировались на выпуске различных подсистем и комплектующих.
По сути, данная ситуация сохраняется и сегодня. Одной из главных фишек ВПК Белоруссии является выпуск специализированной колесной техники, которая пользуется спросом в мире и используется в качестве шасси для различных систем вооружений. Белорусская оборонная промышленность активно занимается модернизацией старой советской боевой техники, которая до сих пор широко используется во всем мире. В частности белорусские предприятия занимаются модернизацией советских зенитно-ракетных систем, повышая их боевые возможности и даря вторую жизнь. Оборонная промышленность Республики Беларусь еще в советские годы хорошо освоила выпуск различных оптических приборов военного назначений, прицельных комплексов и систем управления огнем и оружием, радиоэлектронного оборудования и программных комплексов, предназначенных для информационных систем военного назначения. Данная специализация сохраняется и в наши дни. Большим плюсом белорусского ВПК является то, что страна сохранила после развала СССР все 15 КБ и НИИ оборонной направленности, расположенных на своей территории.
При этом постепенно белорусские предприятия ВПК выводят на рынок новые образцы. В частности, страна может занять свою нишу на рынке бронированной колесной техники, в том числе бронемашин, защищенных от подрыва MRAP. Определенные успехи связаны с РСЗО «Полонез». Эта совместная белорусско-китайская разработка достаточно перспективна и уже сегодня пользуется спросом на рынке стран СНГ. Новым направлением развития для ВПК Белоруссии может стать беспилотная авиация, в том числе ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые демонстрировались на выставке MILEX-2019.
Большая часть белорусского экспорта вооружений приходится на Россию. Вооруженные силы Российской Федерации традиционно закупают колесные тягачи белорусского производства, а российские оборонные предприятия широкую гамму деталей, узлов и агрегатов, которые затем устанавливаются на российскую технику. Один из самых известных примеров – многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», разработанный специалистами минского предприятия «Пеленг». Данный прицел устанавливается на многие образцы российской бронетехники.
Помимо России, белорусская военная продукция широко идет на экспорт в страны Африки, Азии и СНГ, особенно в те страны, где велика доля советского вооружения. По данным SIRPI, крупными иностранными покупателями белорусского оружия являются Вьетнам, Судан и Мьянма. Согласно официальной статистике Госкомвоенпрома, география поставок белорусских вооружений и военной техники растет все последние годы. В 2016 году стран-покупателей было 60, в 2017 – 69, а в 2018 белорусскую военную продукцию приобрели уже 76 государств. При этом поставки часто касаются высокотехнологичных систем вооружений, к примеру, зенитно-ракетных комплексов и систем РСЗО. В 2018 году экспорт вооружений и военной техники из Белоруссии, по данным Госкомвоенпрома, составил 1 миллиард 49 миллионов долларов США. С 2011 года по 2018 год данный показатель практически удвоился, что позволяет сегодня небольшому государству из Восточной Европы входит в ТОП-20 мировых экспортеров вооружений.
Особые надежды ВПК Белоруссии связывает с развитием сотрудничества со странами постсоветского пространства. В рамках выставки MILEX-2019 были озвучены планы о крупных поставках военной продукции из Белоруссии в Казахстан, в том числе создание на территории Казахстана совместных предприятий, в том числе занятых разработкой и выпуском беспилотной авиации. Еще одним крупным партнером Республики Беларусь является Азербайджан, который в 2018 году приобрел у Минска военной продукции на такую же или даже большую сумму, чем у России. Именно Азербайджан является стартовым заказчиком РСЗО «Полонез», в 2018 году данные комплексы заступили на вооружение азербайджанской армии. К наиболее перспективным и амбициозным программам белорусского ВПК можно отнести и планы по разработке собственного ракетного вооружения, речь идет о зенитных и баллистических ракетах. В рамках этих планов Минск активно работает над локализацией производства ракетных двигателей разных классов.
Большое значение для ВПК Белоруссии играет колесная техника специального назначения. При этом белорусские предприятия конкурируют в этом сегменте не только с производителями из других стран, но и сами с собой. Одной из идей ВПК и белорусской армии является перевод всей советской техники на колесную базу белорусских производителей, а также разработка бронемашин разных классов и разного назначения. Стоит отметить, что в нише колесной техники МЗКТ конкурирует с МАЗом. В частности в рамках выставки MILEX-2019 зрителям были показаны варианты перевода советских РСЗО «Ураган» и ЗРК «Оса» на шасси МАЗ-6317. Выбор продукции компании МАЗ был связан с практически вдвое меньшей ценой, чем у сопоставимой по техническим характеристикам специальной техники МЗКТ.
Помимо грузовой техники и тягачей, в Белоруссии работают над созданием современной бронированной колесной техники. На выставке в Минске зрителям и военным специалистам из других стран демонстрировались три новинки ВПК Республики Беларусь: линейка легкобронированных автомобилей ASILAK от компании БСВТ-новые технологии, универсальная боевая платформа (УБП) от компании «ОКБ ТСП» и полноценный бронеавтомобиль класса MRAP «Защитник» разработки 140-го ремонтного завода из Борисова.
Компания «БСВТ — новые технологии» представила на выставке MILEX-2019 сразу шесть легкобронированных автомобилей линейки «Асилак»: APC-10, APC-6, ASV, Cargo, AMEV и SHTS. Машины отличаются модульной конструкцией, что позволяет легко создавать автомобили требуемой конфигурации под конкретного заказчика. Общее для всех бронеавтомобилей линейки – это мощный дизель (200 л.с.), трансмиссия, рама, силовой передний бампер и противоминная защита. Стоит отметить, что это бронеавтомобиль, построенный на шасси ГАЗ. Возможно, является белорусской адаптацией российского бронеавтомобиля «Буран», который впервые был продемонстрирован еще в 2017 году. Снаряженная масса бронеавтомобиля изменяется от 5,6 до 8,5 тонны в зависимости от модификации (карго, десантный, медицинский, автомобиль управления т.д.).
Защитное транспортное средство многоцелевого назначения «Защитник» представляет собой классический MRAP, новинка более всего похожа на российские бронемашины «Тайфун-У» капотной компоновки. По заверениям 140-го ремонтного завода, «Защитник» может использоваться для транспортировки личного состава, в том числе спецподразделений, и в качестве платформы для создания машин разного назначения (разведывательный бронеавтомобиль, командно-штабная машина, машина связи и т.д.). Полная масса бронеавтомобиля – 19,8 тонн. Вместимость – 14 человек, двое сидят в кабине, еще 12 размещаются в десантном отсеке-модуле, посадка лицом к лицу. Покинуть бронеавтомобиль можно через заднюю дверь-аппарель, а также четыре боковых двери и три люка, расположенных в крыше корпуса. Конструкция сидений десантников и V-образная форма днища доказывают нам, что перед нами действительно MRAP, но вот каких-либо технических характеристик по противоминной защите производитель не приводит.
Третья новинка – универсальная боевая платформа от НП ООО «ОКБ ТСП». Бронеавтомобиль изначально создавался как платформа для установки модулей различного назначения и их использования в боевых условиях. Демонстрируемый на выставке образец был оснащен транспортны модулем, в котором с комфортом могут разместиться 9 солдат с вооружением. Также возможна установка модуля с комплектом вооружения от крупнокалиберных пулеметов до противотанковых управляемых ракет, командно-штабного модуля и санитарного модуля. В санитарном варианте бронеавтомобиль может использоваться для эвакуации раненых с поля боя, а также оказания им первой медицинской помощи. Экипаж и десант защищены от поражения 7,62-мм бронебойными пулями винтовки СВД и осколков мин 16-мм стальной броней.
Как и в 2017 году, огромный интерес посетителей выставки был прикован к РСЗО «Полонез» на шасси МЗКТ-7930 и новой ракете для данной установки. Рядом с боевой машиной демонстрировался макет новой оперативно-тактической ракеты, который внешне повторял образец, демонстрировавшийся в Минске двумя годами ранее, а также транспортно-пусковой контейнер для новой ракеты. В настоящее время белорусский ВПК работает над созданием собственной оперативно-тактической ракеты с дальностью полета около 300 км, в таком виде ракету планируют поставлять на экспорт. Скорее всего, исходной точкой в процессе создания новой белорусской ракеты выступает китайская ракета M20, которую специалисты называли конкурентом российского «Искандера». Сообщается, что для белорусской армии «Завод точной электромеханики» готов разработать ракету с дальностью стрельбы до 500 км. По заверениям разработчиков, новая ракета комплектуется боевой частью массой 370 кг и комплексной системой наведения, которая обеспечивает круговое вероятное отклонение в 7 метров на максимальной дальности полета, для сравнения для обычных ракет «Полонеза» КВО составляет 30 метров.
Как отмечают белорусские специалисты, в разрабатываемой оперативно-тактической ракете используются агрегаты и узлы иностранного производства, но двигатель – полностью белорусская разработка, созданная инженерами «Завода точной электромеханики». Пока что демонстрируемая на выставках ракета проходит по разряду концептов. Полноценная разработка с производством в металле станет возможна лишь при наличии интереса со стороны заказчиков. В то же время Минобороны Республики Беларусь пока что делает ставку на модернизацию уже выпущенных РСЗО «Полонез» до версии «Полонез-М», которые также в состоянии использовать боеприпасы с максимальной дальностью полета до 300 км. Известно, что первые испытания ракет с подобной дальностью полета состоялись в Белоруссии еще в 2017 году.
Одним из главных экспонатов выставки MILEX-2019 стал вариант белорусского зенитно-ракетного комплекса Бук-МБ3К. Данный зенитный ракетный комплекс средней дальности является примером удачной модернизации уже существующих систем вооружений, общих для вооруженных сил России и Белоруссии. Белорусский вариант модернизации комплекса предполагает не только перевод на колесное шасси МЗКТ-692250, но и, что гораздо более ценно, использование новой зенитной управляемой ракеты ЗУР 9M318. Важной особенностью является и то, что вся аппаратура комплекса была переведена на новую элементную базу с широким использованием современных цифровых технологий. В этом вопросе у белорусского ВПК никогда не было особых проблем.
Для ЗРК Бук-МБ3К конструкторы из ОКБ ТСП создали также абсолютно новую РЛС с фазированной антенной решеткой, благодаря чему были существенно увеличены разведывательные возможности данного комплекса ПВО. Комплекс оснащается тепловизором, новым лазерным дальномером, оптическим каналом наведения, которые входят в состав новой оптико-электронной системы обнаружения и сопровождения воздушных целей. Производитель особо подчеркивает, что представленный в Минске ЗРК — полностью белорусская разработка.
Стоит отметить, что возможности хорошо знакомого нам «Бука» действительно серьезно выросли. Белорусская модернизация комплекса в состоянии обнаруживать цели типа фронтового истребителя МиГ-29 на дистанции до 130 км (при использовании тепловизионно-оптической системы – 40 км). ЗРК Бук-МБ3К в состоянии обстреливать одновременно 6 воздушных целей на дальности до 70 км. Самоходная огневая установка, выполненная на шасси МЗКТ-692250, несет 4 ракеты ЗУР 9M318.
Зенитная управляемая ракета 9М318 в состоянии поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1350 м/с на удалении от 3 до 70 км от установки и на высоте от 15 метров до 25 километров. Как отмечают белорусские журналисты, в ракеты используется импортная элементная база, китайское ракетное топливо и белорусский ракетный двигатель. Практических пусков новой ракеты пока что не проводилось, это следующий этап. Российские военные эксперты полагают, что ракета является модернизацией или адаптацией российской 9М317, но с активной радиолокационной головкой самонаведения. Так или иначе, ракетой интересуются белорусские военные, так как ранее президентом страны Александром Лукашенко была поставлена задача разработки белорусского ЗРК «не хуже С-300». Цель амбициозная, но позволяет белорусским производителям надеяться на то, что у комплекса Бук-МБ3К будет заказчик как минимум в лице Минобороны Республики Беларусь.
В Минске широкой общественности демонстрировали концепты и разведывательные беспилотники, а также аппараты, адаптированные под использование боевой нагрузки. Так, на выставке MILEX-2019 583-й авиаремонтный завод представил концепт-проект барражирующего боеприпаса «Сарыч» с массой БЧ 3 кг, беспилотник может находиться в воздухе до 30 минут, а скорость его полета составляет не менее 90 км/ч. «Завод точной электромеханики» представил мультикоптер «Грач», способный поднять до 3,6 кг полезной нагрузки и совершать полеты на скорости до 65 км/ч, максимальная дальность полета – 18 км. КБ «Дисплей» демонстрировал простую модель мультикоптера с возможностью подвеса 1-2 РПГ-26, время полета данных беспилотников ограничено 25 минутами, а дальность управления не превышает двух километров. Помимо этого свои модели беспилотных аппаратов демонстрировал «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси (были представлены модели Бусел, Ястреб и Буревестник-МБ).
Пока что это достаточно сырые образцы с невысокими летно-техническими характеристиками, которые не отвечают амбициозным задачам, поставленным перед белорусским ВПК, одной из целей которого является разработка отечественного ударного БПЛА с комплексом вооружения. Как отмечают белорусские эксперты, представленные на выставке беспилотники не отвечают требованиям вооруженных сил, которые рассчитывают получать в свое распоряжение БПЛА, способный высокоточным вооружением поражать объекты противника, не входя в зону действия его войсковой ПВО (то есть на дистанции не меньше 20 километров). Выходом из ситуации в краткосрочной перспективе может быть либо импорт в Белоруссию готовой продукции, либо сборка на территории республики ударных БПЛА иностранного производства, к примеру, китайской техники, так как с Пекином у Минска налажено очень хорошее военно-техническое сотрудничество.
РСЗО «Полонез» на параде в Минске
ВПК Республики Беларусь сегодня
ВПК Белоруссии сегодня – это прямое наследие Советского Союза. Республика традиционно отличалась высокой долей военного производства в своей экономике. Так на территории Белорусской ССР размещалось примерно 120 организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе 15 КБ и НИИ. Несмотря на достаточно большое количество оборонных предприятий, практически все они имели одну особенность, из-за своего приграничного расположения на территории Белоруссии не размещали крупные предприятия по выпуску основных систем вооружений и основных видов конечной оборонной продукции. Практически единственным исключением из данного правила, стал Минский автомобильный завод, который специализировался на производстве тяжелых колесных тягачей для монтажа разных образцов вооружения, в первую очередь ракетных систем. В целом же многие оборонные предприятия Белоруссии выполняли роль субподрядчиков и специализировались на выпуске различных подсистем и комплектующих.
По сути, данная ситуация сохраняется и сегодня. Одной из главных фишек ВПК Белоруссии является выпуск специализированной колесной техники, которая пользуется спросом в мире и используется в качестве шасси для различных систем вооружений. Белорусская оборонная промышленность активно занимается модернизацией старой советской боевой техники, которая до сих пор широко используется во всем мире. В частности белорусские предприятия занимаются модернизацией советских зенитно-ракетных систем, повышая их боевые возможности и даря вторую жизнь. Оборонная промышленность Республики Беларусь еще в советские годы хорошо освоила выпуск различных оптических приборов военного назначений, прицельных комплексов и систем управления огнем и оружием, радиоэлектронного оборудования и программных комплексов, предназначенных для информационных систем военного назначения. Данная специализация сохраняется и в наши дни. Большим плюсом белорусского ВПК является то, что страна сохранила после развала СССР все 15 КБ и НИИ оборонной направленности, расположенных на своей территории.
При этом постепенно белорусские предприятия ВПК выводят на рынок новые образцы. В частности, страна может занять свою нишу на рынке бронированной колесной техники, в том числе бронемашин, защищенных от подрыва MRAP. Определенные успехи связаны с РСЗО «Полонез». Эта совместная белорусско-китайская разработка достаточно перспективна и уже сегодня пользуется спросом на рынке стран СНГ. Новым направлением развития для ВПК Белоруссии может стать беспилотная авиация, в том числе ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые демонстрировались на выставке MILEX-2019.
Шасси МЗКТ-692250
Большая часть белорусского экспорта вооружений приходится на Россию. Вооруженные силы Российской Федерации традиционно закупают колесные тягачи белорусского производства, а российские оборонные предприятия широкую гамму деталей, узлов и агрегатов, которые затем устанавливаются на российскую технику. Один из самых известных примеров – многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», разработанный специалистами минского предприятия «Пеленг». Данный прицел устанавливается на многие образцы российской бронетехники.
Помимо России, белорусская военная продукция широко идет на экспорт в страны Африки, Азии и СНГ, особенно в те страны, где велика доля советского вооружения. По данным SIRPI, крупными иностранными покупателями белорусского оружия являются Вьетнам, Судан и Мьянма. Согласно официальной статистике Госкомвоенпрома, география поставок белорусских вооружений и военной техники растет все последние годы. В 2016 году стран-покупателей было 60, в 2017 – 69, а в 2018 белорусскую военную продукцию приобрели уже 76 государств. При этом поставки часто касаются высокотехнологичных систем вооружений, к примеру, зенитно-ракетных комплексов и систем РСЗО. В 2018 году экспорт вооружений и военной техники из Белоруссии, по данным Госкомвоенпрома, составил 1 миллиард 49 миллионов долларов США. С 2011 года по 2018 год данный показатель практически удвоился, что позволяет сегодня небольшому государству из Восточной Европы входит в ТОП-20 мировых экспортеров вооружений.
Особые надежды ВПК Белоруссии связывает с развитием сотрудничества со странами постсоветского пространства. В рамках выставки MILEX-2019 были озвучены планы о крупных поставках военной продукции из Белоруссии в Казахстан, в том числе создание на территории Казахстана совместных предприятий, в том числе занятых разработкой и выпуском беспилотной авиации. Еще одним крупным партнером Республики Беларусь является Азербайджан, который в 2018 году приобрел у Минска военной продукции на такую же или даже большую сумму, чем у России. Именно Азербайджан является стартовым заказчиком РСЗО «Полонез», в 2018 году данные комплексы заступили на вооружение азербайджанской армии. К наиболее перспективным и амбициозным программам белорусского ВПК можно отнести и планы по разработке собственного ракетного вооружения, речь идет о зенитных и баллистических ракетах. В рамках этих планов Минск активно работает над локализацией производства ракетных двигателей разных классов.
Колесная составляющая белорусского ВПК
Большое значение для ВПК Белоруссии играет колесная техника специального назначения. При этом белорусские предприятия конкурируют в этом сегменте не только с производителями из других стран, но и сами с собой. Одной из идей ВПК и белорусской армии является перевод всей советской техники на колесную базу белорусских производителей, а также разработка бронемашин разных классов и разного назначения. Стоит отметить, что в нише колесной техники МЗКТ конкурирует с МАЗом. В частности в рамках выставки MILEX-2019 зрителям были показаны варианты перевода советских РСЗО «Ураган» и ЗРК «Оса» на шасси МАЗ-6317. Выбор продукции компании МАЗ был связан с практически вдвое меньшей ценой, чем у сопоставимой по техническим характеристикам специальной техники МЗКТ.
Бронеавтомобили семейства ASILAK, фото: abw.by
Помимо грузовой техники и тягачей, в Белоруссии работают над созданием современной бронированной колесной техники. На выставке в Минске зрителям и военным специалистам из других стран демонстрировались три новинки ВПК Республики Беларусь: линейка легкобронированных автомобилей ASILAK от компании БСВТ-новые технологии, универсальная боевая платформа (УБП) от компании «ОКБ ТСП» и полноценный бронеавтомобиль класса MRAP «Защитник» разработки 140-го ремонтного завода из Борисова.
Компания «БСВТ — новые технологии» представила на выставке MILEX-2019 сразу шесть легкобронированных автомобилей линейки «Асилак»: APC-10, APC-6, ASV, Cargo, AMEV и SHTS. Машины отличаются модульной конструкцией, что позволяет легко создавать автомобили требуемой конфигурации под конкретного заказчика. Общее для всех бронеавтомобилей линейки – это мощный дизель (200 л.с.), трансмиссия, рама, силовой передний бампер и противоминная защита. Стоит отметить, что это бронеавтомобиль, построенный на шасси ГАЗ. Возможно, является белорусской адаптацией российского бронеавтомобиля «Буран», который впервые был продемонстрирован еще в 2017 году. Снаряженная масса бронеавтомобиля изменяется от 5,6 до 8,5 тонны в зависимости от модификации (карго, десантный, медицинский, автомобиль управления т.д.).
Защитное транспортное средство многоцелевого назначения «Защитник» представляет собой классический MRAP, новинка более всего похожа на российские бронемашины «Тайфун-У» капотной компоновки. По заверениям 140-го ремонтного завода, «Защитник» может использоваться для транспортировки личного состава, в том числе спецподразделений, и в качестве платформы для создания машин разного назначения (разведывательный бронеавтомобиль, командно-штабная машина, машина связи и т.д.). Полная масса бронеавтомобиля – 19,8 тонн. Вместимость – 14 человек, двое сидят в кабине, еще 12 размещаются в десантном отсеке-модуле, посадка лицом к лицу. Покинуть бронеавтомобиль можно через заднюю дверь-аппарель, а также четыре боковых двери и три люка, расположенных в крыше корпуса. Конструкция сидений десантников и V-образная форма днища доказывают нам, что перед нами действительно MRAP, но вот каких-либо технических характеристик по противоминной защите производитель не приводит.
Бронеавтомобиль «Защитник» фото: abw.by
Бронеавтомобиль «Защитник», фото: abw.by
Третья новинка – универсальная боевая платформа от НП ООО «ОКБ ТСП». Бронеавтомобиль изначально создавался как платформа для установки модулей различного назначения и их использования в боевых условиях. Демонстрируемый на выставке образец был оснащен транспортны модулем, в котором с комфортом могут разместиться 9 солдат с вооружением. Также возможна установка модуля с комплектом вооружения от крупнокалиберных пулеметов до противотанковых управляемых ракет, командно-штабного модуля и санитарного модуля. В санитарном варианте бронеавтомобиль может использоваться для эвакуации раненых с поля боя, а также оказания им первой медицинской помощи. Экипаж и десант защищены от поражения 7,62-мм бронебойными пулями винтовки СВД и осколков мин 16-мм стальной броней.
Бронеавтомобиль УБП, фото: abw.by
Бронеавтомобиль УБП, фото: abw.by
РСЗО «Полонез» и оперативно-тактическая ракета для него
Как и в 2017 году, огромный интерес посетителей выставки был прикован к РСЗО «Полонез» на шасси МЗКТ-7930 и новой ракете для данной установки. Рядом с боевой машиной демонстрировался макет новой оперативно-тактической ракеты, который внешне повторял образец, демонстрировавшийся в Минске двумя годами ранее, а также транспортно-пусковой контейнер для новой ракеты. В настоящее время белорусский ВПК работает над созданием собственной оперативно-тактической ракеты с дальностью полета около 300 км, в таком виде ракету планируют поставлять на экспорт. Скорее всего, исходной точкой в процессе создания новой белорусской ракеты выступает китайская ракета M20, которую специалисты называли конкурентом российского «Искандера». Сообщается, что для белорусской армии «Завод точной электромеханики» готов разработать ракету с дальностью стрельбы до 500 км. По заверениям разработчиков, новая ракета комплектуется боевой частью массой 370 кг и комплексной системой наведения, которая обеспечивает круговое вероятное отклонение в 7 метров на максимальной дальности полета, для сравнения для обычных ракет «Полонеза» КВО составляет 30 метров.
РСЗО «Полонез» и макет оперативно-тактической ракеты
Как отмечают белорусские специалисты, в разрабатываемой оперативно-тактической ракете используются агрегаты и узлы иностранного производства, но двигатель – полностью белорусская разработка, созданная инженерами «Завода точной электромеханики». Пока что демонстрируемая на выставках ракета проходит по разряду концептов. Полноценная разработка с производством в металле станет возможна лишь при наличии интереса со стороны заказчиков. В то же время Минобороны Республики Беларусь пока что делает ставку на модернизацию уже выпущенных РСЗО «Полонез» до версии «Полонез-М», которые также в состоянии использовать боеприпасы с максимальной дальностью полета до 300 км. Известно, что первые испытания ракет с подобной дальностью полета состоялись в Белоруссии еще в 2017 году.
Белорусские системы ПВО
Одним из главных экспонатов выставки MILEX-2019 стал вариант белорусского зенитно-ракетного комплекса Бук-МБ3К. Данный зенитный ракетный комплекс средней дальности является примером удачной модернизации уже существующих систем вооружений, общих для вооруженных сил России и Белоруссии. Белорусский вариант модернизации комплекса предполагает не только перевод на колесное шасси МЗКТ-692250, но и, что гораздо более ценно, использование новой зенитной управляемой ракеты ЗУР 9M318. Важной особенностью является и то, что вся аппаратура комплекса была переведена на новую элементную базу с широким использованием современных цифровых технологий. В этом вопросе у белорусского ВПК никогда не было особых проблем.
Для ЗРК Бук-МБ3К конструкторы из ОКБ ТСП создали также абсолютно новую РЛС с фазированной антенной решеткой, благодаря чему были существенно увеличены разведывательные возможности данного комплекса ПВО. Комплекс оснащается тепловизором, новым лазерным дальномером, оптическим каналом наведения, которые входят в состав новой оптико-электронной системы обнаружения и сопровождения воздушных целей. Производитель особо подчеркивает, что представленный в Минске ЗРК — полностью белорусская разработка.
Стоит отметить, что возможности хорошо знакомого нам «Бука» действительно серьезно выросли. Белорусская модернизация комплекса в состоянии обнаруживать цели типа фронтового истребителя МиГ-29 на дистанции до 130 км (при использовании тепловизионно-оптической системы – 40 км). ЗРК Бук-МБ3К в состоянии обстреливать одновременно 6 воздушных целей на дальности до 70 км. Самоходная огневая установка, выполненная на шасси МЗКТ-692250, несет 4 ракеты ЗУР 9M318.
ЗРК Бук-МБ3К, фото: TUT.BY
Зенитная управляемая ракета 9М318 в состоянии поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1350 м/с на удалении от 3 до 70 км от установки и на высоте от 15 метров до 25 километров. Как отмечают белорусские журналисты, в ракеты используется импортная элементная база, китайское ракетное топливо и белорусский ракетный двигатель. Практических пусков новой ракеты пока что не проводилось, это следующий этап. Российские военные эксперты полагают, что ракета является модернизацией или адаптацией российской 9М317, но с активной радиолокационной головкой самонаведения. Так или иначе, ракетой интересуются белорусские военные, так как ранее президентом страны Александром Лукашенко была поставлена задача разработки белорусского ЗРК «не хуже С-300». Цель амбициозная, но позволяет белорусским производителям надеяться на то, что у комплекса Бук-МБ3К будет заказчик как минимум в лице Минобороны Республики Беларусь.
Новые белорусские беспилотники
В Минске широкой общественности демонстрировали концепты и разведывательные беспилотники, а также аппараты, адаптированные под использование боевой нагрузки. Так, на выставке MILEX-2019 583-й авиаремонтный завод представил концепт-проект барражирующего боеприпаса «Сарыч» с массой БЧ 3 кг, беспилотник может находиться в воздухе до 30 минут, а скорость его полета составляет не менее 90 км/ч. «Завод точной электромеханики» представил мультикоптер «Грач», способный поднять до 3,6 кг полезной нагрузки и совершать полеты на скорости до 65 км/ч, максимальная дальность полета – 18 км. КБ «Дисплей» демонстрировал простую модель мультикоптера с возможностью подвеса 1-2 РПГ-26, время полета данных беспилотников ограничено 25 минутами, а дальность управления не превышает двух километров. Помимо этого свои модели беспилотных аппаратов демонстрировал «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси (были представлены модели Бусел, Ястреб и Буревестник-МБ).
Барражирующий боеприпас «Сарыч», фото: diana-mihailova.livejournal.com
Мультикоптер «Грач», фото: diana-mihailova.livejournal.com
Пока что это достаточно сырые образцы с невысокими летно-техническими характеристиками, которые не отвечают амбициозным задачам, поставленным перед белорусским ВПК, одной из целей которого является разработка отечественного ударного БПЛА с комплексом вооружения. Как отмечают белорусские эксперты, представленные на выставке беспилотники не отвечают требованиям вооруженных сил, которые рассчитывают получать в свое распоряжение БПЛА, способный высокоточным вооружением поражать объекты противника, не входя в зону действия его войсковой ПВО (то есть на дистанции не меньше 20 километров). Выходом из ситуации в краткосрочной перспективе может быть либо импорт в Белоруссию готовой продукции, либо сборка на территории республики ударных БПЛА иностранного производства, к примеру, китайской техники, так как с Пекином у Минска налажено очень хорошее военно-техническое сотрудничество.
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter