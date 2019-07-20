Русские повсюду. Прикладная русофобия как способ получить министерский портфель

Кто такой Марк Эспер

Когда беспокоит Россия

"Я думаю, что самая большая проблема — Северная Корея. А если смотреть на долгосрочную перспективу, 2025–2035 годы, то Россия. Однако самая большая трудность — это, конечно, Китай с 2035 года и далее. Я имею в виду масштабы страны, ее экономику и все остальное; Китай является стратегическим противником как для Министерства обороны, так и для страны в целом!"

Унылые старые песни о главном. Вместо работы