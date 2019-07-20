Президент о сдерживании цен на бензин: Совсем завинтить - очень опасно
Во время визита президента на Магнитогорский металлургический комбинат сотрудники предприятия поинтересовались у главы государства, почему наблюдается рост цен на моторное топливо (бензин и ДТ) при заявлениях о заморозке цен. Владимир Путин в ответ на этот вопрос заявил, что искусственное сдерживание цен «очень опасно».
Президент РФ:
При этом Владимир Путин отметил, что в текущем году резких скачков цен на бензин не было. По словам главы государства, бензин марки Аи-95 прибавил в цене с начала года около 1,8%, что «ниже уровня инфляции, рост которой около 2,5 процентов».
Напомним, что с 1 июля прекратило своё действие соглашение правительства с нефтяными компаниями по регулированию цен на моторное топливо. Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что нефтяники «не должны заигрываться с ценами».
При этом в правительстве добавили:
Резкие скачки цен на бензин стали наблюдаться в прошлом году, и в связи с этим правительству пришлось идти на такую меру как искусственная заморозка цен на моторное топливо при заключении договорённостей с нефтяными компаниями.
Президент РФ:
Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен.
При этом Владимир Путин отметил, что в текущем году резких скачков цен на бензин не было. По словам главы государства, бензин марки Аи-95 прибавил в цене с начала года около 1,8%, что «ниже уровня инфляции, рост которой около 2,5 процентов».
Напомним, что с 1 июля прекратило своё действие соглашение правительства с нефтяными компаниями по регулированию цен на моторное топливо. Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что нефтяники «не должны заигрываться с ценами».
При этом в правительстве добавили:
Ситуация на рынке топлива на сегодняшний день в целом стабильна.
Резкие скачки цен на бензин стали наблюдаться в прошлом году, и в связи с этим правительству пришлось идти на такую меру как искусственная заморозка цен на моторное топливо при заключении договорённостей с нефтяными компаниями.
- Использованы фотографии:
- кремлин.ру
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter