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В Пентагоне заявили о подготовке к операции "Страж" в ответ на захват Ираном танкера

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Центральное командование США заявляет о подготовке очередной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечено, что военная операция «станет ответом Ирану на захват британского танкера».

В Пентагоне заявили о подготовке к операции "Страж" в ответ на захват Ираном танкера



Напомним, что несколько дней назад КСИР задержали танкер, который, как теперь выясняется, перевозил принадлежащую Соединённому королевству нефть. Это стало ответом на захват танкера с иранской нефтью британскими морпехами в районе Гибралтара. Обе страны заявили, что нефть была "контрабандной".

В Пентагоне сообщают, что операция «Страж» начинается с переброски американского контингента в Саудовскую Аравию. Несколькими днями ранее в эту страну были направлены около 500 военнослужащих армии США. Было заявлено, что на авиабазу в Саудовской Аравии также перебросят истребители F-22 и комплексы Patriot.

При этом операцию «Страж» военное командование США описывает в качестве «морской международной». О том, чем конкретно американцы планируют заниматься в ходе «Стража», официально не сообщается.

Эксперты считают, что американский военный контингент совместно с союзниками попытается блокировать иранские морские порты. Если это действительно так, то такие действия способны привести к скачку цен на нефть и к полномасштабной войне в регионе.
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