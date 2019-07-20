В Пентагоне заявили о подготовке к операции "Страж" в ответ на захват Ираном танкера

Центральное командование США заявляет о подготовке очередной военной операции на Ближнем Востоке. Отмечено, что военная операция «станет ответом Ирану на захват британского танкера».Напомним, что несколько дней назад КСИР задержали танкер, который, как теперь выясняется, перевозил принадлежащую Соединённому королевству нефть. Это стало ответом на захват танкера с иранской нефтью британскими морпехами в районе Гибралтара. Обе страны заявили, что нефть была "контрабандной".В Пентагоне сообщают, что операция «Страж» начинается с переброски американского контингента в Саудовскую Аравию. Несколькими днями ранее в эту страну были направлены около 500 военнослужащих армии США. Было заявлено, что на авиабазу в Саудовской Аравии также перебросят истребители F-22 и комплексы Patriot.При этом операцию «Страж» военное командование США описывает в качестве «морской международной». О том, чем конкретно американцы планируют заниматься в ходе «Стража», официально не сообщается.Эксперты считают, что американский военный контингент совместно с союзниками попытается блокировать иранские морские порты. Если это действительно так, то такие действия способны привести к скачку цен на нефть и к полномасштабной войне в регионе.