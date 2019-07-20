Неизвестный беспилотник атаковал "иранскую военную базу" в Ираке

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает об операции, которая была проведена в воздушном пространстве Ирака. В сообщении говорится о том, что «неизвестный» беспилотник после пересечения иракской воздушной границы нанёс удар по «военной базе Ирана», расположенной в провинции Салах-эд-Дин (центральная часть страны).По заявлениям представителей упомянутого телеканала, в результате удара по иранской базе погиб один представитель Корпуса стражей исламской революции, ранения получили несколько представителей «Хизбаллы».По некоторым данным, речь идёт о нанесении удара по базе шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Тегераном.На телеканале «Аль-Арабия» заявили, что на этой базе в Ираке хранились «иранские баллистические ракеты, доставленные с иранской территории на нескольких грузовиках». Несколько ракет были уничтожены в результате удара с воздуха.Журналисты обратились к официальному представителю Пентагона с вопросом о том, принадлежал ли ударный беспилотник, использовавшийся при операции в иракском воздушном пространстве, Соединённым Штатам. В Пентагоне заявили о непричастности США к нанесению этого удара. Это дало повод ближневосточным журналистам предположить, что удар наносился израильским БПЛА.В Минобороны Израиля информацию о применении беспилотника в иракском воздушном пространстве не комментируют.