Путин усомнился в участии британских спецслужб в отравлении Скрипалей
Российский лидер Владимир Путин не считает, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили британские спецслужбы. Об этом президент заявил в интервью, данном американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
По мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вряд ли отравили специальные службы Великобритании.
- заявил российский президент: его слова «Военное обозрение» цитирует по расшифровке, размещенной на сайте Кремля.
В тоже время, Стоун повторно задал этот вопрос, апеллировав в к тому, что Скрипаль, по его данным, собирался вернуться в Россию, и именно этим можно объяснить возможные действия англичан. Президент подтвердил, что слышал о вероятном прошении Скрипаля о возвращении того в Россию, однако отверг наличие у бывшего шпиона важной информации, так как тот давно «вышел из обоймы». Впрочем, Путин гипотетически допустил возможность попытки убийства двойного агента и его дочери британцами:
Однако в дальнейшем разговоре Путин все же повторно выразил сомнение в отравлении Скрипалей англичанами, четко ответив: «я не верю». Также он сообщил, что ему неизвестно нынешнее местонахождение Сергея Скрипаля:
Так же заявления президента Путина вполне можно трактовать как то, что он вообще не верит в факт отравления, но определённых игр британских спецслужб не исключает.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в городе Солсбери. Впоследствии было объявлено, что они отравились нервнопаралитическим веществом «Новичок». Также от действия препарата погибла женщина, друг которой нашел флакон из-под яда, замаскированный под духи. Официальный Лондон обвинил в отравлении бывшего шпиона и его дочери Москву, которая отрицает свое участие в инциденте.
Данное происшествие серьезно осложнило взаимоотношения России и Соединенного Королевства. В Российской Федерации неоднократно звучали обвинения в попытке отравления Скрипалей британскими спецслужбами в провокационных целях.
Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ, был арестован в 2006 году российскими спецслужбами и осужден за государственную измену в форме шпионажа в пользу Великобритании. Лишен воинского звания. В 2010 году был освобожден в рамках сделки по обмену на арестованных российских разведчиков, после чего экстрадирован в Великобританию. Получил местное гражданство, при этом сохранив российское.
По мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вряд ли отравили специальные службы Великобритании.
Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю.
- заявил российский президент: его слова «Военное обозрение» цитирует по расшифровке, размещенной на сайте Кремля.
В тоже время, Стоун повторно задал этот вопрос, апеллировав в к тому, что Скрипаль, по его данным, собирался вернуться в Россию, и именно этим можно объяснить возможные действия англичан. Президент подтвердил, что слышал о вероятном прошении Скрипаля о возвращении того в Россию, однако отверг наличие у бывшего шпиона важной информации, так как тот давно «вышел из обоймы». Впрочем, Путин гипотетически допустил возможность попытки убийства двойного агента и его дочери британцами:
Если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был.
Однако в дальнейшем разговоре Путин все же повторно выразил сомнение в отравлении Скрипалей англичанами, четко ответив: «я не верю». Также он сообщил, что ему неизвестно нынешнее местонахождение Сергея Скрипаля:
Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется.
Так же заявления президента Путина вполне можно трактовать как то, что он вообще не верит в факт отравления, но определённых игр британских спецслужб не исключает.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке в городе Солсбери. Впоследствии было объявлено, что они отравились нервнопаралитическим веществом «Новичок». Также от действия препарата погибла женщина, друг которой нашел флакон из-под яда, замаскированный под духи. Официальный Лондон обвинил в отравлении бывшего шпиона и его дочери Москву, которая отрицает свое участие в инциденте.
Данное происшествие серьезно осложнило взаимоотношения России и Соединенного Королевства. В Российской Федерации неоднократно звучали обвинения в попытке отравления Скрипалей британскими спецслужбами в провокационных целях.
Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ, был арестован в 2006 году российскими спецслужбами и осужден за государственную измену в форме шпионажа в пользу Великобритании. Лишен воинского звания. В 2010 году был освобожден в рамках сделки по обмену на арестованных российских разведчиков, после чего экстрадирован в Великобританию. Получил местное гражданство, при этом сохранив российское.
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