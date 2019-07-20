Путин усомнился в участии британских спецслужб в отравлении Скрипалей

Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю.

Если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был.

Понятия не имею. Он же шпион, он все время прячется.