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Советник Зеленского: Президент может отдать приказ держаться за каждую пядь земли

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Один из советников украинского президента (Никита Потураев) высказался по поводу заявлений в СМИ о нерешительности Владимира Зеленского. По словам Потураева, сомневаться в решительности Зеленского не нужно.

Советник Зеленского: Президент может отдать приказ держаться за каждую пядь земли



Из заявления Потураева, назвавшего президента Украины Володей, о возможности наступления ВСУ на Донбассе в интервью украинскому «Цензору»:

Если будет необходимо двинуться вперёд (…) он отдаст такой приказ.

Советник украинского президента заявил, что его начальник «если необходимо, даст приказ о всеобщей мобилизации».

Потураев:

Может Зеленский отдать приказ защищаться до конца и держаться за каждую пядь земли? Да!

Интервьюер после такого заявления отметил, что это «очень важно».

По словам г-на Потураева, для Владимира Зеленского многое значит жизнь человека, «но есть вещи, которые стоят больше».

Советник Зеленского добавил, что «Володя – человек решительный».



Напомним, что на завтра намечены внеочередные выборы в Верховную раду Украины. На данный момент в тройке лидеров по опросам три политических силы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Партия европейской солидарности» (ПЕС). При этом партия Зеленского «Слуга народа» существенно опережает своих конкурентов, имея около 42% общественной поддержки. Порошенковская ПЕС – около 8%, у партии Бойко и Медведчука – примерно 15% одобрения. Тимошенковская «Батькивщина», по опросам, балансирует на грани прохождения – 5-6%.
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