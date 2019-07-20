Советник Зеленского: Президент может отдать приказ держаться за каждую пядь земли

Если будет необходимо двинуться вперёд (…) он отдаст такой приказ.

Может Зеленский отдать приказ защищаться до конца и держаться за каждую пядь земли? Да!

Один из советников украинского президента (Никита Потураев) высказался по поводу заявлений в СМИ о нерешительности Владимира Зеленского. По словам Потураева, сомневаться в решительности Зеленского не нужно.Из заявления Потураева, назвавшего президента Украины Володей, о возможности наступления ВСУ на Донбассе в интервью украинскому «Цензору»:Советник украинского президента заявил, что его начальник «если необходимо, даст приказ о всеобщей мобилизации».Потураев:Интервьюер после такого заявления отметил, что это «очень важно».По словам г-на Потураева, для Владимира Зеленского многое значит жизнь человека, «но есть вещи, которые стоят больше».Советник Зеленского добавил, что «Володя – человек решительный».Напомним, что на завтра намечены внеочередные выборы в Верховную раду Украины. На данный момент в тройке лидеров по опросам три политических силы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Партия европейской солидарности» (ПЕС). При этом партия Зеленского «Слуга народа» существенно опережает своих конкурентов, имея около 42% общественной поддержки. Порошенковская ПЕС – около 8%, у партии Бойко и Медведчука – примерно 15% одобрения. Тимошенковская «Батькивщина», по опросам, балансирует на грани прохождения – 5-6%.