Названа ещё одна страна, вступившая в проект самолёта 6-го поколения

Нам нужны проекты; нам нужны новые вызовы.

Швеция уклоняется от однозначной трактовки сотрудничества с Великобританией

Меморандум о взаимопонимании является отправной точкой для анализа странами условий по более глубокому сотрудничеству в сфере развития перспективных возможностей боевых самолетов, включая будущую разработку JAS 39 Gripen

Меморандум не предполагает долгосрочных обязательств между странами. Он также не является препятствием по проведению обоими государствами аналогичных исследований с другими партнерами.

Британский проект по разработке истребителя 6-го поколения приобрел нового участника, который, впрочем, не готов полностью отдаваться британцам и преследует собственные цели.Шведская компания Saab в пятницу отпраздновала свое присоединение к британскому проекту по созданию ударного самолета шестого поколения. При этом руководители корпорации в ближайшей перспективе в первую очередь заинтересованы в других целях.Гендиректор Saab Хокан Буше назвал перспективу совместной разработки британской концептуальной платформы Tempest лишь одним из нескольких возможных итогов встречи министров обороны двух стран 18 июля.По его словам, «синицей в руках» станет то, что Saab примет участие в передовых исследованиях, которые могут помочь повысить эффективность собственного истребителя Gripen E. Сегодняшние возможности самолета на «75% зависят от программного обеспечения». Оно, по словам Буще, предоставляет новые возможности без существенных аппаратных изменений.- сказал Буше на пресс-конференции, посвященной новому соглашению.Информация о том, что Швеция готовится присоединиться к Tempest, амбициозному плану Соединенного Королевства по созданию военного самолета шестого поколения примерно к 2040 году, появилась несколько недель назад: «Военное обозрение» уже писало об этом. Однако последнее заявление о партнерском соглашении, сделанное министерствами обороны двух государств, касается не столько конкретно этой программы, сколько технологического сотрудничества в целом.Хотя в заявлении Министерства обороны Великобритании в качестве цели упоминается «», описание шведским правительством двустороннего меморандума о взаимопонимании, является более уклончивым.- заявили шведы.Это последнее заявление особенно примечательно, поскольку Tempest не единственная попытка создания истребителя шестого поколения в Европе. Германия и Франция запустили собственную программу, известную как Future Combat Air System (Боевая авиационная система будущего). Страны-участники представили концептуальный макет самолета на Парижском авиасалоне в июне. Также в рамках особой церемонии они официально приняли Испанию в качестве члена команды разработчиков.Буше утверждал, что Швеция является крайне удачным партнером для Великобритании, поскольку скандинавы обладают промышленным потенциалом для производства боевых самолетов. Однако он признал, что многие вопросы в британско-шведском альянсе еще предстоит уладить. Сейчас они изучаются, «дорожная карта» по их решению должна появиться в начале 2021 года.В то же время шведы подчеркивают, что хотят участвовать в любом технологическом исследовании, которое британцы при поддержке американцев, будут проводить для Tempest.