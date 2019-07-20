Война с памятниками: Т-34 в Чернигове пострадал от "коктейля Молотова"

В украинском городе Чернигов произошёл очередной инцидент, связанный с войной против памятников. На этот раз жертвой вандалов стал монумент, воздвигнутый в честь освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Монумент этот представляет собой танк Т-34, стоящий на постаменте.Известно о том, что несколько мужчин бросили в танк бутылку с зажигательной смесью («коктейль Молотова»). В результате этого возникло возгорание. Огонь был потушен прибывшей к месту пожарной командой.В результате воздействия огня обгорела краска на танке.Сообщается, что участниками акции были три человека. Двоих удалось задержать местной полиции. Ими оказались 22-летний местный житель и 33-летний житель города Бахмач.В отношении задержанных в итоге была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Местные националисты заявили, что «акция могла являться провокацией».В местной администрации, комментируя претензии со стороны радикалов по поводу того, почему «коммунистический памятник не убран по закону о декоммунизации», заявили, что танк-памятник подпадает под закон об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войны и не подпадает под нормы закона о декоммунизации. Такой ответ радикалов не устроил.