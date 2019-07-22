Туркестанское восстание – кровавая катастрофа Средней Азии и русского народа

Ходими Джамолак и восстание в Ходженте

Памятник Ходими Джамолак

Причины восстания и его распространение на всю Среднюю Азию

Пощады русским не было: их резали, избивали, не щадя ни женщин, ни детей. Отрезали головы, уши, носы, детей разрывали пополам, натыкали их на пики, женщин насиловали, даже девочек, молодых женщин и девушек уводили в плен,

Ответные меры генерала Куропаткина

Восстание в Тургайских степях

Последствия восстания