В китайской прессе обсуждают "дымящий" эсминец "Быстрый" ВМФ России

Корабль вышел с густым дымом, и русские пользователи сети засняли эту странную сцену.

Военные корабли, которые сжигают топливо на основе тяжёлой нефти, при запуске двигателей все такие, и американские корабли тоже не исключение. После того, как двигатель перешел в устойчивое состояние, дым исчез.