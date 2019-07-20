Япония планирует отправить на Луну "Тойоту"

Прототип лунохода станет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля.

У Японии большие планы на Луну

Япония готовится запустить собственный луноход. Его должна построить компания Toyota. Особенностью нового исследовательского аппарата станет то, что в его разработке будут использовать технологии коммерческих автомобилей.Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Toyota Motor Corporation подписали на днях трехлетнее соглашение о сотрудничестве. В рамках договора стороны собираются разработать луноход, который будет использовать технологии коммерческих машин на топливных элементах. В частности, в основу может лечь гибридная водородная модель Mirai.В течении трехлетнего периода JAXA и Toyota собираются производить и тестировать прототипы нового управляемого лунного вездехода, который займется исследованием поверхности спутника Земли в рамках международного проекта.Техническое задание будет сформировано в 2019 году, в 2020-м стороны надеются получить первый прототип.- говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Toyota Motor Co.Экспериментальный образец станет уменьшенной копией будущего лунохода. Конечный вариант, который должен отправится на Луну около 2029 года, будет примерно соответствовать среднеразмерному автобусу. В длину японский луноход должен достигать 6 метров, его ширина должна составить 5,2 метра, а высота — 3,8 метра. Рабочая зона для космонавтов будет занимать примерно 13 м2. Прототип в масштабе 1:1 должен увидеть свет к 2022 г.Перспективный ровер будет использоваться для миссий по исследованию полярных областей Луны с целью изучения возможности использования ресурсов земного спутника, (к примеру, замороженной воды), и приобретения технологий, позволяющих исследовать поверхности массивных небесных тел.1 июля 2019 года Toyota основала специализированный Лунный Исследовательский Мобильный Завод; к концу года компания планирует расширить штат сотрудников этого предприятия до 30 человек.Японское аэрокосмическое агентство планирует, что с новым луноходом космонавты могут работать на Луне не менее шести недель, а сам аппарат сможет преодолевать расстояние в тысячу километров. Предполагается, что, жилая кабина будет оборудована системой подачи кислорода. Так исследователям спутника Земли не придется проводить весь срок пребывания на Луне в скафандрах.Вместимость лунохода – от 2 до 4 человек. На ровере будет установлена складная солнечную панель, которая в случае необходимости будет генерировать электричество. Управление будет как ручным, так и дистанционным.Первым в мире планетоходом, успешно работавший на поверхности другого небесного тел, стал советский «Луноход-1» (Аппарат 8ЕЛ № 203). Он активно действовал на поверхности Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года, проехал 10 540 метров.