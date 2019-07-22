Подводные камни при подписании военного контракта в США

Ни для кого не секрет, что армия США строится на контрактной основе, причём многие подписывают контракт в том числе для последующего получения американского гражданства. Среди таких и "наш старый знакомый" по прошлым публикациям - бывший военнослужащий украинской армии Иван Руденко. Чтобы узнать определённые нюансы службы в США по контракту из первых уст, придётся, как говорят отдельные наши читатели, снова "прорекламировать канал".На сегодняшний день в США армия - крупнейший работодатель, обеспечивающий военнослужащих неплохой заработной платой и множеством льгот, как утверждает Руденко. Несмотря на серьёзные физические нагрузки и жёсткий отбор, количество желающих заключить контракт с Минобороны США не уменьшается. Желающий служить может заключить с государством контракт сроком от 2 до 6 лет. Контракт представляет собой документ порядка 9 страниц, состоящий из нескольких частей.Однако многие молодые ребята в возрасте 18-20 лет, пришедшие подписывать контракт в США, крайне бегло проходят этот этап, не вчитываясь в условия контракта и, тем самым, пропуская те нюансы, о которых им следовало бы знать. В конечном итоге всегда находятся те, которые остаются недовольны прохождением службы. По статистике лишь 1 из 10 желающих служить читает контракт от «корки до корки». Судя по всему, автор ролика один из таких.Автор видео рассмотрит некоторые нюансы и подводные камни контракта, которые непосредственно будут отображаться на жизни военнослужащего в рядах армии США.