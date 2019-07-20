Артиллерия САА уничтожает лагеря террористов в Идлибе и Хаме
Представители информационного департамента сирийской правительственной армии сообщают о ходе боевых действий против боевиков на юге провинции Идлиб. Из сообщений следует, что сирийская армия использует ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня против позиций боевиков в районе населённого пункта Хан-Шейхун. Именно этот город боевики успели превратить в свою неофициальную столицу, создав несколько линий укреплений в его окрестностях.
Сирийская артиллерия наносит удары по террористам группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещена в РФ*) не только на юге Идлиба, но и на севере Хамы. Накануне были показаны кадры использования российских ВКС при нанесении ударов по боевикам на севере Сирии. Боевики готовили ракетную атаку позиций сирийских войск. Точечными ударами ВКС ракеты и пусковые установки были уничтожены.
На текущий момент ствольной артиллерией и РСЗО САА обрабатывает позиции боевиков в районе городов Закят, Аль-Латамна, Кафр-Зита и Джейш-аль-Исса. В результате массированного артиллерийского обстрела сирийским войскам удалось уничтожить несколько грузовиков, которые перевозили оружие и боеприпасы. По некоторым данным, этот груз шёл с территории Турции. Информацию о грузе добыла сирийская разведка.
Одно из направлений удара – лагерь террористической группировки «Исламская партия свободного Туркестана»*. Боевики этой группировки успели обустроить лагерь на границе с провинцией Латакия. О результатах нанесения удара по лагерю террористов пока не сообщается.
Сирийская артиллерия наносит удары по террористам группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещена в РФ*) не только на юге Идлиба, но и на севере Хамы. Накануне были показаны кадры использования российских ВКС при нанесении ударов по боевикам на севере Сирии. Боевики готовили ракетную атаку позиций сирийских войск. Точечными ударами ВКС ракеты и пусковые установки были уничтожены.
На текущий момент ствольной артиллерией и РСЗО САА обрабатывает позиции боевиков в районе городов Закят, Аль-Латамна, Кафр-Зита и Джейш-аль-Исса. В результате массированного артиллерийского обстрела сирийским войскам удалось уничтожить несколько грузовиков, которые перевозили оружие и боеприпасы. По некоторым данным, этот груз шёл с территории Турции. Информацию о грузе добыла сирийская разведка.
Одно из направлений удара – лагерь террористической группировки «Исламская партия свободного Туркестана»*. Боевики этой группировки успели обустроить лагерь на границе с провинцией Латакия. О результатах нанесения удара по лагерю террористов пока не сообщается.
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