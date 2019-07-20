ДНР обвинила ВСУ и «Правый сектор» в обстреле собственного города в преддверии перемирия
Город Красногоровка, находящийся на подконтрольной Киеву территории, подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Украинский город Красногоровка обстреляли украинские же силовики. Информацию об этом распространил представитель Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. По его утверждению, информацию подтверждают следственные органы Украины. Слова Безсонова опубликовало информационное агентство РИА Новости.
Безсонов заявляет, что со стороны совместного опорного пункта вооруженных сил Украины и «Правого сектора» (*экстремистская организация запрещена на территории Российской Федерации) был открыт огонь в сторону жилого дома, расположенного на той же улице в 500 метрах от места базирования силовиков. Обстрел вёлся из СПГ-9.
На сайте полиции Донецкой области приводится более подробное описание ситуации. Так, по словам местных полицейских, граната из СПГ-9 попала в участок по улице Чайковского, где в тот момент на огороде работал 60-летний мужчина.
Пострадавшего немедленно доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком III степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимы с жизнью.
По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч. 3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
Представитель НМ ДНР подчеркивает, что провокацию организовал «Правый сектор»* для того, чтобы впоследствии обвинить в обстреле силы Донецкой Народной Республики и обострить ситуацию в регионе.
Безсонов также отмечает, что этот факт уже подтвердили украинские следователи, а также местные жители. По его словам, в настоящее время проводится розыск стрелявшего националиста.
– подчеркнул представитель НМ.
«Военное обозрение» напоминает, что с 21 июля вступает в действие соглашение о бессрочном прекращении огня. Его согласовала трехсторонняя группа на переговорах, прошедших в Минске.
Приказ о полном прекращении огня с означенной даты издан и доведен до всех подразделений ДНР. Соглашение включает в себя «прекращение огня, запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня».
Украинский город Красногоровка обстреляли украинские же силовики. Информацию об этом распространил представитель Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. По его утверждению, информацию подтверждают следственные органы Украины. Слова Безсонова опубликовало информационное агентство РИА Новости.
Безсонов заявляет, что со стороны совместного опорного пункта вооруженных сил Украины и «Правого сектора» (*экстремистская организация запрещена на территории Российской Федерации) был открыт огонь в сторону жилого дома, расположенного на той же улице в 500 метрах от места базирования силовиков. Обстрел вёлся из СПГ-9.
Украинская версия
На сайте полиции Донецкой области приводится более подробное описание ситуации. Так, по словам местных полицейских, граната из СПГ-9 попала в участок по улице Чайковского, где в тот момент на огороде работал 60-летний мужчина.
Пострадавшего немедленно доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком III степени. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимы с жизнью.
По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч. 3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
Провокацию организовал «Правый сектор»
Представитель НМ ДНР подчеркивает, что провокацию организовал «Правый сектор»* для того, чтобы впоследствии обвинить в обстреле силы Донецкой Народной Республики и обострить ситуацию в регионе.
Безсонов также отмечает, что этот факт уже подтвердили украинские следователи, а также местные жители. По его словам, в настоящее время проводится розыск стрелявшего националиста.
Надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления.
– подчеркнул представитель НМ.
«Военное обозрение» напоминает, что с 21 июля вступает в действие соглашение о бессрочном прекращении огня. Его согласовала трехсторонняя группа на переговорах, прошедших в Минске.
Приказ о полном прекращении огня с означенной даты издан и доведен до всех подразделений ДНР. Соглашение включает в себя «прекращение огня, запрет на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня».
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