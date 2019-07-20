Хусит - самый эффективный боец Ближнего Востока

Обмундирование, вооружение, экипировка

Питание

Места дислокации

Денежное довольствие

Сегодня «Военное обозрение» в рубрике «Чтиво выходного дня» представляем факты о том, что наиболее эффективным и оптимизированным бойцом Ближнего Востока является среднестатистический боец хуситских вооружённых формирований. Напомним, что хуситы действуют в основном на территории Йемена, противостоя так называемой арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Официальное название группировки – «Ансар Аллах». Состоит группировка преимущественно из шиитов. Название «хуситы» она получила по имени своего основателя – Хусейна аль-Хуси.Итак, что же делает представителя хуситов самым эффективным солдатом в мире?Видавший виды «Калаш» в руках с парой магазиной на скотче, тюрбан (куфия) на голове, сандалии на ногах, холщовые штаны и куртка (возможно, доставшаяся от почившего сослуживца). Стоимость «обмундирования» без учёта АК в переводе на российскую валюту – не дороже 1-2 тысяч рублей. Крупно повезло, если где-то раздобыл армейский бушлат. Вполне возможно, что и в качестве трофея. Настоящий апогей оптимизации, если учесть, что основной противник хусита – саудит – экипирован на сумму, по самым скромным оценкам, в 40-50 раз превышающую «хуситскую».Горсть варёных бобов, лепёшка, финики, фляжка воды – типичный дневной рацион среднестатистического хусита. Крайне редкий случай – мясо (баранина или козлятина). Общая стоимость дневного рациона – не выше 150 рублей. За такую сумму у того же саудовского солдата в рационе, разве что, бутилированная вода.Как такового понятия «база (лагерь) хуситов» не существует. Причина проста – в противном случае все эти лагеря и базы давно были бы уничтожены саудовской или американской боевой авиацией. Если говорить о некоем подобии базы, то это горные пещеры или сеть подземных тоннелей, растягивающихся порой на несколько километров – с подземными же коммуникациями. Чаще всего «местом дислокации» хусита является любая складка местности, откуда можно вести прицельный огонь по противнику, включая его конвои и колонны. По понятным причинам, каких-либо высоких расходов оборудование «внелагерных» мест дислокации не требует. Сапёрная лопатка – основной инструмент для обустройства на местности. Камни в помощь.Пожалуй, самая закрытая тема с точки зрения освещения в прессе. Так как война давно стала фактическим атрибутом жизни в Йемене, многие молодые люди ищут возможность заработка именно на ней, в том числе вступая в ряды хуситов. Большинство населения живёт на 2-3 доллара в день, а потому денежное довольствие представителя вооружённой группировки в 300-400 долларов в месяц в Йемене считается заоблачным. Деньги, как считают в Йемене, придут сами, если у тебя «пристрелянный» «Калаш», и лучше - пулемёт. А уж если появляется "неведомо откуда" ПТУР, то...Именно поэтому хуситу важно не захватить подбитый «Абрамс», а сделать «селфи» на его фоне, после чего сжечь.Содержание роты хуситов, вероятно, обходится дешевле содержания одного солдата ВС Саудовской Аравии.Вывод простой: люди с АК на плече, в сандалиях и с горсткой фиников годами наносят ущерб отлично экипированной и вооружённой саудовской коалиции, сжигая современную военную технику, включая танки «Абрамс» и броневики «Ошкош», не позволяя противнику овладеть территорией не самой большой по площади страны арабского востока.