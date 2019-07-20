Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Чуден Днепр при тихой, как говаривал классик, погоде. Чудна и украинская военно-техническая логистика. Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблейпостройки.Речь идёт о двух корветах, которые были построены в конце 80-х годов на рыбинском судостроительном предприятии «Вымпел». На данный момент корветы Metalowiec и Rolnik находятся в Польше. С 2013 года они выведены из состава польского флота и списаны.Официальная Варшава предлагает «дружественной» Украине свою «помощь» в виде реализации для нужд ВМСУ 30-летних кораблей.Предлагаемая стоимость кораблей составляет около 800 тысяч польских злотых (около 13,3 млн рублей). Цена для двух боевых кораблей, казалось бы, низкая. Однако нужно понимать, что сегодня представляют собой Metalowiec и Rolnik. Первый имеет с десяток течей, которые в корпусе закупорены различными герметизирующими составами. У обоих проблемы с вооружениями и силовыми установками, которые длительное время не обслуживались.Украинские эксперты отмечают, что если официальный Киев действительно решит купить эти корветы, то это будет крайне странная сделка, которая не добавит боеспособности ВМС Украины.